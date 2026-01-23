Điều kiện để Maguire ở lại MU

Harry Maguire có thể được Manchester United trao một bản hợp đồng mới, với điều kiện chấp nhận giảm sâu mức lương hiện tại đang nhận.

Maguire vẫn cho thấy giá trị ở MU.

Theo The Times, Maguire đứng trước khả năng được Manchester United gia hạn hợp đồng, dù tình hình hiện tại vẫn còn nhiều biến số. Trong bối cảnh Maguire bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó với Old Trafford, MU muốn anh giảm 25% lương, từ mức 190.000 bảng/tuần xuống còn 140.000 bảng/tuần.

Maguire hiện có thể đàm phán tự do với các CLB khác vì đang trong 6 tháng cuối của hợp đồng (thời hạn đến hết tháng 6/2026). Với đẳng cấp và kinh nghiệm được chứng minh, trung vệ này còn lọt vào tầm ngắm của một số CLB giàu có tại Trung Đông, trong đó có Al Nassr và Al Ettifaq.

Maguire từng đối mặt với nhiều chỉ trích kể từ khi gia nhập MU năm 2019.

Hai CLB này sẵn sàng trả mức lương lên tới 500.000 bảng/tuần để thuyết phục Maguire. Dù vậy, Maguire ưu tiên tiếp tục ở lại châu Âu để có cơ hội khoác áo tuyển Anh. Trung vệ 32 tuổi hiểu rằng nếu chuyển sang Saudi Arabia, khả năng được HLV Thomas Tuchel triệu tập cho các giải đấu lớn sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Maguire từng đối mặt với nhiều chỉ trích kể từ khi gia nhập MU năm 2019 với mức phí kỷ lục 80 triệu bảng từ Leicester City. Tuy nhiên, trung vệ người Anh vượt qua áp lực, chứng tỏ giá trị của mình và trở thành một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội hình hiện tại.

Trong chiến thắng 2-0 trước Manchester City hôm 17/1, Maguire không chỉ chơi một trận xuất sắc mà còn buộc mọi hoài nghi quanh mình phải im lặng.

Sự hiện diện của Maguire mang lại sự ổn định và ảnh hưởng tích cực cho hàng thủ MU. Song, INEOS đang hướng tới việc giảm lương cao và trẻ hóa đội hình, và họ tin rằng có thể thuyết phục Maguire ngồi lại vào bàn đàm phán.

