Điều bất thường xảy ra ở Ngoại hạng Anh

Vòng 20 Premier League chứng kiến MU, Liverpool, Man City và Chelsea đều ra sân trong ngày Chủ nhật với khung thời gian hiếm gặp.

Lịch thi đấu Premier League bị đảo lộn khi loạt CLB lớn đều ra sân vào Chủ nhật.

Ngay vòng đấu trọn vẹn đầu tiên của năm 2026, Premier League phá vỡ nhiều thói quen truyền thống. Thay vì các trận cầu đinh diễn ra vào chiều thứ bảy (giờ địa phương), hàng loạt cuộc đối đầu được đẩy sang Chủ nhật.

Đáng chú ý, trận Leeds - MU đá lúc 12h30 (19h30, giờ Việt Nam), trong khi 4 trận khác đồng loạt khởi tranh lúc 15h và đều được phát sóng trực tiếp. Tâm điểm của ngày Chủ nhật là màn so tài giữa Man City và Chelsea lúc 17h30.

Nguyên nhân đến từ quy định bắt buộc các CLB phải có tối thiểu 60 giờ nghỉ giữa hai trận. Trong bối cảnh lịch thi đấu giai đoạn Giáng sinh và năm mới dồn dập, nhiều đội như Liverpool, Man City, Tottenham, Brentford hay Fulham vừa thi đấu giữa tuần nên không thể ra sân vào thứ bảy. Chelsea, dù đá từ thứ ba và có thời gian nghỉ dài hơn, vẫn được xếp đá Chủ nhật do trận gặp Man City được chọn làm "Super Sunday".

Một điểm đặc biệt khác là toàn bộ các trận đá lúc 15h ngày Chủ nhật đều được phát sóng trực tiếp, bởi Premier League không áp dụng giờ cấm truyền hình vào ngày này, khác với thứ Bảy - thời điểm được dành để bảo vệ lượng khán giả đến sân của các giải hạng dưới.

Ban tổ chức cũng phải tính toán cho lịch thi đấu giữa tuần sắp tới, khi FA Cup bước vào vòng 3 và bán kết League Cup chuẩn bị khởi tranh. Dự kiến, sau vòng FA Cup, lịch Premier League sẽ trở lại bình thường từ ngày 17/1, với tâm điểm là derby Manchester giữa MU và Man City.

Lịch thi đấu vòng 20 Premier League, theo giờ Việt Nam. Ảnh: Znews.