Điều khó lường tại Em xinh 'say hi'

Em xinh “say hi” lộ diện nhóm ứng viên quán quân. Ngoài bộ ba nổi trội Phương Mỹ Chi, 52Hz, Orange, nhiều “ngựa ô” khác cũng đang chờ đợi để tạo nên bất ngờ ở chặng nước rút.

Sau gần ba tháng tranh tài, Em xinh “say hi” đã bước vào giai đoạn quyết định. Dù kết quả cuối cùng vẫn chưa ngã ngũ, song 4 live stage với loạt màn trình diễn đa dạng về thể loại và phong cách đã dần định hình cục diện cuộc đua.

Ở nhóm có khả năng tranh ngôi quán quân, Phương Mỹ Chi, 52Hz và Orange là những cái tên được nhắc đến khi liên tục khẳng định năng lực và sức bền qua từng vòng thi. Bên cạnh đó, các “chị cả” như Bích Phương, Phương Ly với kinh nghiệm dày dạn cũng là những gương mặt nổi bật, hoàn toàn có khả năng bùng nổ ở chặng nước rút.

Trái lại, một số nghệ sĩ được đánh giá cao từ đầu, điển hình là Tiên Tiên, Miu Lê, Pháo và Bảo Anh, giờ đây gần như mất hút khỏi cuộc đua.

Cuộc cạnh tranh giữa Phương Mỹ Chi, Orange và 52Hz

Ngay từ đầu, Phương Mỹ Chi và Orange đã được xem là hai nhân tố nổi bật, có khả năng tiến sâu. Cả hai đều sở hữu giọng hát thuộc hàng top của chương trình. Ở phương diện cá nhân, Orange còn có khả năng sáng tác, chất giọng sáng và khả năng vũ đạo cũng được chứng minh ở các show âm nhạc trước. Trong khi đó, Phương Mỹ Chi lại đa dạng hơn về phong cách, có thể hát tốt từ dân gian, EDM đến các ca khúc pop.

Trong các vòng thi vừa qua, cả hai giữ phong độ ổn định, khai thác tốt thế mạnh sẵn có. Với Phương Mỹ Chi, ngay từ live stage 1, khi được trao thể loại sở trường là dân gian đương đại, cô nhanh chóng ghi điểm nhờ lối hát đa dạng: lúc bay bổng ở những đoạn mang màu sắc dân ca, lúc nhấn nhá, luyến láy theo nhịp điệu của pop. Sau phần trình diễn Cầm kỳ thi hoạ, nữ nghệ sĩ lập tức vươn lên top 1 và sớm được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi quán quân.

Orange và Phương Mỹ Chi nổi bật tại Em xinh "say hi".

Tuy nhiên, ở các vòng sau, thứ hạng và phong độ của Phương Mỹ Chi có xu hướng giảm. Song nguyên nhân không hoàn toàn xuất phát từ cô, mà còn vì chất lượng tiết mục của đội chưa thật sự nổi bật. I’ll be there, Duyên hay Hề chỉ dừng ở mức trung bình khá, trong khi Bad liar thậm chí bị xem là một trong những phần thi kém nhất chương trình.

Trong khi đó, hành trình của Orange lại theo chiều hướng ngược lại, khi cô đang tạo nên màn lội ngược dòng ấn tượng. Từ vị trí gần chót bảng ở live stage đầu tiên, nữ ca sĩ giờ đã vươn lên nhóm dẫn đầu và trở thành cái tên được nhiều đội trưởng săn đón.

Qua từng vòng thi, khán giả dần thấy rõ thêm những khả năng khác của Orange, từ việc tham gia sáng tác trong hầu hết tiết mục, khả năng trình diễn, đến việc đảm nhận vai trò vocal producer ở live stage mới nhất. Khả năng rap của cô cũng thuộc hàng tốt nhất trong số các nghệ sĩ lần đầu thử sức với thể loại này tại chương trình.

Tuy nhiên, so với các đối thủ, Orange gặp đôi chút bất lợi. Dù luôn giữ phong độ ổn định, thậm chí tiến bộ qua từng vòng, cô chưa có vòng thi nào bứt phá để tạo ấn tượng mạnh với khán giả.

Một nhân tố khác có thể gây bất ngờ là 52Hz. Trước chương trình, nữ nghệ sĩ vốn ít được khán giả truyền hình biết đến rộng rãi. Song thực chất, 52Hz lại tương đối nổi tiếng ở địa hạt indie, với điểm nhận diện là phong cách R&B giàu màu sắc và lối hát lướt thường thấy ở Gen Z.

52Hz là gương mặt tương đối mới mẻ.

