Doanh nghiệp bất động sản của ông Đỗ Hữu Hạ sắp lên sàn HoSE

Cổ phiếu của Bất động sản CRV sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn HoSE từ ngày 10/10, với giá tham chiếu phiên chào sàn là 26.000 đồng/đơn vị.

Dự án Hoang Huy Grand Tower của CRV tại Hải Phòng. Ảnh: CRV.

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), 672 triệu cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV được chấp thuận niêm yết từ ngày 30/9. Phiên giao dịch đầu tiên là ngày 10/10.

Giá tham chiếu trong phiên đầu tiên là 26.000 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động 20%. Với hơn 673,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của CRV tại thời điểm chào sàn ước tính hơn 17.500 tỷ đồng . Mức định giá này cao hơn một số doanh nghiệp bất động sản niêm yết như DIC Corp (DIG), Nam Long (NLG) hay Hà Đô (HDG).

CRV được thành lập từ năm 2006 với vốn điều lệ ban đầu 5 tỷ đồng . Sau nhiều lần tăng vốn, đến nay vốn điều lệ đạt 6.724 tỷ đồng .

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản nhà ở, khu đô thị và thương mại dịch vụ, tập trung chủ yếu tại Hải Phòng. Danh mục đầu tư của CRV gồm một số dự án tại Hải Phòng như Hoang Huy New City, Hoang Huy Commerce hay Hoang Huy Grand Tower.

Về cơ cấu sở hữu, CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) hiện là cổ đông lớn, nắm hơn 51% vốn điều lệ của CRV. Dịch vụ Hoàng Huy đồng thời là công ty con của Tập đoàn Tài chính Hoàng Huy (TCH), doanh nghiệp do ông Đỗ Hữu Hạ và gia đình nắm giữ chi phối. Ông Hạ hiện là Chủ tịch HĐQT của cả TCH, HHS và CRV.

Theo kế hoạch kinh doanh đã trình cổ đông, năm tài chính 2025, CRV đặt mục tiêu doanh thu thuần 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng , tăng lần lượt 82% và 250% so với năm trước.

Trước khi niêm yết, vào tháng 7 vừa qua, ĐHĐCĐ CRV đã thông qua phương án phát hành thêm 16,81 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 40:1, với giá chào bán 26.000 đồng/cổ phiếu. Nếu đợt phát hành thành công, công ty dự kiến huy động được 437 tỷ đồng , toàn bộ số vốn này sẽ được sử dụng để đầu tư vào dự án Hoang Huy New City - II tại Thủy Nguyên, Hải Phòng.