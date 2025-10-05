Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Doanh nghiệp bất động sản của ông Đỗ Hữu Hạ sắp lên sàn HoSE

  • Chủ nhật, 5/10/2025 18:14 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Cổ phiếu của Bất động sản CRV sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn HoSE từ ngày 10/10, với giá tham chiếu phiên chào sàn là 26.000 đồng/đơn vị.

Dự án Hoang Huy Grand Tower của CRV tại Hải Phòng. Ảnh: CRV.

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), 672 triệu cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV được chấp thuận niêm yết từ ngày 30/9. Phiên giao dịch đầu tiên là ngày 10/10.

Giá tham chiếu trong phiên đầu tiên là 26.000 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động 20%. Với hơn 673,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của CRV tại thời điểm chào sàn ước tính hơn 17.500 tỷ đồng. Mức định giá này cao hơn một số doanh nghiệp bất động sản niêm yết như DIC Corp (DIG), Nam Long (NLG) hay Hà Đô (HDG).

CRV được thành lập từ năm 2006 với vốn điều lệ ban đầu 5 tỷ đồng. Sau nhiều lần tăng vốn, đến nay vốn điều lệ đạt 6.724 tỷ đồng.

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản nhà ở, khu đô thị và thương mại dịch vụ, tập trung chủ yếu tại Hải Phòng. Danh mục đầu tư của CRV gồm một số dự án tại Hải Phòng như Hoang Huy New City, Hoang Huy Commerce hay Hoang Huy Grand Tower.

Về cơ cấu sở hữu, CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) hiện là cổ đông lớn, nắm hơn 51% vốn điều lệ của CRV. Dịch vụ Hoàng Huy đồng thời là công ty con của Tập đoàn Tài chính Hoàng Huy (TCH), doanh nghiệp do ông Đỗ Hữu Hạ và gia đình nắm giữ chi phối. Ông Hạ hiện là Chủ tịch HĐQT của cả TCH, HHS và CRV.

Theo kế hoạch kinh doanh đã trình cổ đông, năm tài chính 2025, CRV đặt mục tiêu doanh thu thuần 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng, tăng lần lượt 82% và 250% so với năm trước.

Trước khi niêm yết, vào tháng 7 vừa qua, ĐHĐCĐ CRV đã thông qua phương án phát hành thêm 16,81 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 40:1, với giá chào bán 26.000 đồng/cổ phiếu. Nếu đợt phát hành thành công, công ty dự kiến huy động được 437 tỷ đồng, toàn bộ số vốn này sẽ được sử dụng để đầu tư vào dự án Hoang Huy New City - II tại Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Nhà môi giới chứng khoán lớn nhất Việt Nam sắp IPO

VPS dự kiến tăng vốn điều lệ lên gần 16.500 tỷ đồng thông qua 3 phương án phát hành cổ phiếu, đồng thời chuẩn bị kế hoạch niêm yết trên HoSE sau IPO.

10:01 25/9/2025

Tỷ phú Trần Đình Long sắp có thêm một công ty niêm yết

CTCP Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) chuẩn bị IPO tối đa 30 triệu cổ phiếu, dự kiến niêm yết trên HoSE vào tháng 12/2025 với mã HPA.

11:49 17/9/2025

Chốt ngày diễn ra thương vụ IPO lịch sử ngành chứng khoán

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) sẽ nhận đăng ký mua cổ phiếu IPO từ ngày 10/10 đến 31/10, kết quả phân bổ công bố trong ngày 1-2/11 và hoàn tất thanh toán từ 3-7/11.

10:06 1/10/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Thủy Tiên

bất động sản CRV crv ipo doanh nghiệp ipo Tiền mã hóa DIC Corp CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy crv ipo hoàng huy đỗ hữu hạ

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC)

    Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC)

    Tiền thân là Nhà nghỉ Xây dựng được Bộ Xây dựng thành lập với chức năng phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, điều dưỡng cho cán bộ công nhân ngành Xây dựng, đồng thời kết hợp kinh doanh du lịch - nghỉ mát cho du khách trong và ngoài nước.

    • Thành lập: 1990
    • Mã cổ phiếu: DIG

  • CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)

    CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)

    Công ty được thành lập với sự góp vốn của các cổ đông sáng lập là những cổ đông sáng lập của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, nhằm chuyên môn hóa lĩnh vực kinh doanh các loại xe tải hạng trung và hạng nặng nhập khẩu.

    • Thành lập: 2012
    • Mã cổ phiếu: HHS

Đọc tiếp

'Lam sach' du lieu 50 trieu thua dat truoc 15/12 hinh anh

'Làm sạch' dữ liệu 50 triệu thửa đất trước 15/12

54 phút trước 18:18 5/10/2025

0

Theo Bộ NN&MT, dự kiến các cơ quan chức năng sẽ hoàn thành nhập liệu, kết nối dữ liệu cho khoảng 50 triệu thửa đất trước ngày 15/12, phần còn lại cơ bản hoàn thành trong năm 2026.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý