Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Doanh nghiệp Việt nói gì sau khi thua vụ kiện 840 triệu USD với Amazon?

  • Thứ hai, 13/7/2026 11:41 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau khi Tòa án Mỹ bác đơn kiện đòi bồi thường 840 triệu USD đối với Amazon, Gilimex cho biết sẽ thực hiện quyền kháng cáo và khẳng định hoạt động kinh doanh vẫn ổn định.

Gilimex tuyên bố sẽ thực hiện quyền kháng cáo trong vụ kiện 840 triệu USD với Amazon. Ảnh: Amazon.

Sau khi Tòa án Quận Nam New York (Mỹ) bác đơn kiện đòi bồi thường 840 triệu USD đối với Amazon, CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh - Gilimex (HoSE: GIL) mới đây đã phát thông cáo làm rõ các thông tin liên quan đến vụ việc.

Cụ thể, Gilimex cho biết đã ghi nhận quyết định của tòa. Mặc dù kết quả bước đầu không như kỳ vọng, công ty tôn trọng quy trình tố tụng và sẽ thực hiện các bước tiếp theo, bao gồm quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, qua đó bảo vệ lợi ích chính đáng của cổ đông và các bên liên quan.

Gilimex khẳng định trong suốt quá trình hoạt động luôn coi trọng các nguyên tắc tuân thủ pháp luật, minh bạch, quản trị doanh nghiệp và trách nhiệm đối với các bên liên quan. Công ty cho biết sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ, đồng thời tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn và tạo dựng giá trị bền vững.

Theo doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn được triển khai ổn định, bảo đảm tiến độ sản xuất, giao hàng và thực hiện các cam kết với khách hàng, đối tác. Các công ty thành viên trong hệ sinh thái Gilimex cũng tiếp tục vận hành theo kế hoạch, duy trì hoạt động và phục vụ khách hàng liên tục.

Trước đó, theo phán quyết của Thẩm phán Lorna G. Schofield, Tòa án Quận Nam New York đã bác bỏ vĩnh viễn vụ kiện yêu cầu Amazon bồi thường 840 triệu USD do Gilimex khởi xướng từ cuối năm 2022, liên quan đến cáo buộc đối tác vi phạm thỏa thuận cung ứng giữa hai bên.

Đây là vụ kiện đã được doanh nghiệp phía Việt Nam theo đuổi từ cuối năm 2022 đến nay, liên quan cáo buộc đối tác Amazon vi phạm thỏa thuận cung ứng giữa 2 bên.

Sau khi tiến hành thu thập chứng cứ bổ sung, xem xét các bản lập luận của 2 bên và tổ chức phiên điều trần, Tòa án chấp nhận đề nghị áp dụng chế tài của Amazon và bác bỏ toàn bộ vụ kiện với hiệu lực vĩnh viễn. Điều này đồng nghĩa Gilimex không thể khởi kiện lại với cùng nội dung yêu cầu bồi thường.

Phán quyết cũng cho phép Amazon nộp đơn yêu cầu Gilimex thanh toán các khoản phí luật sư và chi phí tố tụng phát sinh trong quá trình điều tra và xử lý hành vi gian lận, trước ngày 10/8. Đồng thời, Tòa cũng bác bỏ yêu cầu của Gilimex về việc áp dụng chế tài đối với Amazon và chỉ đạo Thư ký Tòa án hoàn tất các thủ tục đóng hồ sơ vụ án.

Một doanh nghiệp Việt vừa bị xử thua trong vụ kiện 840 triệu USD với Amazon

Sau nhiều năm khởi kiện Amazon với nhiều cáo buộc, Tòa án Quận Nam New York đã bác bỏ yêu cầu của Gilimex về việc áp dụng chế tài đối với Amazon và chỉ đạo đóng vụ án.

18:54 10/7/2026

Cảnh 'bi đát' của công ty đầu tiên báo lỗ quý II

Từng là doanh nghiệp thủy sản đạt doanh thu xấp xỉ 1.000 tỷ đồng mỗi năm, JOS nay gần như không còn hoạt động kinh doanh cốt lõi khi doanh thu bán hàng về 0.

42:2511 hôm qua

Cổ phiếu PNJ trước khi bị bán tháo

Trước khi bị bán tháo sau lùm xùm liên quan PNJ Lab, cổ phiếu PNJ từng lập đỉnh lịch sử vào đầu năm 2026 sau gần 2 thập kỷ tăng trưởng liên tục.

24:1463 hôm qua

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Minh Khánh

gilimex Amazon khởi kiện amazon tòa án doanh nghiệp

  • Amazon

    Amazon

    Amazon.com là một công ty thương mại điện tử và điện toán đám mây của Mỹ được thành lập bởi Jeff Bezos. Công ty là nhà bán lẻ online lớn nhất trên thế giới theo doanh thu và vốn hóa thị trường, đứng thứ hai sau Alibaba Group về tổng doanh thu. Trang web amazon.com bắt đầu như là một hiệu sách trực tuyến, sau đó đa dạng hóa để bán đĩa, tải video, nhạc, may mặc, đồ gỗ, thực phẩm, đồ chơi, đồ trang sức và rất nhiều sản phẩm khác. Amazon ngày nay còn sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng (máy đọc sách Kindle, Fire TV,...) và là nhà cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng điện toán đám mây lớn nhất thế giới.

    Bạn có biết: Amazon ban đầu được đặt tên là Cadabra nhưng tên này đã được thay đổi khi người ta phát hiện ra tên này dễ nhầm lẫn với "Cadaver" (tử thi)

    • Thành lập: 05/07/1994
    • Người sáng lập: Jeff Bezos
    • Trụ sở chính: Seattle, Washington, Mỹ
    • Mã niêm yết: AMZN

Đọc tiếp

Doanh nghiệp lao đao vì lãi vay neo cao

Doanh nghiệp lao đao vì lãi vay neo cao

2 giờ trước 11:31 13/7/2026

0

Chi phí vốn chưa hạ nhiệt, không ít doanh nghiệp phải chấp nhận lãi suất vay ở mức cao, vừa gặp khó trong việc tiếp cận nguồn vốn để duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất.

Aeon sắp tuyển cả nghìn lao động ở Việt Nam

Aeon sắp tuyển cả nghìn lao động ở Việt Nam

2 giờ trước 11:17 13/7/2026

0

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Hải Phòng sẽ phối hợp với Aeon Việt Nam tổ chức ngày hội tuyển dụng vào ngày 18/7, dự kiến thu hút 800-1.000 ứng viên tham gia phỏng vấn trực tiếp.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý