Diễn viên Trường Hưng lao đao

  • Chủ nhật, 29/3/2026 09:30 (GMT+7)
"Nam thần" một thời của TVB hiện tại không nhận được nhiều cơ hội diễn xuất, sự nghiệp rơi vào cảnh ảm đạm.

Theo Sohu, sau khi rời TVB, sự nghiệp của Huỳnh Trường Hưng lao đao. Tài tử không nhận được nhiều lời mời đóng phim, thậm chí có thời điểm rơi vào cảnh thất nghiệp.

Mới đây, Trường Hưng gây chú ý khi nhận lời tham gia một cuộc phỏng vấn. Trong buổi trò chuyện, nam diễn viên chia sẻ thẳng thắn về những thăng trầm trong cuộc sống, công việc. Tài tử chủ động nhắc lại bê bối tình ái năm xưa của em trai ruột Trường Phát, thứ đã khiến anh gián tiếp chịu ảnh hưởng.

Trường Hưng từng tham gia cuộc thi Mr. Hong Kong, nhờ ngoại hình nổi bật nên thuận lợi ký hợp đồng với TVB và bước chân vào làng giải trí. Anh sau đó đã giới thiệu em trai Trường Phát tham gia cuộc thi này, và người em cũng ký hợp đồng với TVB.

Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau khi vào nghề, Trường Phát đã vướng tin đồn tình cảm với nữ đại gia Lý Tư Đình. Thời điểm ấy, Lý Tư Đình được cho là một trong những người tình của doanh nhân Hong Kong Đặng Kiếm Quần.

Huỳnh Trường Hưng lao đao vì bê bối của em trai. Ảnh: Sohu.

Dù vậy, Huỳnh Trường Phát vẫn công khai yêu đương, chấp nhận làm người thứ ba và dựa dẫm vào nữ đại gia. Vụ việc gây chấn động dư luận, khiến Trường Phát bị chỉ trích, hình tượng sụp đổ và buộc phải rời khỏi làng giải trí không lâu sau đó.

Scandal này cũng ảnh hưởng nặng nề đến Trường Hưng. Diễn viên tiết lộ phía lãnh đạo đài truyền hình cũng muốn anh nghỉ việc vì có người thân vướng bê bối, bị công chúng quay lưng. Scandal của em trai khiến Trường Hưng sau đó không được đóng phim suốt thời gian dài.

Bẵng đi một thời gian sau, anh trở lại khi lùm xùm năm xưa đã không còn bị khán giả nhắc tới. Song thời điểm này, Trường Hưng cũng đã qua thời hoàng kim, lại phải cạnh tranh với thế hệ diễn viên trẻ nên cơ hội khan hiếm, chỉ được giao một vài vai phụ. Thời gian qua, anh phải liên tục đổi nghệ danh với mong muốn "đổi vận", từ Trường Hưng sang Chí Hào, hay Tường Hưng, song sự nghiệp diễn xuất vẫn lao đao. Năm 2023, anh quyết định rời TVB, chuyển hướng kinh doanh.

Những chia sẻ của nam diễn viên gốc Việt thu hút nhiều bàn luận. Trường Hưng được nhận xét có ngoại hình sáng, diễn xuất tốt nhưng vì lùm xùm đời tư của em trai mà sự nghiệp bị hủy hoại khiến khán giả cảm thấy tiếc nuối.

Giải mã sinh vật giống nhện nhưng toàn thân là đá ở ngoài hành tinh

Sự hấp dẫn của "Project Hail Mary" không chỉ nằm ở câu chuyện phiêu lưu hấp dẫn, mà còn là cách xây dựng những nhân vật giàu cảm xúc, dễ chạm đến trái tim người xem.

2 giờ trước

Tài tử 'Thiên long bát bộ' bị lộ đoạn ghi âm nhạy cảm

Ngôi sao "Thiên long bát bộ" bị lộ đoạn ghi âm nói xấu vợ, thừa nhận từng ngoại tình với nhiều người.

43:2596 hôm qua

Nhặt sạn phim kinh dị trăm triệu USD

Sau nhiều lần không qua vòng kiểm duyệt, "Scream 7" vừa đặt chân ra rạp Việt trước sự bất ngờ của fan dòng phim kinh dị.

15 giờ trước

    TVB (Television Broadcasts Limited) là một trong ba đài phát thanh truyền hình miễn phí qua sóng ở Hong Kong. Trong giai đoạn 1967-1973, TVB là đài duy nhất phát sóng tại Hong Kong nên còn được gọi là là Vô tuyến điện thị. Hiện nay, TVB vẫn là một trong những đài phát sóng bằng tiếng Hoa lớn nhất trên thế giới.

    • Thành lập: 1967
    • Trụ sở chính: 77 Chun Choi, khu công nghiệp Vịnh Tướng Quân, bán đảo Cửu Long, Hong Kong
    • Sáng lập: Lợi Đức Hòa, Kỳ Đức Tôn, Thiệu Dật Phu

Jun Pham gay ban tan hinh anh

Jun Phạm gây bàn tán

3 giờ trước 07:13 29/3/2026

0

MV mới của Jun Phạm là "Truth Or Dare" bị chê âm nhạc cũ kỹ, kém hấp dẫn. Nam ca sĩ này đang gặp khó khăn trong việc định hình cá tính, phong cách riêng.

Y Nhi truoc gio trao lai vuong mien hinh anh

Ý Nhi trước giờ trao lại vương miện

5 giờ trước 06:12 29/3/2026

0

Trong thời gian nhiệm kỳ, Ý Nhi dành phần lớn thời gian học tập tại Australia. Cô tham gia Miss World 2025 tại Ấn Độ nhưng dừng chân ở top 40.

