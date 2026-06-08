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Giải trí

Diễn viên Phó Tử Thuần qua đời ở tuổi 46

  • Thứ hai, 8/6/2026 10:23 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Phó Tử Thuần vừa kết thúc chuyến nghỉ dưỡng tại Bali và trở về Đài Loan thì gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Anh qua đời ở tuổi 46.

Theo China Times, hôm 7/6, nam diễn viên chủ lực của đài Dân Thị (FTV) bất ngờ ngừng hô hấp và ngừng tim. Gia đình lập tức đưa anh đến bệnh viện cấp cứu nhưng diễn viên không qua khỏi. Đến khoảng 16h cùng ngày, tài tử qua đời vì bệnh bạch cầu cấp (hay ung thư máu), hưởng dương 46 tuổi.

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Phó Tử Thuần qua đời ở tuổi 46. Ảnh: China Times.

Thông tin Phó Tử Thuần đột ngột qua đời khiến giới giải trí và người hâm mộ tiếc thương. Nữ diễn viên Tô Yến Bái, người nhiều lần đóng cặp cùng anh trên màn ảnh, đã bật khóc nức nở khi nhận phỏng vấn.

“Hiện giờ mọi người đều rất rối bời và đang cố gắng hỗ trợ vợ anh ấy. Dù sao thì chồng tôi cũng từng đột ngột ra đi như vậy, nên tôi hiểu cảm giác của cô ấy. Ai cũng cho rằng điều quan trọng nhất lúc này là chăm sóc và ở bên cạnh vợ anh ấy”, cô chia sẻ.

Trong khi đó, Vương Đồng, nữ diễn viên mà Phó Tử Thuần từng nhiều lần chia sẻ là người bạn diễn yêu thích nhất, cũng nghẹn ngào tiết lộ khoảng hơn 15h ngày 6/6, cô nhận được tin nhắn từ quản lý kêu gọi mọi người cùng cầu nguyện cho nam diễn viên.

Theo Vương Đồng, sau khi trở về từ Bali, sức khỏe của Phó Tử Thuần đã chuyển biến xấu. Đến ngày 7/6, anh rơi vào trạng thái hôn mê. Ban đầu, Vương Đồng nghĩ rằng bệnh bạch cầu cấp vẫn có thể điều trị được. Vì vậy, việc đồng nghiệp ra đi quá đột ngột cô cảm thấy bàng hoàng.

Phó Tử Thuần sinh năm 1980, ra mắt năm 2002 qua bộ phim Hậu Sơn Nhật Tiên Chiếu. Đến năm 2010, anh được đông đảo khán giả biết đến nhờ bộ phim ăn khách Tân Binh Nhật Ký của đài Dân Thị.

Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, tài tử liên tục đảm nhận nhiều vai quan trọng trong các phim truyền hình dài tập như Phong Thủy Thế Gia, Đa Tình Thành Thị, Hoàng Kim Tuế Nguyệt, Thị Tỉnh Hào Môn, Ái Đích Vinh Diệu... Hảo Vận Lai phát sóng năm 2025 cũng là phim dài tập cuối cùng của anh trước khi qua đời.

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Phó Tử Thuần vừa có chuyến đi nghỉ dưỡng cùng vợ tại Bali. Ảnh: Weibo.

Không chỉ truyền hình, Phó Tử Thuần còn lấn sân điện ảnh. Anh từng tham gia bộ phim Huyết Quan Âm, tác phẩm giành giải Phim truyện xuất sắc tại Giải Kim Mã, trong đó anh có màn thể hiện được đánh giá là táo bạo và đột phá.

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