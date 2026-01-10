Đoàn Ngoại giao Mỹ lần đầu đến Venezuela kể từ khi bắt giữ ông Maduro

Một đoàn ngoại giao Mỹ đã đến Venezuela hôm 9/1, lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữ, theo một quan chức Mỹ.

Cờ Mỹ và Venezuela. Đồ họa: Reuters.

Chuyến thăm Venezuela diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách mở lại đại sứ quán của mình tại Caracas và nhấn mạnh mong muốn tái thiết lập sự hiện diện ngoại giao tại quốc gia mà Tổng thống Donald Trump tuyên bố là Mỹ sẽ “điều hành”.

Theo CNN, quan chức này cho biết các nhân viên ngoại giao và an ninh Mỹ từ Đơn vị phụ trách các vấn đề Venezuela, có trụ sở tại Colombia, và quyền Đại sứ Mỹ tại Colombia, John McNamara, đã đến thủ đô Venezuela “để tiến hành đánh giá ban đầu về khả năng nối lại hoạt động theo từng giai đoạn”.

Mỹ đã rút các nhà ngoại giao và đình chỉ hoạt động tại Đại sứ quán Mỹ ở Caracas vào năm 2019. Đơn vị phụ trách các vấn đề Venezuela đã hoạt động cùng nhóm các nhà ngoại giao Mỹ tại đại sứ quán ở Bogota.

Trước đó, hôm 5/1 một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết bộ này đang “chuẩn bị để cho phép mở lại” đại sứ quán của mình tại Venezuela “nếu Tổng thống đưa ra quyết định đó”. Hiện đang có những cuộc thảo luận về các cuộc gặp giữa các nhà ngoại giao Mỹ thuộc Đơn vị phụ trách các vấn đề Venezuela và lãnh đạo chính trị lâm thời của Venezuela, nhưng một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết các cuộc gặp này dự kiến ​​sẽ không diễn ra trong chuyến đi này.

Bộ Ngoại giao Venezuela hôm 9/1 cho biết họ đã bắt đầu một “tiến trình ngoại giao thăm dò” với Mỹ, nhằm mục đích “thiết lập lại các phái đoàn ngoại giao ở cả hai nước”, cũng như giải quyết hậu quả của điều mà họ mô tả là “sự gây hấn và bắt cóc” ông Maduro cùng vợ.

Bộ này xác nhận một phái đoàn Mỹ đã đến Venezuela để “tiến hành đánh giá kỹ thuật và hậu cần” và cho biết một phái đoàn các nhà ngoại giao Venezuela sẽ đến Mỹ “để thực hiện các nhiệm vụ tương ứng”.

Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela đã đóng cửa kể từ khi chính phủ Tổng thống Venezuela Maduro cắt đứt quan hệ ngoại giao với chính quyền Tổng thống Trump lần thứ nhất vì việc công nhận nhân vật đối lập Juan Guaidó là lãnh đạo đất nước. Đồng thời, ông Maduro đóng cửa các cơ quan ngoại giao của Venezuela và rút nhân viên ngoại giao khỏi Mỹ.

Một trong những nguồn tin cho biết có thể sẽ mất một thời gian dài trước khi Đại sứ quán Mỹ có thể mở cửa trở lại hoàn toàn. Tuy nhiên, theo nguồn tin này, một sự hiện diện nhỏ có thể được thiết lập khá nhanh chóng.