Diễn viên 'IT' qua đời ở tuổi 46

Thông tin James Ransone qua đời ở tuổi 46 khiến đồng nghiệp, người hâm mộ bàng hoàng. Trước đó, anh nổi tiếng khi tham gia các phim như "IT: Chapter Two" hay "The Wire".

Theo Deadline, James Ransone được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng ở Los Angeles vào hôm 19/12. Theo cơ quan giám định pháp y, nam diễn viên dường như đã tự sát.

Thông tin ngôi sao IT qua đời khiến đồng nghiệp và khán giả tiếc thương. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ đăng tải bài viết tưởng nhớ tài tử.

Trước đây, Ransone từng công khai chia sẻ về những khó khăn liên quan đến sức khỏe tinh thần mà anh gặp phải. Diễn viên cũng từng cáo buộc một gia sư cũ tấn công tình dục mình vào năm 1992, hay vượt qua quãng thời gian nghiện heroin kéo dài 5 năm.

James Ransone qua đời hôm 19/12. Ảnh: PMC.

James Ransone sinh năm 1979 tại Baltimore. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với các vai nhỏ trong phim Ken Park (2002), A Dirty Shame (2004) hay Inside Man (2006). Tên tuổi tài tử được đông đảo khán giả biết tới sau vai diễn Eddie Kaspbrak trưởng thành trong IT: Chapter Two (2019). Ngoài ra, anh cũng tham gia nhiều tựa phim ăn khách khác như Sinister, Sinister 2, The Black Phone và Black Phone 2...

Ở lĩnh vực truyền hình, Ransone được biết đến với vai Ziggy Sobotka trong mùa 2 loạt phim The Wire trên HBO. Diễn viên cũng như xuất hiện trong các phim CSI, Law & Order, Burn Notice, Hawaii Five-0, Treme, Bosch và Poker Face.

James Ransone kết hôn với Jamie McPhee. Cặp đôi có với nhau hai người con.