Điều kiện để thương hiệu Việt Nam vào siêu thị lớn của Mỹ

Nhiều thương hiệu thực phẩm Việt mong muốn đưa sản phẩm đến các chuỗi siêu thị lớn tại Mỹ. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải đối mặt với các yêu cầu khắt khe từ phía đối tác.

Trước tháng 4, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu chủ lực của Công ty TNHH Cà Mèn Foods (Cà Mèn), với điểm phân phối tại các bang có đông người Việt Nam sinh sống như California và Houston, Texas.

Tuy nhiên, ông Lê Trọng Đôn, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Công ty Cà Mèn cho biết khi thị trường Mỹ trở nên bấp bênh do các rào cản thương mại tăng dần, doanh nghiệp buộc phải tìm hướng đi mới.

Tiếp cận kênh bán hàng mainstream và siêu thị lớn

Vào tháng 6, Cà Mèn chính thức ký kết hợp tác phân phối với Canadian Ginseng Foods tại Canada, mở ra cánh cửa mới đầy tiềm năng cho thị trường Bắc Mỹ.

Theo đó, các sản phẩm chất lượng cao của Cà Mèn sẽ có mặt tại hơn 50 siêu thị và đại lý phân phối tại khu vực Toronto.

Tại Australia, sản phẩm của Cà Mèn hiện đã có mặt tại Melbourne và Sydney. Dự kiến trong thời gian tới, Cà Mèn tiếp tục mở rộng tại nhiều thành phố lớn khác trên khắp Australia.

Đáng chú ý, trong khi chuyển hướng sang các thị trường khác, Cà Mèn đã chinh phục thành công châu Âu, thị trường nổi tiếng khó tính. Doanh nghiệp đã có mặt tại chuỗi siêu thị Longdan tại Anh Quốc - một trong những hệ thống chuyên thực phẩm châu Á lớn nhất tại xứ sở sương mù.

Không dừng lại ở đó, thương hiệu tiếp tục đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa thị trường, hướng tới việc thâm nhập các quốc gia khó tính khác thuộc Liên minh châu Âu (EU) như Pháp, Đức.

Việc tiếp cận các kênh bán hàng mainstream như hệ thống siêu thị dành cho người bản địa và các nền tảng thương mại điện tử lớn như Uber Eats được xem là bước tiến chiến lược, giúp Cà Mèn tiến sâu hơn vào đời sống tiêu dùng toàn cầu.

Công ty đầu tư "lột xác hoàn toàn" về bao bì khi nhận ra các siêu thị lớn ở Mỹ, Australia, Canada và EU đa phần dùng tủ đông dạng đứng. Họ chuyển từ bao bì dạng gói sang hộp đứng để sản phẩm được trưng bày dễ nhìn và dễ lấy.

Dù vậy, để hiện diện trên các kệ hàng siêu thị lớn tại nước ngoài, doanh nghiệp Việt phải đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt ở thị trường Mỹ.

Bà Tina Murphy - CEO Công ty tư vấn MMTT Professional Services - thường xuyên mua sắm tại Costco, Walmart. Tuy nhiên, tại tọa đàm Kết nối thực phẩm Việt vào chuỗi cung ứng toàn cầu do nền tảng Foodil.vn gần đây, bà cho biết các thực phẩm chế biến thương hiệu Việt chưa phổ biến ở các chuỗi siêu thị này.

Trong khi đó, ông Kris Nguyen, Tổng giám đốc Ocean Marketing USA nhận định hàng Việt qua Mỹ chủ yếu là dạng gia công, chưa có thương hiệu quốc gia mạnh như Hàn Quốc hay Thái Lan. Do đó, doanh nghiệp sẽ gặp khó khi thâm nhập thị trường này.

Các nhà sản xuất đang thiếu đầu tư tài chính và nguồn lực để làm thương hiệu, đồng thời chưa tiếp cận, thấu hiểu thị trường và không có đại diện tại Mỹ.

Dẫn số liệu từ cổng thông tin của FDA, ông Tony Luu, Giám đốc GPLUS - FDA, chuyên gia tư vấn về FDA và logistics cho các doanh nghiệp muốn xuất khẩu sang thị trường Mỹ cho biết trong 6 tháng đầu năm, trung bình cứ 6 phút có một lô hàng thực phẩm từ tất cả các nước bị FDA từ chối nhập khẩu vào Mỹ.

Nếu tính riêng các lô hàng thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam, trung bình một ngày có 2 lô bị từ chối nhập khẩu vào Mỹ.

Ông cũng chỉ rõ các doanh nghiệp Việt Nam thường không có hồ sơ an toàn chất lượng theo chuẩn FSMA (Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của Mỹ). Nhiều doanh nghiệp nghĩ rằng chỉ cần có mã số FDA là đủ, nhưng FDA chỉ là "tấm vé vào cổng".

FSMA lại là một tiêu chuẩn bắt buộc và hồ sơ an toàn thực phẩm phải được lập và ký xác nhận bởi người có thẩm quyền được FDA ủy quyền. Các chứng nhận như HACCP, FSSC, ISO là tùy chọn, không mang ý nghĩa bắt buộc về mặt luật pháp Mỹ.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cung cấp thiếu hoặc không đủ thông tin chất gây dị ứng, trong khi Mỹ rất chú trọng đến vấn đề này.

Vị Giám đốc cũng nói thêm doanh nghiệp xuất khẩu Việt không biết cách làm hoặc không thực hiện đúng theo định dạng quy định về thông tin bảng dinh dưỡng.

Đáng chú ý, mặt hàng thủy sản khi xuất khẩu sang Mỹ thường gặp phải tình trạng bị ghi sai tên. Không giống các loại thực phẩm khác, hải sản có quy định riêng về tên sản phẩm theo quy định của Mỹ và không thể tự do đặt tên theo cách gọi địa phương.

