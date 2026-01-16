Diễn viên TVB bị tố nợ nần chồng chất

Hình ảnh "người cha mẫu mực" của sao nam TVB Trịnh Kiện Lạc bất ngờ sụp đổ.

Theo Sohu, làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) xôn xao trước thông tin nam diễn viên Trịnh Kiện Lạc (58 tuổi, biệt danh Chàng cơ bắp) bất ngờ đối mặt với loạt bê bối.

Nhiều tờ rơi đòi nợ có in hình nam diễn viên đã xuất hiện tràn lan trên đường phố với những lời lẽ chỉ trích gay gắt. Truyền thông xứ Cảng thơm cho biết anh bị tố phá sản, nợ tiền không trả, sống bám vào phụ nữ nhưng lại xây dựng hình ảnh chung thuỷ, khiến dư luận không khỏi bàn tán.

Trịnh Kiện Lạc bị tố nợ nần. Ảnh: Sohu.

Sau khi sự việc lan truyền, truyền thông liên hệ với Trịnh Kiện Lạc để xác minh thông tin. Tuy nhiên, nam diễn viên không phản hồi lại bất kỳ cuộc gọi nào.

Trước khi bê bối nổ ra, hình ảnh của Trịnh Kiện Lạc trong mắt công chúng khá tích cực. Anh từng được gắn với các danh xưng như “ông bố đơn thân mẫu mực” khi một mình nuôi dưỡng hai con trai mắc chứng tự kỷ hậu ly hôn.

Mới đây, anh gây chú ý khi đơn phương công bố tình cảm với "nữ thần gợi cảm" Thôi Bích Gia và được cư dân mạng gọi là “chiến binh tình yêu”.

Tuy nhiên, Thôi Bích Gia sau đó phủ nhận chuyện hẹn hò, khiến cô bị chỉ trích là “không dám thừa nhận tình cảm”, “đùa giỡn với cảm xúc”. Sự việc này ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của nữ diễn viên.

Bê bối nợ nần của Trịnh Kiện Lạc đã khiến cục diện đảo chiều hoàn toàn. Không ít người hâm mộ cho rằng nữ diễn viên mới là người nhìn thấu sự việc từ sớm.

Trịnh Kiện Lạc (Rocky) gia nhập làng giải trí sau khi giành quán quân ở hạng mục thể hình tại cuộc thi Mr. Hong Kong năm 2005. Dù không phải là "con cưng" của TVB, anh vẫn là gương mặt quen thuộc trong các vai phụ.

Thực tế, thu nhập từ việc đóng phim tại TVB không đủ để nam diễn viên trang trải chi phí chăm sóc hai con đặc biệt. Công việc chính của anh nhiều năm qua là huấn luyện viên thể hình cho nhiều nghệ sĩ trong giới. Trong giai đoạn đại dịch, anh từng rơi vào cảnh thất nghiệp và được tài tử Tiền Gia Lạc hỗ trợ tìm kiếm việc làm.