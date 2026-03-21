Điều cần lưu ý khi oral sex

Oral sex vẫn là "cửa ngõ" tiềm ẩn của hàng loạt bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nguy hiểm nhất là các dấu hiệu bệnh thường âm thầm, khiến người trong cuộc có tâm lý chủ quan.

Quan hệ tình dục bằng đường miệng (oral sex) thường được xem là lựa chọn “an toàn hơn” trong quan hệ tình dục, song nhận định này chỉ đúng một phần và có thể khiến nhiều người chủ quan trước nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI).

Theo ThS.BS Tạ Việt Hùng, khoa Sản, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM), về mặt lý thuyết, oral sex không dẫn đến mang thai, nhưng không đồng nghĩa với việc an toàn trước các tác nhân gây bệnh. Thực tế, nhiều bệnh vẫn có thể lây qua đường này như lậu, giang mai, herpes, HPV và trong một số tình huống là HIV, dù nguy cơ thấp hơn so với quan hệ âm đạo hoặc hậu môn.

Các bệnh lý liên quan đến oral sex có thể biểu hiện tại vùng miệng - họng, bao gồm lậu họng, giang mai, herpes, HPV, thậm chí là Chlamydia. Đáng chú ý, vi khuẩn lậu có thể tồn tại ở họng mà không gây triệu chứng rõ ràng, khiến người bệnh không nhận biết được tình trạng nhiễm.

Trong khi đó, giang mai có thể xuất hiện dưới dạng vết loét trong miệng, còn HPV liên quan đến mụn cóc sinh dục và một số ung thư vùng hầu họng.

Bác sĩ Hùng cho hay số ca nhiễm bệnh lây qua đường tình dục ngoài vùng sinh dục, đặc biệt ở họng, đang có xu hướng được phát hiện nhiều hơn. Nguyên nhân đến từ sự phổ biến của hành vi oral sex cũng như khả năng xét nghiệm ngày càng cải thiện. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp này dễ bị bỏ sót do triệu chứng không điển hình hoặc rất nhẹ.

Phần lớn các trường hợp nhiễm STI vùng miệng - họng thường có triệu chứng rất nhẹ hoặc không điển hình, dễ bị lầm tưởng là viêm họng thông thường, bao gồm:

Đau rát họng, nuốt vướng kéo dài.

Nổi hạch cổ, loét miệng hoặc xuất hiện các mảng trắng/đỏ bất thường.

Đặc biệt nguy hiểm: Với giang mai, tổn thương có thể hoàn toàn không gây đau, trong khi đó, đa số trường hợp lậu họng không hề có triệu chứng lâm sàng, khiến người bệnh trở thành "nguồn lây di động" mà không hay biết.

Việc không phát hiện sớm không chỉ dẫn đến nguy cơ tiếp tục lây nhiễm cho bạn tình mà còn có thể lan sang các vị trí khác trên cùng cơ thể, nhất là khi tác nhân là lậu hoặc Chlamydia, người bệnh có khả năng đồng thời nhiễm ở cơ quan sinh dục mà không hay biết, âm thầm dẫn đến các biến chứng liên quan đến sức khỏe sinh sản.

Ngoài ra, hệ lụy của các bệnh toàn thân như giang mai hay HIV không chỉ giới hạn ở vùng miệng - họng mà còn tấn công vào hệ thống miễn dịch và thần kinh, trong khi nhiễm virus HPV chủng nguy cơ cao kéo dài còn là tác nhân hàng đầu dẫn đến ung thư vùng hầu họng.

Nguy cơ này sẽ tăng vọt ở những người có nhiều bạn tình hoặc không sử dụng biện pháp bảo vệ, đặc biệt bác sĩ Hùng lưu ý các tổn thương niêm mạc dù là nhỏ nhất như nhiệt miệng, viêm nướu hay chảy máu chân răng li ti cũng tạo thành "cửa ngõ" trực tiếp cho vi khuẩn và virus xâm nhập vào máu.

Để giảm thiểu rủi ro, chuyên gia khuyến cáo một số biện pháp an toàn trong oral sex cần lưu ý:

Sử dụng bao cao su hoặc màng chắn miệng: Đừng quên bao cao su hoặc màng chắn miệng. Đây là rào cản vật lý hữu hiệu nhất để ngăn chặn vi khuẩn và virus lây truyền qua niêm mạc.

Kiểm tra "vùng yêu" và khoang miệng: Tuyệt đối không quan hệ khi miệng đang có vết loét, nhiệt miệng hoặc chảy máu chân răng. Đồng thời, hãy dừng lại nếu đối tác có dấu hiệu lạ như mụn rộp, nốt sùi hoặc tiết dịch bất thường ở cơ quan sinh dục.

Tiêm phòng đầy đủ: Chủ động tiêm vaccine HPV và viêm gan B.

Trung thực khi thăm khám: Nếu có dấu hiệu đau họng, nuốt vướng kéo dài sau khi "yêu", hãy cung cấp đầy đủ thông tin về hành vi oral sex cho bác sĩ. Việc lấy mẫu xét nghiệm tại họng là chỉ định bắt buộc để không bỏ lọt mầm bệnh.

Tầm soát định kỳ: Với nhóm có nguy cơ cao (nhiều bạn tình, bạn tình mới), nên thực hiện xét nghiệm STI định kỳ ngay cả khi cơ thể chưa có triệu chứng, bởi lậu họng và giang mai thường diễn tiến cực kỳ âm thầm.