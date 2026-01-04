Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Điều bất thường xảy ra ở Ngoại hạng Anh

  • Chủ nhật, 4/1/2026 06:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vòng 20 Premier League chứng kiến MU, Liverpool, Man City và Chelsea đều ra sân trong ngày Chủ nhật với khung thời gian hiếm gặp.

Lịch thi đấu Premier League bị đảo lộn khi loạt CLB lớn đều ra sân vào Chủ nhật.

Ngay vòng đấu trọn vẹn đầu tiên của năm 2026, Premier League phá vỡ nhiều thói quen truyền thống. Thay vì các trận cầu đinh diễn ra vào chiều thứ bảy (giờ địa phương), hàng loạt cuộc đối đầu được đẩy sang Chủ nhật.

Đáng chú ý, trận Leeds - MU đá lúc 12h30 (19h30, giờ Việt Nam), trong khi 4 trận khác đồng loạt khởi tranh lúc 15h và đều được phát sóng trực tiếp. Tâm điểm của ngày Chủ nhật là màn so tài giữa Man City và Chelsea lúc 17h30.

Nguyên nhân đến từ quy định bắt buộc các CLB phải có tối thiểu 60 giờ nghỉ giữa hai trận. Trong bối cảnh lịch thi đấu giai đoạn Giáng sinh và năm mới dồn dập, nhiều đội như Liverpool, Man City, Tottenham, Brentford hay Fulham vừa thi đấu giữa tuần nên không thể ra sân vào thứ bảy. Chelsea, dù đá từ thứ ba và có thời gian nghỉ dài hơn, vẫn được xếp đá Chủ nhật do trận gặp Man City được chọn làm "Super Sunday".

Một điểm đặc biệt khác là toàn bộ các trận đá lúc 15h ngày Chủ nhật đều được phát sóng trực tiếp, bởi Premier League không áp dụng giờ cấm truyền hình vào ngày này, khác với thứ Bảy - thời điểm được dành để bảo vệ lượng khán giả đến sân của các giải hạng dưới.

Ban tổ chức cũng phải tính toán cho lịch thi đấu giữa tuần sắp tới, khi FA Cup bước vào vòng 3 và bán kết League Cup chuẩn bị khởi tranh. Dự kiến, sau vòng FA Cup, lịch Premier League sẽ trở lại bình thường từ ngày 17/1, với tâm điểm là derby Manchester giữa MU và Man City.

Ngoai hang Anh anh 1

Lịch thi đấu vòng 20 Premier League, theo giờ Việt Nam. Ảnh: Znews.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Ngoại hạng Anh Ngoại hạng Anh

    Old Trafford dậy sóng sau phát biểu của Amorim

    Old Trafford dậy sóng sau phát biểu của Amorim

    25 phút trước 07:35 4/1/2026

    0

    HLV Ruben Amorim đang phát đi những tín hiệu không mấy tích cực về mối quan hệ giữa ông và ban lãnh đạo MU, chỉ ít ngày sau khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

    Đề nghị khó tin dành cho Mainoo

    Đề nghị khó tin dành cho Mainoo

    25 phút trước 07:35 4/1/2026

    0

    Besiktas bất ngờ tiếp cận MU để hỏi mượn tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo, trong bối cảnh tương lai của tài năng người Anh trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

