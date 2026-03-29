Diễn viên Trường Hưng lao đao

"Nam thần" một thời của TVB hiện tại không nhận được nhiều cơ hội diễn xuất, sự nghiệp rơi vào cảnh ảm đạm.

Theo Sohu, sau khi rời TVB, sự nghiệp của Huỳnh Trường Hưng lao đao. Tài tử không nhận được nhiều lời mời đóng phim, thậm chí có thời điểm rơi vào cảnh thất nghiệp.

Mới đây, Trường Hưng gây chú ý khi nhận lời tham gia một cuộc phỏng vấn. Trong buổi trò chuyện, nam diễn viên chia sẻ thẳng thắn về những thăng trầm trong cuộc sống, công việc. Tài tử chủ động nhắc lại bê bối tình ái năm xưa của em trai ruột Trường Phát, thứ đã khiến anh gián tiếp chịu ảnh hưởng.

Trường Hưng từng tham gia cuộc thi Mr. Hong Kong, nhờ ngoại hình nổi bật nên thuận lợi ký hợp đồng với TVB và bước chân vào làng giải trí. Anh sau đó đã giới thiệu em trai Trường Phát tham gia cuộc thi này, và người em cũng ký hợp đồng với TVB.

Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau khi vào nghề, Trường Phát đã vướng tin đồn tình cảm với nữ đại gia Lý Tư Đình. Thời điểm ấy, Lý Tư Đình được cho là một trong những người tình của doanh nhân Hong Kong Đặng Kiếm Quần.

Dù vậy, Huỳnh Trường Phát vẫn công khai yêu đương, chấp nhận làm người thứ ba và dựa dẫm vào nữ đại gia. Vụ việc gây chấn động dư luận, khiến Trường Phát bị chỉ trích, hình tượng sụp đổ và buộc phải rời khỏi làng giải trí không lâu sau đó.

Scandal này cũng ảnh hưởng nặng nề đến Trường Hưng. Diễn viên tiết lộ phía lãnh đạo đài truyền hình cũng muốn anh nghỉ việc vì có người thân vướng bê bối, bị công chúng quay lưng. Scandal của em trai khiến Trường Hưng sau đó không được đóng phim suốt thời gian dài.

Bẵng đi một thời gian sau, anh trở lại khi lùm xùm năm xưa đã không còn bị khán giả nhắc tới. Song thời điểm này, Trường Hưng cũng đã qua thời hoàng kim, lại phải cạnh tranh với thế hệ diễn viên trẻ nên cơ hội khan hiếm, chỉ được giao một vài vai phụ. Thời gian qua, anh phải liên tục đổi nghệ danh với mong muốn "đổi vận", từ Trường Hưng sang Chí Hào, hay Tường Hưng, song sự nghiệp diễn xuất vẫn lao đao. Năm 2023, anh quyết định rời TVB, chuyển hướng kinh doanh.

Những chia sẻ của nam diễn viên gốc Việt thu hút nhiều bàn luận. Trường Hưng được nhận xét có ngoại hình sáng, diễn xuất tốt nhưng vì lùm xùm đời tư của em trai mà sự nghiệp bị hủy hoại khiến khán giả cảm thấy tiếc nuối.