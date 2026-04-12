Diễn viên 'Người Dơi' qua đời

John Nolan qua đời ở tuổi 87. Ông từng góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng, nổi bật là "Người Dơi".

Theo Page Six, tài tử trút hơi thở cuối cùng vào hôm 11/4. Thông tin này được xác nhận bởi truyền thông địa phương. Hiện, nguyên nhân John Nolan qua đời vẫn chưa được công bố.

John Nolan qua đời ở tuổi 87. Ảnh: CBS.

Thông tin nam diễn viên gạo cội ra đi khiến khán giả, đặc biệt là giới mộ điệu điện ảnh tiếc thương. Trước đó, Nolan được nhiều khán giả biết đến với vai Douglas Fredericks, thành viên hội đồng quản trị Wayne Enterprises, trong hai bộ phim về Người Dơi là Batman Begins (2005) và The Dark Knight Rises (2012).

Bên cạnh đó, ông cũng góp mặt trong series Person of Interest (2013) với vai đặc vụ MI6 John Greer. Ngoài diễn xuất, Nolan còn tham gia làm công việc hậu trường cho hơn hai chục tập phim của series này.

Ít ai biết, John Nolan chính là chú ruột của đạo diễn "quái kiệt" Christopher Nolan. Ông từng xuất hiện trong nhiều dự án phim của người cháu nổi tiếng, bao gồm Following, Dunkirk... Vai diễn gần đây nhất của John là trong một tập phim Dune: Prophecy vào năm 2024.

Trước khi thử sức ở màn ảnh rộng, John Nolan khởi đầu sự nghiệp với tư cách là một diễn viên sân khấu. Ông theo học diễn xuất tại Drama Centre ở London, sau đó tiếp tục được đào tạo thêm hai năm với Royal Shakespeare Company.

