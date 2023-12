Tác phẩm giải đố trinh thám ăn khách trong mùa Giáng sinh tại Anh

Cuốn sách “Murdle” của GT Karber thậm chí đã vượt qua cuốn Guinness World Records để giành vị trí dẫn đầu mùa Giáng sinh tại Anh.

Murdle được xây dựng dựa trên nội dung trang web giải đố Karber ra mắt từ năm 2021. Cuốn sách có hơn 100 câu đố. Thông qua việc tìm ra đáp án của hơn 100 câu đố trong cuốn sách, phát hiện được mật mã và bản đồ, độc giả sẽ giải mã được kẻ giết người là ai. Tác phẩm này đã bán được hơn 200.000 bản kể từ khi xuất bản vào tháng 6, theo số liệu của công ty nghiên cứu doanh số bán sách Nielsen BookScan. Gần một phần ba doanh số đó đến từ tháng 11, sau khi Murdle được chuỗi hiệu sách Waterstones chọn là món quà của năm.

Lượt mua Murdle tăng nhanh trong tháng 11. Ảnh: Amazon.

Tác giả người Mỹ Karber sinh ra ở Arkansas, đang sống tại Los Angeles cho biết “hy vọng lớn nhất của ông là cuốn sách nhỏ này sẽ gắn kết mọi người trong những ngày nghỉ lễ và để họ chia sẻ niềm vui với nhau”.

Cuốn Guinness World 2024 đứng thứ hai trong danh sách ăn khách tại Anh năm nay, tụt 1 bậc so với năm ngoái, khi ấn bản 2023 chiếm giữ vị trí số 1 trong dịp Giáng sinh. Cuốn Guinness World đã từng 4 lần giữ vị trí bán chạy nhất trong mùa Giáng sinh tại Anh.

Cuốn The Last Devil to Die của Richard Osman đứng ở vị trí thứ 3 và tập 5 cuốn Heartstopper, tiểu thuyết đồ họa bán chạy nhất mọi thời đại ở Anh đứng ở vị trí thứ 4 trong mùa Giáng sinh này.

Trong khi đó, cuốn sách đoạt giải Booker Prophet Song của Paul Lynch đã giành vị trí số 1 trong bảng xếp hạng sách bán chạy nhất tại Ireland vào dịp Giáng sinh, bán được hơn 8.000 bản.

Nhìn chung trong cả năm nay, cuốn hồi ký đầy thú vị của Hoàng tử Harry Spare là tác phẩm bán chạy nhất Vương quốc Anh, với hơn 700.000 bản được bán ra kể từ khi xuất bản vào tháng 1.

Ấn bản bìa mềm của cuốn Lessons in Chemistry là cuốn sách bán chạy thứ hai. Tiểu thuyết đầu tay của Bonnie Garmus lấy bối cảnh thập niên 60 kể về một nhà hóa học chuyển sang làm đầu bếp truyền hình. Tác phẩm này đứng vững trong bảng xếp hạng sách bán chạy nhất kể từ khi ra mắt vào tháng 4 năm 2022 và được chuyển thể thành phim trên Apple TV phát sóng tháng 10 vừa qua.

Hai tác phẩm của Osman The Last Devil to Die và The Bullet That Missed lần lượt đứng ở vị trí thứ 3 và thứ 4. Cuốn sách dạy nấu ăn hàng đầu Bored of Lunch: The Healthy Air Fryer Book của Nathan Anthony đứng vị trí thứ 5 trong danh sách ăn khách năm.