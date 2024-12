'Christmas at Hogwarts' tham gia thị trường sách Giáng sinh

Đọc sách vào dịp Giáng sinh đã trở thành một truyền thống thú vị mỗi năm. "Sân chơi" sách Giáng sinh năm nay thêm sôi động với sự góp mặt của tác giả "Harry Potter".

Ảnh: Aptus Therapy

Truyền thống đọc sách vào đêm Giáng sinh có nguồn gốc sâu xa từ lịch sử Nga và Ukraine. Năm 1831, tác phẩm The Night Before Christmas (Đêm trước Giáng sinh) của Nikolai Gogol ra đời và được nhiều gia đình tại Nga và Ukraine đọc to cho trẻ em nghe vào đêm Giáng sinh.

Tác phẩm bắt nguồn từ những câu chuyện dân gian Ukraine. Ảnh: Amazon.

Câu chuyện hài hước xen lẫn rùng rợn này xoay quanh tình cảm của một thợ rèn và một ác quỷ đối với cùng một cô gái, được lấy cảm hứng từ những câu chuyện dân gian Ukraine.

Trong khi The Night Before Christmas chưa làm thú vui đọc sách lan rộng thì năm 1843, tác phẩm A Christmas Carol của Charles Dickens đã thực sự đưa việc đọc tác phẩm kinh điển này bên lò sưởi với sô cô la nóng vào một đêm Giáng sinh lạnh giá trở thành một truyền thống được trân trọng. Câu chuyện về sự thay đổi của ông già Ebenezer Scrooge băng giá, hà khắc sau khi gặp những nhân vật siêu nhiên mùa Giáng sinh ẩn chứa nhiều bài học yêu thương mà người lớn muốn truyền cho con em của họ.

Từ những giá trị cổ điển đến hiện đại

Kể từ đó, việc đọc những cuốn tiểu thuyết kinh điển về mùa Giáng sinh đã chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim độc giả, đưa họ đọc lại những câu chuyện này năm này qua năm khác. Những cốt truyện giàu giá trị đã vượt qua thử thách của thời gian và truyền cảm hứng cho nhiều nhà văn chuyển thể chúng thành những tác phẩm mới với những nét độc đáo mới.

Ví dụ, A Christmas Carol đã được tái hiện với những nhân vật được yêu thích như đưa Mickey Mouse trở thành Scrooge hay sáng tạo cả cốt truyện thây ma trong I Am Scrooge: A Zombie Story for Christmas.

Hiện nay, những câu chuyện Giáng sinh thường có tông màu lãng mạn hơn và "lấy cảm hứng từ phép thuật". Các gia đình đa phần đều muốn con mình có một giấc ngủ ngon trước khi ông già Noel đến và cách tốt nhất là nên đọc thứ gì đó để lại sự ngọt ngào. Trong khi những tác phẩm hiện đại có thể không gợi được ấn tượng như những tác phẩm kinh điển hàng thế kỷ, chúng vẫn là những tác phẩm tuyệt vời với những chi tiết gần gũi.

Cuốn sách ra mắt ngày 5/11. Ảnh: Amazon.

Đáp ứng tiêu chí này, The Night Before Christmas at Dunder Mifflin là một tác phẩm chuyển thể thú vị và hài hước do Brian Baumgartner và Ben Silverman chấp bút. Tại công ty Dunder Mifflin, các nhân viên đã ngủ thiếp đi sau một đêm tiệc tùng và sau đó họ được Ông già Noel đến thăm và để lại nhiều món quà và đồ trang trí đúng gu. Cuốn sách này đã lọt vào danh sách ăn khách và chắc chắn sẽ tiếp tục hút khách trong mùa lễ năm nay.

Ảnh hưởng của phương tiện truyền thông đại chúng đối với việc đọc sách mùa Giáng sinh là không thể phủ nhận. Ngay cả J.K. Rowling cũng tham gia mùa lễ hội năm nay với cuốn Christmas at Hogwarts, lấy bối cảnh từ cuốn tiểu thuyết Harry Potter và Hòn đá phù thủy. Độc giả bị cuốn hút với những câu chuyện Giáng sinh kỳ diệu đưa họ vào thế giới lễ hội ấm cúng, vui vẻ và phấn khích.

Tác phẩm ra mắt ngày 15/10. Ảnh: Harry Potter Shop.

Những câu chuyện tình yêu cũng đã được đưa vào bối cảnh Giáng sinh trong How My Neighbour Stole Christmas của Meghan Quinn. Địch thủ lâu năm của nhân vật Cole là Storee Taylor bất ngờ chuyển đến sống cạnh nhà Cole để chăm sóc dì. Cả hai tiếp tục ganh đua khi tham gia cuộc thi Christmas Kringle. Khi cuộc thi trở nên gay cấn hơn, chuyện tình của họ càng thêm nhiều sắc thái. Và bước ngoặt cũng đến khi có người cố gắng đánh cắp phép thuật của mùa lễ.

Còn trong All I Want For Christmas của Karen Swan, một bí ẩn hấp dẫn mở ra khi Darcy Cotteral được người bạn thân Freida đăng ký tham gia ba buổi hẹn hò với hi vọng là không phải đón một mùa Giáng sinh cô đơn. Tuy nhiên, hẹn hò không phải là ưu tiên hàng đầu của Darcy vào dịp Giáng sinh. Darcy có việc quan trọng hơn cần làm là xác định người phụ nữ được miêu tả trong bức chân dung của họa sĩ vĩ đại nhất Đan Mạch và tìm ra mục đích thực sự của người trợ lý Max Lorensen.

Một chi tiết thú vị là Max cũng là người độc thân đầu tiên trong danh sách hẹn hò của Darcy. Liệu đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?