Khi xuất hiện trước khán giả đại chúng, chính màu sắc có phần khác biệt ấy giúp cô trở thành điểm thu hút và nhận được nhiều thiện cảm. Nếu Phương Mỹ Chi nhanh chóng dẫn đầu rồi dần tụt lại, Orange từng bước vươn lên từ đáy bảng xếp hạng, thì 52Hz lại giữ phong độ ổn định xuyên suốt, luôn nằm ở nhóm dẫn đầu. Những ca khúc có cô góp mặt như Không đau nữa rồi, Cứ đổ tại cơn mưa, Gã săn cá cũng đều trở thành những hit của chương trình.

Song không phải 52Hz không có điểm yếu. So với sự đa dạng trong kỹ năng của Orange hay khả năng hát nhiều phong cách của Phương Mỹ Chi, 52Hz lại tương đối một màu từ đầu chương trình. Điều này thể hiện ở việc hầu hết phần thi của cô đều có những đoạn đẩy tempo lên để phù hợp với chất giọng và cách hát, mà ít có sự thay đổi, biến hóa.

Không thể phủ nhận việc cô vẫn gây ấn tượng ở những đoạn này, nhưng cũng nhiều lần cách điều chỉnh ấy lại có phần lạc quẻ, không ăn khớp với tổng thể bài hát.

Nhóm sẵn sàng bứt phá

Bên cạnh những cái tên trên, Em xinh “say hi” vẫn còn nhiều gương mặt tiềm năng khác, hoàn toàn có thể tạo bất ngờ ở chặng nước rút. Nếu Bích Phương và Phương Ly được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm và nguồn lực sau nhiều năm hoạt động, thì LyHan và MAIQUINN lại được xem như những “ngựa ô” có thể cản bước bất cứ ai tham vọng chạm tay vào ngôi quán quân.

Thực chất, dù luôn giữ thứ hạng cao, Bích Phương và Phương Ly không tạo ra quá nhiều màn trình diễn ấn tượng xuyên suốt chương trình. Tuy nhiên, kinh nghiệm dày dặn cùng ê-kíp làm nhạc hùng hậu sẵn có lại là vũ khí nguy hiểm, khiến các em xinh khác phải dè chừng.

Ở live stage 4, Bích Phương mang về DươngK - người góp phần lớn vào sự nghiệp rực rỡ của cô, trong khi Phương Ly nhận sự hỗ trợ từ Tin Lê và Hứa Kim Tuyền - những tên tuổi được đánh giá cao của Vpop hiện tại. Không khó nhận ra lợi thế vượt trội trong phối khí của đội Bích Phương và Phương Ly so với các nhóm còn lại vốn sử dụng producer của chương trình, đặc biệt là cách DươngK “hô biến” Cách điệu trở thành một trong những tiết mục hay nhất Em xinh đến hiện tại.

Và ở các phần trình diễn cá nhân tại chung kết, với sự hỗ trợ của những producer kể trên, màn thể hiện của Bích Phương và Phương Ly rất khó lường, hoàn toàn có thể tạo bất ngờ. Phải biết, cả hai đều từng sở hữu những hit trăm triệu view trước đây.

LyHan và MAIQUINN là những ẩn số thú vị.

Với LyHan, vũ khí lớn nhất lúc này là sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả. Sở hữu chất giọng lạ và cá tính âm nhạc thú vị, cô dần chiếm được cảm tình của người nghe và vươn lên trong bảng xếp hạng. Dù khó có cơ hội chạm tới ngôi quán quân, LyHan vẫn có thể vượt qua nhiều đối thủ để chễm chệ ở nhóm đầu.

Phía còn lại, MAIQUINN luôn duy trì phong độ ổn định, thường xuyên ở top đầu chương trình. Cô thể hiện sự đa năng khi vừa có khả năng vũ đạo, vừa hát tốt, thậm chí từng cho thấy khả năng chơi nhạc cụ. Khả năng kết nối với các nghệ sĩ khác cũng được chứng minh qua EASIER, khi cô cùng những em xinh vốn không được đánh giá cao, mang đến một trong những tiết mục ấn tượng nhất chương trình. Tuy nhiên, việc ít nhận spotlight khiến nữ nghệ sĩ không có đủ sự ủng hộ để cạnh tranh ngôi quán quân.

Sau 4 live stage, cục diện Em xinh "say hi" đã dần hình thành với những cái tên kể trên. Vẫn còn một số tiếc nuối khi Pháo, Bảo Anh và đặc biệt là Tiên Tiên - được đánh giá cao trước chương trình - đã dần tụt lại do không cho thấy sự phù hợp với chương trình.