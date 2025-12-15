Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Diễn viên 'Trò chơi vương quyền' gây sốc với ảnh tắm nude

  Thứ hai, 15/12/2025 22:57 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Maisie Williams, ngôi sao của loạt phim "Trò chơi vương quyền", gây xôn xao khi khoe ảnh khỏa thân khi đi biển ở Italy.

Theo Page Six, Maisie Williams thu hút chú ý với bài đăng mới chia sẻ trên mạng xã hội. Người đẹp tận hưởng kỳ nghỉ với bạn bè ở Sardinia, Italy. Trong một đoạn clip, ngôi sao Trò chơi vương quyền khỏa thân, nhảy từ vách đá xuống biển, rạng rỡ trước ống kính. Diễn viên cũng chia sẻ thêm nhiều bức ảnh chụp cô và nhóm bạn với tư thế chúi đầu xuống nước.

Maisie Williams gây sốc khi chia sẻ khoảnh khắc tắm trên biển. Ảnh: IGNV.

“Mùa hè đã thực sự qua rồi nhưng cuộc sống vẫn đang diễn ra theo cách rất lớn lao”, cô chú thích cho loạt ảnh. Bài đăng táo bạo của mỹ nhân sinh năm 1997 gây xôn xao. Dưới phần bình luận, người hâm mộ bày tỏ ngỡ ngàng khi Maisie Williams khoe loạt khoảnh khắc gây đỏ mặt.

Trước đó, Maisie Williams sống khá kín tiếng, hiếm khi hoạt động trên mạng xã hội. Lần gần nhất cô đăng bài trên trang cá nhân là vào tháng 4. Khi đó, Williams hé lộ một vài khoảnh khắc đời sống thường nhật của mình.

Hồi tháng 9, người đẹp được bắt gặp cùng bạn diễn Joey King trong phim Practical Magic 2 đi hát karaoke tại London.

Ở khoảnh khắc khác, cô chia sẻ ảnh đời thường.

Sinh năm 1997, Maisie Williams được khán giả toàn cầu biết tới khi xuất hiện trong loạt phim đình đám Trò chơi vương quyền. Trong phim, người đẹp vào vai Arya, cô con gái gan dạ nhà Stark. Đối mặt với bi kịch gia tộc từ khi còn bé, Arya phải rũ bỏ lớp vỏ bọc ngây thơ, nhút nhát để trở thành nữ chiến binh mạnh mẽ, nỗ lực trả thù cho gia đình. Diễn xuất của Maisie Williams nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn.

Sau Trò chơi vương quyền, mỹ nhân tham gia nhiều phim khác như Mary Shelley (2017), Early Man (2018), Then Came You (2018) hay The New Mutants (2020).

