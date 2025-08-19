Diễn viên Kim Hiền hiện tại

Kim Hiền nhận nhiều bình luận về vẻ ngoài thay đổi. Diễn viên cho biết sức khỏe và niềm vui là điều quan trọng.

Ngày 19/8, diễn viên Kim Hiền đăng tải một số hình ảnh đời thường ở Mỹ. Cô cho biết gần đây nhận nhiều bình luận, nhận xét về ngoại hình có phần thay đổi. Kim Hiền đón nhận những bình luận từ mọi người. Song theo nữ diễn viên, vẻ ngoài không nói lên tất cả. Điều quan trọng nhất với cô là sức khỏe và niềm vui.

"Khi bạn ốm đi, trông bạn có thể già hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là sức khỏe yếu đi hay tinh thần giảm xuống. Điều quan trọng là hãy sống đúng với chính mình, làm những điều khiến bạn thấy hạnh phúc và ý nghĩa. Khi bạn tìm thấy niềm vui từ bên trong, bạn cũng có thể lan tỏa nó đến những người xung quanh. Vẻ đẹp bề ngoài rồi sẽ phai, nhưng một tâm hồn đầy tình yêu thương thì luôn ở lại", nữ diễn viên cho biết.

Diễn viên Kim Hiền ở tuổi 43. Ảnh: FBNV.

Trên trang cá nhân, diễn viên Kim Hiền chăm cập nhật những hình ảnh cuộc sống đời thường. Ở một số góc chụp, cô để mặt mộc, không ngại khoe cận làn da có nếp nhăn. Dưới bình luận, một số tài khoản mạng nhận xét vẻ ngoài của Kim Hiền nhiều thay đổi, lộ dấu vết của tuổi tác. Vì thế, Kim Hiền lên tiếng, chia sẻ quan điểm cá nhân.

Kim Hiền sinh năm 1982, được khán giả nhớ đến qua nhiều bộ phim như Cánh chim mặt trời (1994), Người nghèo cũng cười (1995), Mảnh đất tình đời (1998), Dốc tình (2004), Hương phù sa (2005)...

Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, cô kết hôn lần 2 và sang Mỹ định cư. Cô tự tay làm mọi việc trong nhà và chăm sóc con cái.

Nữ diễn viên tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, thư thái bên chồng và hai con. Để xua tan nỗi nhớ nghề, vào khoảng thời gian rảnh rỗi, Kim Hiền vẫn tranh thủ đi quay show, thực hiện một chương trình của riêng mình.