Diễn viên 'Phong thần' cưới chồng thiếu gia?

Na Nhiên được cho là sẽ lên xe hoa với doanh nhân Hoắc Khải Sơn vào tháng 11 năm nay. Trước đó, nữ diễn viên được biết tới khi hóa thân Đát Kỷ trong "Phong thần diễn nghĩa".

Theo Sinchew, Na Nhiên (29 tuổi) đang trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc, sau khi một số blogger nổi tiếng tiết lộ cô sắp về chung nhà với tỷ phú Hoắc Khải Sơn - phó Chủ tịch Tập đoàn Hoắc Anh Đông. Đám cưới của cả hai được cho là sẽ diễn ra vào tháng 11, tại khách sạn xa hoa Kimpton ở Tam Á, Hải Nam.

Thông tin Na Nhiên sắp làm dâu hào môn lập tức thu hút sự chú ý, leo lên top tìm kiếm trên Weibo. Lượt thảo luận về nữ diễn viên mang dòng máu lai Nga - Mông Cổ cũng tăng nhanh chóng. Hiện tại, cả Na Nhiên và phía Hoắc Khải Sơn đều chưa lên tiếng xác nhận.

Na Nhiên được đông đảo khán giả biết đến nhờ vai Tô Đát Kỷ trong bộ phim điện ảnh đình đám Phong Thần diễn nghĩa. Trước khi đi đóng phim, cô từng là người mẫu. Sở hữu gương mặt sắc sảo cùng vóc dáng cao ráo, mỹ nhân ký hợp đồng với công ty người mẫu Model Genesis - nơi Hoắc Khải Sơn có góp vốn - từ năm 18 tuổi.

Na Nhiên và Hoắc Khải Sơn. Ảnh: Weibo.

Tin đồn cả hai bí mật hẹn hò rộ lên hồi năm 2023. Truyền thông từng đưa tin Na Nhiên chuyển đến Hong Kong sinh sống, chăm chỉ học tiếng Quảng Đông và cùng Hoắc Khải Sơn thành lập công ty truyền thông. Tháng 11 năm ngoái, Na Nhiên được bắt gặp đi cùng Hoắc Khải Sơn tới buổi gặp mặt gia đình, nâng ly chúc rượu cùng các thành viên nhà họ Hoắc. Đầu năm nay, cả hai tiếp tục bị bắt gặp tại Italy. Chuyến đi được cho là để mừng sinh nhật lần thứ 80 của Hoắc Chấn Đình (cha của Hoắc Khải Sơn). Điều này khiến nhiều người tin rằng Na Nhiên đã được gia đình họ Hoắc chấp nhận.

Hoắc Khải Sơn hiện 43 tuổi, hơn Na Nhiên 14 tuổi. Anh là người con thứ hai trong gia tộc họ Hoắc, sở hữu khối tài sản được ước tính lên tới hàng trăm tỷ HKD và hiện là người duy nhất còn độc thân trong ba anh em. Trước Na Nhiên, Hoắc Khải Sơn từng có mối tình với Chương Tử Di.