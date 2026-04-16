DJ Koo hiện tại

Hơn 1 năm sau sự ra đi của Từ Hy Viên, DJ Koo được cho là đã dần sốc lại tinh thần, trở nên tích cực hơn.

Theo tờ Chosun, Từ Hy Đệ gần đây tham dự một sự kiện quảng bá mỹ phẩm mà cô làm người mẫu đại diện. Trong buổi phỏng vấn với truyền thông, diễn viên chia sẻ về tình hình hiện tại của anh rể DJ Koo. Cô cho biết hơn 1 năm sau khi Từ Hy Viên qua đời, DJ Koo đang cố gắng tìm lại tình yêu với cuộc sống bằng cách dành thời gian cho việc vẽ tranh.

"Tôi muốn mời anh ấy đến sự kiện nhưng anh ấy không tỏ ra quá quan tâm. Hiện anh ấy đang tập trung vào việc vẽ tranh, chủ yếu vẽ chị Từ Hy Viên. Anh ấy dần chuyển từ vẽ phác thảo đơn giản sang vẽ tranh sơn dầu, còn thường cho tôi xem tranh. Tôi thực sự bất ngờ vì anh ấy vẽ giống đến kinh ngạc, thậm chí còn thể hiện được cả ánh mắt và linh hồn của chị tôi vậy", Từ Hy Đệ nói.

Hình ảnh hạnh phúc trước đây của Từ Hy Viên và DJ Koo. Ảnh: Weibo.

Cô chia sẻ thêm: "Thật đáng tiếc nếu những tác phẩm này chỉ được lưu giữ trong nhà, nên tôi đã nghĩ đến việc tổ chức triển lãm. Tôi hy vọng nhiều người có thể được chiêm ngưỡng hình ảnh chị tôi do chính chồng chị ấy vẽ".

Từ Hy Đệ còn cho biết gia đình cô vẫn cùng DJ Koo ăn tối mỗi tuần. Hơn 1 năm kể từ khi vợ mất, DJ Koo hiện đã dần trở lại với trạng thái tích cực hơn. "Ánh mắt anh ấy đang dần sáng lên. Tôi có thể đùa giỡn với anh ấy, và anh cũng có thể cười. Mọi thứ thực sự đang tiến triển tốt hơn", em gái Từ Hy Viên nói.

Đối với tin đồn DJ Koo mâu thuẫn với mẹ vợ vì vấn đề tài sản, diễn viên lên tiếng phủ nhận, cho biết cả gia đình sau biến cố vẫn gắn bó khăng khít, yêu thương nhau hơn, hoàn toàn không có chuyện tranh chấp, mâu thuẫn.

DJ Koo kết hôn với Từ Hy Viên vào năm 2022. Song tới tháng 2 năm ngoái, Từ Hy Viên đột ngột qua đời trong chuyến du lịch tại Nhật Bản do biến chứng viêm phổi cấp tính. Biến cố khiến chồng cô suy sụp tinh thần, phải dừng toàn bộ hoạt động. Một thời gian dài, DJ Koo thường xuyên được bắt gặp đến núi Kim Bảo - nơi an táng tro cốt của Từ Hy Viên - và ngồi trầm ngâm trước bia mộ vợ.