Doanh nghiệp Việt nói gì sau khi thua vụ kiện 840 triệu USD với Amazon?

Sau khi Tòa án Mỹ bác đơn kiện đòi bồi thường 840 triệu USD đối với Amazon, Gilimex cho biết sẽ thực hiện quyền kháng cáo và khẳng định hoạt động kinh doanh vẫn ổn định.

Gilimex tuyên bố sẽ thực hiện quyền kháng cáo trong vụ kiện 840 triệu USD với Amazon. Ảnh: Amazon.

Sau khi Tòa án Quận Nam New York (Mỹ) bác đơn kiện đòi bồi thường 840 triệu USD đối với Amazon, CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh - Gilimex (HoSE: GIL) mới đây đã phát thông cáo làm rõ các thông tin liên quan đến vụ việc.

Cụ thể, Gilimex cho biết đã ghi nhận quyết định của tòa. Mặc dù kết quả bước đầu không như kỳ vọng, công ty tôn trọng quy trình tố tụng và sẽ thực hiện các bước tiếp theo, bao gồm quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, qua đó bảo vệ lợi ích chính đáng của cổ đông và các bên liên quan.

Gilimex khẳng định trong suốt quá trình hoạt động luôn coi trọng các nguyên tắc tuân thủ pháp luật, minh bạch, quản trị doanh nghiệp và trách nhiệm đối với các bên liên quan. Công ty cho biết sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ, đồng thời tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn và tạo dựng giá trị bền vững.

Theo doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn được triển khai ổn định, bảo đảm tiến độ sản xuất, giao hàng và thực hiện các cam kết với khách hàng, đối tác. Các công ty thành viên trong hệ sinh thái Gilimex cũng tiếp tục vận hành theo kế hoạch, duy trì hoạt động và phục vụ khách hàng liên tục.

Trước đó, theo phán quyết của Thẩm phán Lorna G. Schofield, Tòa án Quận Nam New York đã bác bỏ vĩnh viễn vụ kiện yêu cầu Amazon bồi thường 840 triệu USD do Gilimex khởi xướng từ cuối năm 2022, liên quan đến cáo buộc đối tác vi phạm thỏa thuận cung ứng giữa hai bên.

Đây là vụ kiện đã được doanh nghiệp phía Việt Nam theo đuổi từ cuối năm 2022 đến nay, liên quan cáo buộc đối tác Amazon vi phạm thỏa thuận cung ứng giữa 2 bên.

Sau khi tiến hành thu thập chứng cứ bổ sung, xem xét các bản lập luận của 2 bên và tổ chức phiên điều trần, Tòa án chấp nhận đề nghị áp dụng chế tài của Amazon và bác bỏ toàn bộ vụ kiện với hiệu lực vĩnh viễn. Điều này đồng nghĩa Gilimex không thể khởi kiện lại với cùng nội dung yêu cầu bồi thường.

Phán quyết cũng cho phép Amazon nộp đơn yêu cầu Gilimex thanh toán các khoản phí luật sư và chi phí tố tụng phát sinh trong quá trình điều tra và xử lý hành vi gian lận, trước ngày 10/8. Đồng thời, Tòa cũng bác bỏ yêu cầu của Gilimex về việc áp dụng chế tài đối với Amazon và chỉ đạo Thư ký Tòa án hoàn tất các thủ tục đóng hồ sơ vụ án.