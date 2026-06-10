Đoàn nhà trai bối rối nhìn con đò rước dâu đúng giờ nước cạn

Anh Khiêm cho biết cả đoàn rước dâu ai cũng ngỡ ngàng khi đến điểm di chuyển bằng đò thì nước cạn, buộc một số người phải xuống đẩy.

Đoàn nhà trai đẩy đò khỏi mắc cạn để kịp giờ đón dâu Sự cố bất ngờ xảy ra đúng lúc đoàn nhà trai chuẩn bị sang nhà gái bằng đò ở Cần Thơ. May mắn, quá trình đón dâu vẫn diễn ra thuận lợi.

Ngày 8/6, anh Khiêm (Cần Thơ), người trong ê-kíp cưới đi cùng gia đình chú rể sang đón dâu, chia sẻ khoảnh khắc khiến cả đoàn không khỏi bất ngờ khi đến điểm rước dâu bằng đò thì nước đã cạn.

Theo anh Khiêm, thời điểm xảy ra sự việc vào khoảng 7h sáng. Lịch trình đón dâu đã được hai bên gia đình bàn bạc, sắp xếp từ trước với khung giờ cụ thể.

Do tuyến đường từ nhà chú rể sang nhà cô dâu khá hẹp, việc di chuyển bằng đò được xem là phương án thuận tiện nhất. Tuy nhiên, cả hai bên đều không lường trước được tình huống nước rút cạn đúng lúc đoàn nhà trai xuất phát.

"Ra tới nơi ai cũng ngỡ ngàng vì nước đã cạn. Trong khi đó, giờ đón dâu đã được lên kế hoạch từ trước nên mọi người khá bối rối", anh Khiêm kể.

Ngay sau đó, một số người trong đoàn nhanh chóng xuống đẩy con đò ra giữa dòng để tiếp tục hành trình sang nhà gái. Nhờ xử lý tình huống kịp thời, việc di chuyển không bị ảnh hưởng, đoàn vẫn đến nơi đúng giờ.

Sau khi hoàn tất các nghi thức và đưa cô dâu về nhà chồng, mực nước đã trở lại bình thường nên việc di chuyển bằng đò diễn ra thuận lợi hơn nhiều.

"Tại miền Tây, chuyện nước cạn hoặc nước nổi trong vài tiếng là điều khá thường gặp. Tuy nhiên, việc nước lên cao hay rút cạn vào thời điểm nào lại rất khó dự đoán trước", anh Khiêm nói.

Chú rể cũng chia sẻ đây là một kỷ niệm đáng nhớ trong ngày trọng đại của anh.

Clip ghi lại khoảnh khắc đoàn nhà trai phải xuống đẩy đò sau khi đăng tải đã thu về hàng triệu lượt xem cùng hàng loạt bình luận hài hước từ cộng đồng mạng: "Con thuyền không bến đợi", "Cần ghép nhạc ngày em cưới anh thề uống cạn cả dòng sông", "Yêu em mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua quá đúng trong tình huống này".