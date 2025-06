Al Hilal gặp cha Messi, mở đường cho 'bom tấn' chuyển nhượng hè

Lionel Messi tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi dẫn dắt Inter Miami vượt qua vòng bảng FIFA Club World Cup 2025™. Tuy nhiên, trong khi đội bóng Mỹ ăn mừng thành tích lịch sử, tương lai của siêu sao người Argentina có thể khiến làng túc cầu dậy sống.

Theo tờ Al-Midan Sports (Saudi Arabia), ông Fahd bin Nafel - Chủ tịch CLB Al Hilal - có mặt tại Mỹ và dự kiến gặp riêng ông Jorge Messi, cha đồng thời là người đại diện của Leo Messi trong vài ngày tới. Mục tiêu chính là thảo luận khả năng đưa Messi tới Saudi Arabia ngay trong hè này.

Nguồn tin từ nội bộ Al Hilal khẳng định cuộc gặp với cha Messi không còn ở mức tin đồn mà được bàn bạc nghiêm túc. CLB này xem Messi là mảnh ghép hoàn hảo cho tham vọng trở thành thế lực toàn cầu, sánh ngang các ông lớn châu Âu cả về chuyên môn lẫn sức hút truyền thông.

Dù Messi vẫn tập trung cùng Inter Miami tại giải đấu, tương lai của anh còn bỏ ngỏ. Hợp đồng giữa siêu sao người Argentina với CLB Mỹ sẽ kết thúc vào tháng 12/2025, và phía Al Hilal coi đây là cơ hội "có một không hai" để sở hữu tên tuổi lớn nhất của bóng đá đương đại.

Messi vừa bước sang tuổi 38 và vẫn chơi thăng hoa tại Mỹ. Kể từ khi gia nhập Inter Miami vào hè 2023, anh ghi 50 bàn, kiến tạo 24 lần trong 60 trận, mang về danh hiệu đầu tiên trong lịch sử CLB.

Chắc chắn để thuyết phục Leo, Al Hilal phải đưa ra một lời đề nghị kỷ lục, thậm chí vượt mức lương 200 triệu euro/mùa của Cristiano Ronaldo. Ở tuổi xế chiều của sự nghiệp, liệu Messi sẽ tiếp tục chinh phục MLS hay gật đầu với lời mời siêu hấp dẫn từ Saudi Arabia? Câu trả lời có thể đến rất sớm.

