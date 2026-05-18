Doanh nghiệp Thái Lan 'thấm đòn' xe Trung Quốc, đòi tăng thuế

Đến cả Thái Lan, thị trường được coi là dễ tính nhất với xe Trung Quốc nay cũng lao đao khi các doanh nghiệp yêu cầu tăng thuế để tránh ảnh hưởng sản xuất nội địa.

Cuộc xung đột lợi ích giữa người tiêu dùng thích xe điện giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc và việc bảo vệ ngành công nghiệp ôtô trong nước đang đẩy Thái Lan vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Một liên minh gồm 10 hiệp hội ôtô đại diện cho hơn 1.500 doanh nghiệp tại quốc gia này đã trình đề xuất khẩn cấp lên chính phủ để yêu cầu tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) từ Trung Quốc lên mức ít nhất là 32%.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh làn sóng xe điện giá rẻ tràn ngập thị trường, đe dọa trực tiếp đến sự sinh tồn của chuỗi cung ứng linh kiện nội địa. Theo tính toán của các chuyên gia, chi phí sản xuất một chiếc xe tại Thái Lan hiện cao hơn từ 30-40% so với việc nhập khẩu một mẫu xe tương tự từ Trung Quốc.

"Sự chuyển dịch quá nhanh sang xe điện, kết hợp với lợi thế chi phí của các mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, có thể làm suy yếu nghiêm trọng sản xuất nội địa", đại diện liên minh các hiệp hội ôtô đã chia sẻ về rủi ro mất việc làm hàng loạt.

Các hiệp hội muốn tạo ra khoảng cách thuế lên tới 30% để bảo vệ các doanh nghiệp lắp ráp trong nước. Hiện tại, xe điện sản xuất nội địa tại Thái Lan chỉ phải chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt là 2%. Các doanh nghiệp lo ngại rằng khi chương trình hỗ trợ mang tên "EV 3.5" kết thúc vào năm tới, các hãng xe Trung Quốc sẽ quay lại phương thức nhập khẩu nguyên chiếc thay vì tiếp tục duy trì và đầu tư vào các nhà máy lắp ráp tại Thái Lan.

Các mẫu xe điện giá rẻ từ Trung Quốc tại Thái Lan nhiều khả năng sẽ bị đánh thuế lên đến 32% trong thời gian tới. Ảnh: GWM.

Bên cạnh việc tăng thuế, liên minh này cũng đề xuất áp dụng hệ thống hạn ngạch nhập khẩu gắn liền với sản lượng sản xuất thực tế. Theo đó, chỉ những doanh nghiệp có cam kết đầu tư và xây dựng nhà máy thực sự tại Thái Lan mới được phép nhập khẩu xe nguyên chiếc với mức thuế ưu đãi cũ là 10%, nhưng số lượng không được vượt quá 10% tổng sản lượng sản xuất của chính công ty đó.

Đồng thời, nhóm này cũng yêu cầu thắt chặt quy định về tỷ lệ nội địa hóa tối thiểu phải đạt 80% giá trị chiếc xe. Họ đề nghị thay đổi cách tính toán nhằm lấp các lỗ hổng pháp lý, ngăn chặn việc các hãng xe ngoại tính gộp chi phí nhân công hoặc lợi nhuận vào tỷ lệ nội địa hóa nhằm né nghĩa vụ sử dụng linh kiện do các doanh nghiệp Thái Lan sản xuất.