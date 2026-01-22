Điều thực sự khiến Victoria không hài lòng về con trai

David và Victoria Beckham lo ngại con trai Brooklyn có thể “trắng tay” nếu hôn nhân tan vỡ, do thỏa thuận tiền hôn nhân chặt chẽ với gia đình vợ tỷ phú.

David và Victoria Beckham được cho là đang lo ngại về tương lai của con trai cả Brooklyn Beckham sau khi anh ký thỏa thuận tiền hôn nhân chặt chẽ với nữ diễn viên Nicola Peltz - ái nữ của một gia đình tỷ phú Mỹ.

Cụ thể, theo Daily Mail, thỏa thuận tiền hôn nhân mà Brooklyn ký vào năm 2022 quy định rằng anh sẽ không được hưởng bất kỳ phần nào trong khối tài sản của gia đình Peltz nếu cuộc hôn nhân tan vỡ. Brooklyn chỉ được chia “một nửa những gì hai vợ chồng cùng tạo ra với tư cách một thương hiệu”, thay vì tiếp cận tài sản gia đình vợ.

Cha của Nicola Peltz, doanh nhân Nelson Peltz, được cho là sở hữu khối tài sản khoảng 1,2 tỷ bảng Anh. Trong khi đó, tổng tài sản của David Beckham và Victoria Beckham ước tính vào khoảng 335 triệu bảng.

Mối quan hệ giữa Brooklyn và cha mẹ ngày càng căng thẳng. Ảnh: Shutterstock

Nguồn tin thân cận cho biết gia đình Beckham lo sợ Brooklyn đã ngày càng gắn bó chặt chẽ với gia đình Peltz và dần xa cách những mối quan hệ khác. Trong kịch bản xấu nhất, nếu hôn nhân đổ vỡ, Brooklyn có thể bị cô lập và không có nhiều tài sản tích lũy cho riêng mình.

Tuy nhiên, những người gần gũi với Brooklyn lại cho rằng điều này không đáng lo, bởi vợ chồng anh hiện vẫn rất gắn bó.

Căng thẳng gia đình leo thang sau khi Brooklyn Beckham đăng tải tuyên bố dài sáu trang trên mạng xã hội, khẳng định không có ý định hàn gắn với gia đình. Brooklyn cho biết kể từ khi rời xa nhà Beckham, anh đã thoát khỏi chứng lo âu kéo dài và tìm thấy sự bình yên bên Nicola.

Đáng chú ý, theo Mirror, điều khiến Victoria Beckham đau lòng nhất không phải là cáo buộc liên quan đến điệu nhảy gây tranh cãi tại đám cưới, mà là dòng kết trong tuyên bố của con trai, khi Brooklyn nhắc đến mong muốn về “gia đình tương lai”.

Nguồn tin cho biết cụm từ này khiến Victoria cảm thấy bị loại khỏi cuộc sống của con trai, cũng như khỏi vai trò trong gia đình mà Brooklyn và Nicola dự định xây dựng sau này. Viễn cảnh không được xuất hiện trong cuộc sống của các cháu tương lai được cho là đã khiến Victoria suy sụp tinh thần.

Trước đó, Victoria từng nhiều lần bày tỏ mong muốn một ngày được lên chức bà ngoại. Tuy nhiên, tuyên bố của Brooklyn được xem là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa anh và gia đình có nguy cơ rạn nứt lâu dài nếu không có sự thay đổi đáng kể.