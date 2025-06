Messi có thể kiếm 150 triệu USD tại Mỹ

Thu nhập của siêu sao người Argentina tại Inter Miami cán mốc 20,45 triệu USD . Đây là năm thứ hai liên tiếp Messi giữ vị trí dẫn đầu giải MLS, khẳng định sức hút mạnh mẽ của anh trong làng bóng đá châu Mỹ.

Số tiền này chỉ phản ánh phần tiền lương từ việc thi đấu cho Inter Miami của Messi, chưa bao gồm những nguồn thu khác như hợp đồng quảng cáo với Adidas và thỏa thuận chia sẻ doanh thu với đối tác phát sóng Apple.

Theo Sportico, Messi có thể kiếm được tổng cộng lên tới 150 triệu USD trong suốt thời gian hợp đồng 2 năm rưỡi mà anh đã ký với Inter Miami hồi mùa hè 2023.

Xếp thứ hai trong danh sách của MLSPA là Lorenzo Insigne của Toronto FC với mức thu nhập 15,44 triệu USD . Tiếp theo là Sergio Busquets, đồng đội của Messi tại Inter Miami, với 8,5 triệu USD .

Dữ liệu về lương từ MLSPA được công bố vào ngày 25/5. Hiệp hội thường phát hành thông tin lương bổng của các cầu thủ hàng đầu hai lần mỗi năm. Trước khi Messi gia nhập Inter Miami, Insigne là cầu thủ có lương cao nhất giải đấu.

Inter Miami không chỉ dẫn đầu về mức lương của cầu thủ mà còn đứng số một về tổng thu nhập cho toàn đội, đạt mức 46,84 triệu USD . Con số này cao hơn 5 triệu USD so với kỷ lục trước đó mà CLB đã thiết lập vào năm ngoái. Số tiền này cũng gấp đôi so với hầu hết đội bóng khác trong giải đấu. Toronto FC đứng thứ hai với 34,15 triệu USD , tiếp theo là Atlanta United FC với 27,63 triệu USD .

Mức lương trung bình cho toàn bộ cầu thủ hiện tại là khoảng 650.000 USD , tăng 9,22% so với giai đoạn cùng kỳ năm 2024. Tổng cộng, có 131 cầu thủ có mức lương ít nhất 1 triệu USD .

