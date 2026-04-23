Doanh nghiệp xanh TP.HCM vẫn vướng chi phí đầu tư công nghệ ban đầu

Theo Sở Công Thương TP.HCM, các dự án chuyển đổi xanh có thể tiếp cận gói vay thông qua HFIC, tối đa 200 tỷ đồng/dự án, và dự kiến sắp tới được hỗ trợ lãi suất ở mức 50% hoặc 100%.

Các dự án điện mặt trời áp mái có thể được hỗ trợ 100% lãi suất. Ảnh: Chí Hùng.

Sở Công Thương TP.HCM vừa phát thông thông tin về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất đạt chứng nhận ESG, chuyển đổi xanh và cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn chiều 23/4.

Chuyển đổi xanh là "giấy thông hành" để hàng hóa Việt Nam vươn ra thế giới. Theo đó, Sở cho biết thành phố đang tập trung các nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện xanh hóa toàn bộ quy trình sản xuất, đặc biệt đối với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành trọng điểm như dệt may, da giày, thực phẩm.

Cụ thể, về chương trình hỗ trợ vốn và lãi suất, ngày 19/9/2023, HĐND TP.HCM đã ban hành Nghị quyết số 9 về hỗ trợ lãi suất đối với các dự án vay vốn từ Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC), với mức vay tối đa lên đến 200 tỷ đồng /dự án và áp dụng cho mọi thành phần kinh tế.

Để phù hợp với các định hướng phát triển mới của thành phố, đặc biệt là các chương trình trọng điểm như chuyển đổi xanh, chuyển đổi khu công nghiệp, phát triển ngành dược…, Sở Công Thương đang phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 9/2023/NQ-HĐND.

Dự kiến, khi nghị quyết mới được thông qua, các dự án đầu tư chuyển đổi xanh sẽ được hỗ trợ lãi suất vay ở mức 100% hoặc 50% tùy theo loại hình. Thời gian hỗ trợ tối đa không quá 7 năm kể từ khi dự án được phê duyệt. Chẳng hạn, các dự án điện mặt trời áp mái có thể được hỗ trợ 100% lãi suất, trong khi các dự án kho vận đạt chuẩn xanh trong lĩnh vực logistics có thể được hỗ trợ 50%.

Sở Công Thương thành phố cho hay từ năm 2021 đến nay, đơn vị đã liên tục chủ trì, xây dựng và triển khai hàng năm kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Theo đó, Sở đã tổ chức hàng loạt các hội nghị, lớp tập huấn về sản xuất sạch hơn, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, sản xuất và tiêu dùng bền vững, ESG; hỗ trợ chuyển đổi mô hình sản xuất cho các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành dệt may, da giày, giấy, nhựa, lương thực thực phẩm, hóa chất... trên địa bàn.

Trong năm nay, Sở đã xây dựng kế hoạch triển khai chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững để hỗ trợ doanh nghiệp dệt may, da giày, thực phẩm... thực hiện kiểm kê khí nhà kính, nhận diện dấu chân carbon và áp dụng các mô hình sản xuất tiết kiệm năng lượng; tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, đồng thời phổ biến sâu hơn về CBAM...

Năm ngoái, thành phố đã có 155 doanh nghiệp đạt danh hiệu "Doanh nghiệp Xanh" (trong đó có 77 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất và 78 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ).

Qua đây, Sở Công Thương TP.HCM đánh giá doanh nghiệp trên địa bàn đã chuyển từ việc xử lý môi trường cuối quy trình sang chủ động áp dụng mô hình sản xuất tuần hoàn ngay từ khâu đầu vào.

"Bên cạnh đó, mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp thành phố rất cao nhờ sự năng động và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Dù còn thách thức về chi phí đầu tư công nghệ ban đầu, nhưng với sự đồng hành xuyên suốt về chính sách và kỹ thuật của chính quyền và cộng đồng, quá trình chuyển đổi xanh đang trở thành một xu hướng tất yếu và mang tính thực chất", Sở Công Thương nhấn mạnh.