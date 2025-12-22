Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Diễn viên 'IT' qua đời ở tuổi 46

  • Thứ hai, 22/12/2025 10:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thông tin James Ransone qua đời ở tuổi 46 khiến đồng nghiệp, người hâm mộ bàng hoàng. Trước đó, anh nổi tiếng khi tham gia các phim như "IT: Chapter Two" hay "The Wire".

Theo Deadline, James Ransone được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng ở Los Angeles vào hôm 19/12. Theo cơ quan giám định pháp y, nam diễn viên dường như đã tự sát.

Thông tin ngôi sao IT qua đời khiến đồng nghiệp và khán giả tiếc thương. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ đăng tải bài viết tưởng nhớ tài tử.

Trước đây, Ransone từng công khai chia sẻ về những khó khăn liên quan đến sức khỏe tinh thần mà anh gặp phải. Diễn viên cũng từng cáo buộc một gia sư cũ tấn công tình dục mình vào năm 1992, hay vượt qua quãng thời gian nghiện heroin kéo dài 5 năm.

James Ransone anh 1

James Ransone qua đời hôm 19/12. Ảnh: PMC.

James Ransone sinh năm 1979 tại Baltimore. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với các vai nhỏ trong phim Ken Park (2002), A Dirty Shame (2004) hay Inside Man (2006). Tên tuổi tài tử được đông đảo khán giả biết tới sau vai diễn Eddie Kaspbrak trưởng thành trong IT: Chapter Two (2019). Ngoài ra, anh cũng tham gia nhiều tựa phim ăn khách khác như Sinister, Sinister 2, The Black PhoneBlack Phone 2...

Ở lĩnh vực truyền hình, Ransone được biết đến với vai Ziggy Sobotka trong mùa 2 loạt phim The Wire trên HBO. Diễn viên cũng như xuất hiện trong các phim CSI, Law & Order, Burn Notice, Hawaii Five-0, Treme, Bosch Poker Face.

James Ransone kết hôn với Jamie McPhee. Cặp đôi có với nhau hai người con.

Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy là tập hợp nhiều bài viết ghi lại những trải nghiệm của bạn trẻ về những khía cạnh đa dạng của đời sống trong thời công nghệ 4.0. Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý. Bên cạnh tư duy phản biện, các kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng thấu cảm, cũng như khả năng thích ứng, tự phục hồi nhanh cũng cần được người lao động trau dồi và rèn luyện để chuẩn bị cho tương lai của mình.

Ca khúc Việt gây sốt MXH Trung Quốc

Ca khúc nhạc Việt bỗng hot trở lại trên Douyin sau khi được nhiều nhà sáng tạo nội dung sử dụng để nhảy cover. Một số nghệ sĩ cũng nhanh chóng "bắt trend" này.

2 giờ trước

'Avatar 3' - đẹp đến ngạt thở và hấp dẫn từng phút

Để làm một bộ phim với thời lượng hơn 3 tiếng trôi qua như chỉ mới 30 phút, đó chỉ có thể là James Cameron, với những "phép màu" kỳ diệu mà ông mang đến qua vũ trụ "Avatar".

6 giờ trước

Em xinh Vũ Thảo My gây ấn tượng khi hát với chị đẹp Thanh Ngọc

"Em xinh" Vũ Thảo My và "chị đẹp" Thanh Ngọc gây ấn tượng khi song ca bài hát "Một ngày mùa đông" trong sự kiện nghệ thuật tại TP.HCM.

15 giờ trước

Tử Khiêu

James Ransone qua đời IT tự sát

    Đọc tiếp

    Phim 'bom tan', concert tiep da bung no 2026 hinh anh

    Phim 'bom tấn', concert tiếp đà bùng nổ 2026

    52 phút trước 10:59 22/12/2025

    0

    Sự bùng nổ của loạt phim bom tấn, cùng các concert quy mô lớn được kỳ vọng trở thành bản lề đầy uy lực cho thị trường giải trí 2026 có thêm những thành tích đột phá mới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý