Điều chưa từng xảy ra trong sự nghiệp Messi

Inter Miami giành vé đi tiếp sau trận hòa kịch tính 2-2 với Palmeiras, đứng thứ hai ở bảng A với thành tích bất bại. Đây là cột mốc lịch sử với Inter Miami. Họ trở thành đại diện duy nhất của MLS tiến vào vòng đấu loại trực tiếp. Lionel Messi sẽ gặp CLB cũ PSG tại sân Mercedes-Benz ở Atlanta, Georgia.

Trước trận đấu, hậu vệ Achraf Hakimi của PSG chia sẻ: "Thật tuyệt khi được gặp lại Messi. Đã có rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời. Trên sân, không có bạn bè. Anh ấy sẽ cố gắng giành chiến thắng, và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi sẽ nỗ lực để tiến vào vòng sau".

Trong khi đó, hậu vệ Jordi Alba của Inter Miami phát biểu: "Tôi tự hào về đội, và giờ chúng tôi sẽ đối đầu với một đội bóng mạnh như PSG. Với tôi, họ đang chơi thứ bóng đá hay nhất châu Âu, và đương nhiên, đây là một trận đấu rất khó khăn, nhưng chúng tôi không lo lắng. Đây là bóng đá, và chỉ có 90 phút, tại sao không mơ về việc đánh bại nhà vô địch châu Âu? Chúng tôi sẽ xem mình có thể đi xa đến đâu".

PSG là đội bóng cũ của Messi trong giai đoạn 2021-2023. Siêu sao người Argentina từng được kỳ vọng giúp CLB Ligue 1 giành chức vô địch Champions League lần đầu trong lịch sử. Nhưng sau 2 mùa giải, PSG đều bị loại ngay vòng 16 đội.

Trong thời gian ở Paris, Messi cùng Argentina vô địch World Cup 2022. Nhưng khi trở lại CLB, Leo lên tiếng chỉ trích nhà vô địch Ligue 1, cho rằng anh không nhận được sự công nhận xứng đáng dù giành danh hiệu lớn nhất thế giới.