Trong trường hợp bị từ chối nhập khẩu, doanh nghiệp sẽ bị ghi vào "sổ đen" của FDA, khiến các lô hàng tiếp theo bị kiểm tra gắt gao hơn, phát sinh chi phí và thời gian thông quan chậm trễ.

Bên cạnh đó, tên doanh nghiệp vi phạm sẽ bị công khai trên cổng thông tin của FDA, làm giảm cơ hội hợp tác với các nhà nhập khẩu Mỹ sau này.

Hiểu rõ thị trường mục tiêu đang cần gì

Để hàng Việt Nam “rộng cửa” tại thị trường Mỹ, ông Kris Nguyen và bà Tina Murphy cho biết đại diện tại địa phương ở Mỹ có thể giúp các doanh nghiệp rút ngắn đáng kể hành trình ra thị trường lớn hơn và tốt hơn.

Các yếu tố như chất lượng sản phẩm và truy xuất nguồn gốc rõ ràng đều rất quan trọng, đặc biệt khi đưa sản phẩm vào Costco hay các hệ thống lớn. Người tiêu dùng sẽ muốn biết sản phẩm được sản xuất ở đâu và như thế nào thông qua việc quét mã.

Doanh nghiệp cũng phải bỏ thời gian tìm hiểu người tiêu dùng thị trường mục tiêu cần gì và muốn gì, thay vì chỉ đưa những gì mình hiện có.

Nếu muốn tiến sâu hơn vào các thị trường lớn toàn cầu, doanh nghiệp cần phải đầu tư vào bao bì, logistics... Ảnh: Cà Mèn Foods.

Ngay từ đầu, doanh nghiệp cần phải đầu tư vào bao bì, đóng gói và tuân thủ các quy định của nước sở tại để có những bước đi chuẩn xác. Chất lượng sản phẩm có thể tốt cho người tiêu dùng trong nước nhưng có thể không phù hợp với người tiêu dùng quốc tế.

Chuyên gia tiết lộ các nhà nhập khẩu Mỹ có xu hướng kiểm tra trực tiếp nhà máy ở Việt Nam về điều kiện sản xuất, quy trình và điều kiện lao động để đảm bảo sản phẩm tuân thủ yêu cầu của Mỹ từ gốc.

Bà Jolie Nguyễn, Chủ tịch LNS International khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu cần chuẩn hóa bao bì theo luật quốc tế và định hướng nhà máy đạt các chứng chỉ cần thiết như BRC để vào các hệ thống mainstream Costco, Walmart…

Không chỉ bán hàng, việc xây dựng thương hiệu cũng phải được chú trọng. Bà nhấn mạnh tránh tư duy bán hàng nhanh, không chính ngạch (hàng xách tay, tiểu ngạch) vì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và uy tín lâu dài của sản phẩm và doanh nghiệp.

Để rút ngắn quá trình chinh phục các thị trường lớn, doanh nghiệp Việt nên tận dụng các đối tác nước ngoài và các nền tảng hệ sinh thái toàn diện như kết hợp logistics, xuất nhập khẩu, tư vấn, phân phối.

"Thế giới không phân biệt chúng ta lớn hay nhỏ, mà là cách chúng ta đi và chúng ta đi cùng nhau như thế nào”, bà Jolie nói thêm.

Đối với doanh nghiệp lớn, ông Tony Luu cho rằng việc đầu tư vào đội ngũ nhân tài logistics nội bộ là điều quan trọng. Trong khi đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên hợp tác với các doanh nghiệp logistics lớn, uy tín và có kinh nghiệm để được tư vấn và xử lý các tình huống phát sinh.

Doanh nghiệp không nên tiết kiệm vài phần trăm nhỏ chi phí logistics mà làm hại đến 90-95% giá trị lô hàng.

Dù còn gặp nhiều trở ngại trong quá trình đưa hàng Việt lên kệ siêu thị lớn tại Mỹ, ông Alejandro Gutierrez, Giám đốc tăng trưởng Guval Foods tiết lộ trong 3-4 năm gần đây, nhu cầu đối với các sản phẩm Việt Nam trở nên lớn hơn. Cụ thể, nhiều siêu thị lớn như Walmart và Costco đã trực tiếp yêu cầu sản phẩm Việt Nam như bánh tráng và mì ăn liền.

Ngoài Mỹ, ông khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam xem xét thị trường Mexico và Nam Mỹ, bởi đây là thời điểm tốt để bắt đầu hợp tác khi các dòng sản phẩm mới được quan tâm nhiều.

Hiện nay, doanh nghiệp Việt muốn xuất khẩu hàng hóa có thể kết nối với người mua, đối tác nước ngoài thông qua nền tảng giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) B2B như FOODIL.vn hay VietnamUSA.Arobid.

Bà Châu Nguyên Anh, Giám đốc dự án Foodil.vn cho biết trung bình nhà sản xuất Việt tốn chi phí khoảng 120.000 USD và thời gian khoảng một năm để tiếp cận một thị trường mới. Với hệ thống kết nối của nền tảng, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào khâu logistics, chi phí và thời gian này có thể rút ngắn hàng chục lần.

Trong khi đó, VietnamUSA.Arobid.com tích hợp bộ công cụ đánh giá ESG theo chuẩn quốc tế, cho phép doanh nghiệp tự xây dựng hồ sơ tuân thủ một cách minh bạch và hiệu quả. Đồng thời, nền tảng kết nối trực tiếp với đối tác logistics tại Mỹ và Singapore, giúp kiểm soát hành trình hàng hóa, tối ưu hóa thời gian giao nhận và chi phí vận chuyển.