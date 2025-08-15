Khi có khán giả chê bai việc các rapper tham gia Anh trai “say hi”, Phúc Du bức xúc lên tiếng. Theo anh, điều quan trọng của một nghệ sĩ là cống hiến sản phẩm cho khán giả.

Mới đây, việc các nghệ sĩ và rapper tham gia Anh trai “say hi” gây tranh luận. Trên mạng xã hội, một bài viết với nội dung sau đang lan truyền: “Chỉ trong vòng khoảng 3 năm, cả một nền âm nhạc pop và hip hop, indie đang phát triển rực rỡ bị pha loãng toẹt. Rap Việt biến rapper thành những nghệ sĩ công nghiệp. Và Anh trai 'say hi' nhào nặn nghệ sĩ công nghiệp thành thần tượng giải trí. Doanh thu tăng, rating tăng, nhưng chất lượng âm nhạc biến mất. Chỉ còn lại những giấc mơ sáo rỗng”.

Là một trong những rapper tham gia Anh trai “say hi”, Phúc Du lên tiếng về vụ việc. Phúc Du chia sẻ: “Chất lượng âm nhạc đo bằng gì nhỉ. Nếu hàng triệu người, có hàng chục triệu phút giải trí, mà không phải chất lượng, tôi cũng muốn biết gì là chất lượng lắm”.

Phúc Du lên tiếng khi có ý kiến chê bai việc các rapper tham gia game show. Ảnh: FBNV.

“Gõ ra 4 chữ 'giấc mơ sáo rỗng' chắc bạn thấy bạn rất ngầu đấy. Nhưng bạn bác bỏ giấc mơ được tiếp cận đại chúng, phục vụ khán giả của nhiều người nghệ sĩ là 'sáo rỗng', không ngầu đâu”, Phúc Du đáp trả.

Vừa qua, Anh trai “say hi” công bố danh sách 30 nghệ sĩ tham gia chương trình này. Chương trình năm nay có sự tham gia của đông đảo rapper gồm BigDaddy, BRay, Karik, Tez, Phúc Du, Hustlang Robber, Ogenus, Negav, GILL, Mason Nguyễn. Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của Ngô Kiến Huy, Vũ Cát Tường... và 2 anh trai từng tham gia mùa 1 là Negav, Phạm Đình Thái Ngân.