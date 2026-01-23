Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Điều kiện để Maguire ở lại MU

  • Thứ sáu, 23/1/2026 13:04 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Harry Maguire có thể được Manchester United trao một bản hợp đồng mới, với điều kiện chấp nhận giảm sâu mức lương hiện tại đang nhận.

Maguire vẫn cho thấy giá trị ở MU.

Theo The Times, Maguire đứng trước khả năng được Manchester United gia hạn hợp đồng, dù tình hình hiện tại vẫn còn nhiều biến số. Trong bối cảnh Maguire bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó với Old Trafford, MU muốn anh giảm 25% lương, từ mức 190.000 bảng/tuần xuống còn 140.000 bảng/tuần.

Maguire hiện có thể đàm phán tự do với các CLB khác vì đang trong 6 tháng cuối của hợp đồng (thời hạn đến hết tháng 6/2026). Với đẳng cấp và kinh nghiệm được chứng minh, trung vệ này còn lọt vào tầm ngắm của một số CLB giàu có tại Trung Đông, trong đó có Al Nassr và Al Ettifaq.

Maguire anh 1

Maguire từng đối mặt với nhiều chỉ trích kể từ khi gia nhập MU năm 2019.

Hai CLB này sẵn sàng trả mức lương lên tới 500.000 bảng/tuần để thuyết phục Maguire. Dù vậy, Maguire ưu tiên tiếp tục ở lại châu Âu để có cơ hội khoác áo tuyển Anh. Trung vệ 32 tuổi hiểu rằng nếu chuyển sang Saudi Arabia, khả năng được HLV Thomas Tuchel triệu tập cho các giải đấu lớn sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Maguire từng đối mặt với nhiều chỉ trích kể từ khi gia nhập MU năm 2019 với mức phí kỷ lục 80 triệu bảng từ Leicester City. Tuy nhiên, trung vệ người Anh vượt qua áp lực, chứng tỏ giá trị của mình và trở thành một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội hình hiện tại.

Trong chiến thắng 2-0 trước Manchester City hôm 17/1, Maguire không chỉ chơi một trận xuất sắc mà còn buộc mọi hoài nghi quanh mình phải im lặng.

Sự hiện diện của Maguire mang lại sự ổn định và ảnh hưởng tích cực cho hàng thủ MU. Song, INEOS đang hướng tới việc giảm lương cao và trẻ hóa đội hình, và họ tin rằng có thể thuyết phục Maguire ngồi lại vào bàn đàm phán.

Chủ tịch FIFA gây tranh cãi

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gây chú ý sau phát biểu gây tranh cãi tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, trong bối cảnh World Cup 2026 sắp khởi tranh.

8 giờ trước

CĐV dự đoán U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc

Trước trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nhận được sự ủng hộ đáng chú ý từ cộng đồng người hâm mộ trên toàn châu lục.

8 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

  • Leicester City

    Leicester City

    Leicester City Football Club, còn được biết đến là The Foxes, là một đội bóng chuyên nghiệp ở Anh đặt trụ sở tại sân vận động King Power ở Leicester. Lần đầu tiên trong lịch sử 132 năm, Leicester vô địch giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-16

    • Thành lập: 1884
    • Sân vận động: King Power

Gyokeres khong te nhu nguoi ham mo nghi hinh anh

Gyokeres không tệ như người hâm mộ nghĩ

2 giờ trước 13:03 23/1/2026

0

Viktor Gyokeres đang có thành tích ghi bàn không tới nỗi nào trong mùa đầu tiên tại Premier League, tốt hơn so với nhiều tiền đạo đắt giá khác.

Mourinho mia mai Carrick hinh anh

Mourinho mỉa mai Carrick

2 giờ trước 13:02 23/1/2026

0

HLV Jose Mourinho có những phát biểu mang hàm ý châm biếm MU sau khi đội bóng cũ quyết định trao ghế HLV tạm quyền cho Michael Carrick đến hết mùa giải.

Ancelotti kiem bon tien neu vo dich World Cup hinh anh

Ancelotti kiếm bộn tiền nếu vô địch World Cup

3 giờ trước 12:00 23/1/2026

0

Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) và HLV Carlo Ancelotti đang hoàn tất các bước cuối cùng để gia hạn hợp đồng, với thời hạn mới kéo dài đến sau World Cup 2030.

