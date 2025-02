Diễn viên Lý Minh Đức bị bắt giữ

Lý Minh Đức say rượu, đập phá xe của người khác nhưng từ chối bồi thường. Cảnh sát quận Triều Dương đã bắt giữ nam diễn viên này.

Ngày 13/2, tờ Yule đưa tin cảnh sát quận Triều Dương, Bắc Kinh (Trung Quốc) đã bắt giữ Lý Minh Đức vì say rượu, đập phá xe của người khác. Trước đó, người dân ở Triều Dương báo cáo lên cảnh sát việc một người đàn ông đập phá xe trong tình trạng say xỉn. Lấy lý do chiếc xe đỗ sai vị trí và chắn đường của anh, Lý Minh Đức đạp cửa, cào logo xe và đá vào gương chiếu hậu.

Tại trụ sở của cảnh sát Triều Dương, Lý Minh Đức khai nhận hành vi phạm tội và bị giam giữ hình sự.

Diễn viên Lý Minh Đức. Ảnh: Weibo.

Trên mạng xã hội, người chủ xe tên Dương Dương cũng bày tỏ sự bức xúc. Chủ xe cho rằng ông chấp nhận chịu phạt khi đậu xe sai quy định và việc này có cơ quan chức năng xử lý. Do đó, hành vi phá hoại tài sản người khác của Lý Minh Đức là khó chấp nhận được.

Sau khi sự việc xảy ra, Lý Minh Đức hứa bồi thường tiền sửa xe cho Dương Dương. Tuy nhiên, sau khi nghe chi phí sửa là 90.000 NDT, Lý Minh Đức cắt đứt liên lạc với chủ xe. Dương Dương khẳng định sẽ không hòa giải với Lý Minh Đức.

Lý Minh Đức sinh năm 1996 tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, là diễn viên điện ảnh và truyền hình tại Trung Quốc đại lục. Anh đã tham gia các bộ phim như Cá mực hầm mật, Trù nương cuối cùng, Tử dạ quy, Cẩm nguyệt như ca, Ngọc cốt dao, Người theo đuổi ánh sáng, Chúng ta đáng yêu như thế...

Tháng 1, Lý Minh Đức gây xôn xao dư luận khi tố cáo đoàn phim Tâm nhân hành bắt nạt, chèn ép anh. Ngoài ra, nam diễn viên còn cáo buộc Mã Thiên Vũ trong quá trình quay phim thường xuyên "đi muộn về sớm" và "không đọc kịch bản". Sau đó, Lý Minh Đức tuyên bố rời khỏi ngành giải trí.