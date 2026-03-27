Tài tử 'Thiên long bát bộ' bị lộ đoạn ghi âm nhạy cảm

  • Thứ sáu, 27/3/2026 15:27 (GMT+7)
Ngôi sao "Thiên long bát bộ" bị lộ đoạn ghi âm nói xấu vợ, thừa nhận từng ngoại tình với nhiều người.

Hôm 27/3, tờ Sohu đưa tin Tu Khánh đang vướng bê bối lớn nhất sự nghiệp khi bị tung đoạn bằng chứng ghi âm việc anh ngoại tình với nữ trợ lý. Trong đoạn ghi âm, Tu Khánh có cuộc đối thoại gay gắt với chính nữ trợ lý này.

Anh liên tục hạ thấp đối phương trong cuộc trò chuyện, cho rằng việc cô muốn phanh phui vụ ngoại tình chỉ là để thu hút chú ý, muốn nổi tiếng. Diễn viên khẳng định không sợ bị trợ lý phanh phui. Anh tuyên bố nếu bí mật đời tư bị bóc mẽ thì "cùng lắm tôi chỉ mang tiếng đời tư không trong sạch", trong khi đối phương mất hết danh dự. Diễn viên sau đó thậm chí còn đổ lỗi về phía trợ lý, cho rằng trong chuyện ngoại tình thì cô cũng có trách nhiệm không nhỏ.

Tu Khánh được đông đảo khán giả biết tới qua Thiên Long Bát Bộ. Ảnh: Sohu.

Cũng trong cuộc trò chuyện bị tung ra này, Tu Khánh thừa nhận không chỉ ngoại tình với một người. Anh không cảm thấy việc ngoại tình là sai trái, giọng điệu còn tỏ ra đắc ý. Diễn viên Thiên Long Bát Bộ còn cho hay vợ đã biết chuyện anh ngoại tình nhưng không hề bận tâm. Tài tử đồng thời tự nhận bản thân là xuất chúng, có nhiều lời lẽ hạ nhục, nói xấu vợ.

Đoạn clip ghi âm này đang lan truyền với tốc độ chóng mặt. Dân mạng bày tỏ phẫn nộ trước những lời nói và thái độ ngạo mạn, khinh thường phái nữ của Tu Khánh. Hiện tại, phía tài tử chưa có động thái lên tiếng trước làn sóng dư luận.

Tu Khánh hiện 56 tuổi, được đông đảo khán giả biết đến qua vai Mộ Dung Phục trong Thiên Long Bát Bộ. Ngoài ra, diễn viên còn tham gia nhiều dự án đình đám như Thủy hử 1996, Hồng môn yến, Đoạn hồn kiếm... Tu Khánh sinh trưởng trong gia đình truyền thống nghệ thuật, cha và anh trai đều là diễn viên gạo cội.

'Tội phạm 101' toàn sao vẫn 'xịt'

"Crime 101" (tựa Việt: Tội phạm 101) sở hữu kịch bản có chiều sâu và dàn cast hạng A đầy thực lực. Thế nhưng, phim lại thất bại phòng vé với doanh thu lẹt đẹt.

18:46 21/3/2026

‘Cô dâu’ không giống ai

"Cô dâu!" của Maggie Gyllenhaal đặc biệt, trần trụi, đầy tính phơi bày. Chỉ là giá như cách truyền tải thông điệp phim tinh tế và thận trọng hơn một chút nữa.

18:22 22/3/2026

Trang Pháp sang Trung Quốc thi Đạp gió

Giọng ca "Bê tráp" xác nhận tham gia chương trình Đạp gió mùa 7 tại Trung Quốc. Cô cho biết muốn học hỏi, đem âm nhạc và văn hóa Việt Nam giao lưu trên đấu trường quốc tế.

3 giờ trước

Tử Khiêu

