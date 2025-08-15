Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu không còn giấu giếm

Ngày 15/8, một số hình ảnh của Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh bên cạnh hai con sinh đôi tiếp tục rầm rộ trên mạng xã hội. Bộ đôi rapper - ca sĩ tiếp tục giữ động thái im lặng trước các thông tin liên quan đến chuyện tình cảm. Song thời gian qua, cả hai thoải mái hơn khi nhắc tới nhau trên mạng xã hội. Cả hai cũng xuất hiện chung trên nhiều sân khấu âm nhạc thời gian qua.

Sau thời gian im lắng, Hoàng Thùy Linh đã trở lại hoạt động sôi nổi. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, tài khoản Đen Vâu FC để lại lời chúc mừng sinh nhật Hoàng Thùy Linh. Sau đó, nữ ca sĩ phản hồi: "Xin cảm ơn Đồng Âm nha. Mình cũng là một Đồng Âm". Đồng Âm là fandom của Đen Vâu. Động thái của Hoàng Thùy Linh gây chú ý.

Đen Vâu đến chúc mừng Hoàng Thùy Linh khi cô ra mắt phim tài liệu. Cả hai được trông thấy có những cử chỉ ngọt ngào dành cho nhau. Trong những chia sẻ sau đó ở chuyến media tour, nữ ca sĩ nhiều lần chia sẻ cô đang hạnh phúc ở thời điểm hiện tại.

Cả hai vướng tin hẹn hò, sinh con nhưng chưa bao giờ lên tiếng xác nhận. Vào tháng 1/2023, Đen Vâu có bài viết trên trang cá nhân. “Từ trước đến giờ Đen không nhắc nhiều về gia đình và chuyện cá nhân bởi muốn đời sống âm nhạc chỉ gói gọn xung quanh những giai điệu và lời hát. Sự việc liên quan đến cuộc sống của Đen, đặc biệt những chuyện vui, có thể lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người, Đen hứa là người đầu tiên sẵn sàng chia sẻ thành thật khi đã suy nghĩ thấu đáo. Hiện tại, tôi dồn hết sức cho công việc để đền đáp sự ủng hộ của khán giả”, rapper nói.

Bộ đôi từng hợp tác trong nhiều sản phẩm âm nhạc. Miền đất hứa là MV gần nhất đánh dấu sự kết hợp giữa cả hai. Trước đó, họ có Gieo quẻ, Làm gì phải hốt.

Đen Vâu tên thật Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1989 tại Quảng Ninh. Anh là một trong những rapper thành công nhất Việt Nam hiện nay, có nhiều bản hit được yêu thích. Hoàng Thùy Linh sinh năm 1988 tại Hà Nội, nổi tiếng sau khi đảm nhận vai chính trong phần hai phim Nhật ký Vàng Anh. Những năm gần đây, Hoàng Thùy Linh phát triển sự nghiệp ca hát với nhiều ca khúc nổi tiếng như Để Mị nói cho mà nghe, Kẻ cắp gặp bà già, Duyên âm...

Sách hay về tình yêu

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.