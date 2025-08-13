Vợ diễn viên Bắc Hải: 'Chồng ra đi đột ngột, không nói lời trăng trối'

Chị Kim Thắm, vợ diễn viên Bắc Hải cho biết chồng ra đi đột ngột, không kịp nói lời trăng trối. Anh mất sau thời gian chống chọi với bạo bệnh.

Sáng 13/8, diễn viên Bắc Hải qua đời ở tuổi 55 sau thời gian chống chọi với bệnh tật.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Kim Thắm, vợ diễn viên Bắc Hải cho biết chồng ra đi vào 8h ngày 13/8 tại nhà thuê ở tỉnh Đồng Nai.

"Chồng tôi mất đột ngột, không nói lời trăng trối với vợ con. Anh ra đi trong giấc ngủ. Tôi rất suy sụp và đau đớn. Tôi chưa tin vào sự thật rằng chồng tôi đã qua đời", chị Kim Thắm nói.

Diễn viên Bắc Hải mất sau thời gian chống chọi với bạo bệnh.

Theo chị Kim Thắm, nghệ sĩ Bình Tinh sẽ là người đứng ra lo liệu hậu sự cho Bắc Hải. Gia đình sẽ thông báo cáo phó và thông tin lễ tang đến đồng nghiệp, khán giả.

Sự ra đi của nam nghệ sĩ khiến đồng nghiệp và khán giả thương tiếc. Nghệ sĩ Bình Tinh nhận được cuộc gọi từ chị Kim Thắm và cho biết bàng hoàng khi đón nhận tin buồn.

"Vâng, anh yên tâm an nghỉ, em và các đồng nghiệp sẽ lo cho anh bằng những gì tốt đẹp nhất”, Bình Tinh cho biết.

Nghệ sĩ Hữu Quốc, Minh Luân và nhiều nghệ sĩ Việt gửi lời chia buồn tới gia quyến diễn viên Bắc Hải.

Thời gian qua, Bắc Hải mắc nhiều bệnh. Anh liên tục phải nhập viện để điều trị. Hồi tháng 3, Bắc Hải được bác sĩ chẩn đoán thoái hóa cột sống nặng. Gia đình xin chụp MRI nhưng bác sĩ cho biết sức khỏe của Bắc Hải quá yếu nên đề nghị người nhà đưa nam diễn viên về nhà uống thuốc khoảng 3 tuần và theo dõi tình hình rồi tái khám. Tới trưa 1/3, bệnh tình của Bắc Hải trở nặng. Anh đau đớn nên được vợ đưa tới bệnh viện ở TP.HCM cấp cứu.

Ngoài ra, Bắc Hải bị xơ gan, 2 lần cấp cứu và phải uống thuốc nhiều năm qua. Bắc Hải và vợ bán hàng online để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, vì sức khỏe của Bắc Hải ngày càng nặng nên gia đình cạn kiệt kinh tế.

Bắc Hải từng lên mạng xã hội chia sẻ tình hình kinh tế eo hẹp, vợ anh một mình gánh vác gia đình cùng mọi chi phí sinh hoạt. Sau đó nhiều đồng nghiệp cũng giúp đỡ nam diễn viên và vợ con.

Diễn viên Bắc Hải sinh năm 1970, được biết tới thông qua các tiểu phẩm hài. Anh đi diễn từ những năm 1990 và được biết tới nhiều nhất qua tiểu phẩm Thầy bói hết thời tại Gala Cười.