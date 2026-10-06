Điện Máy Xanh vừa lập một kỷ lục nhờ iPhone 18

Doanh thu Điện Máy Xanh đạt hơn 12.400 tỷ đồng trong tháng 9, cao nhất từ đầu năm, khi iPhone 18 chính thức mở bán tại Việt Nam từ giữa tháng.

Theo bản tin nhà đầu tư vừa công bố, CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (HoSE: DMX) đã ghi nhận doanh thu trong 9 tháng đầu năm đạt 99.460 tỷ đồng , tăng 29% so với cùng kỳ năm trước nếu tính trên cơ sở tương đương. Kết quả này giúp doanh nghiệp hoàn thành 81% kế hoạch doanh thu cả năm, dự kiến ở mức 122.500 tỷ đồng .

Thu hơn 12.000 tỷ đồng một tháng

Riêng tháng 9, doanh thu chuỗi bán lẻ điện thoại, điện máy này đạt hơn 12.400 tỷ đồng , cao nhất kể từ đầu năm, trong bối cảnh dòng iPhone 18 chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 18/9. DMX cho biết lượng đặt trước và giao máy trong tuần đầu của iPhone 18 đã cao gấp đôi năm trước.

Động lực từ nhóm sản phẩm Apple cũng thể hiện rõ trong kết quả kinh doanh 9 tháng. Trong đó, doanh thu điện thoại Apple tăng 50% so với cùng kỳ, góp phần đưa doanh thu TopZone tăng 34%. Đến cuối tháng 9, hệ thống TopZone có 86 cửa hàng, tăng một điểm bán so với đầu năm.

DMX LẬP KỶ LỤC DOANH THU NĂM 2026 NHỜ IPHONE 18 Doanh thu theo tháng của Điện Máy Xanh. Dữ liệu: DMX. Nhãn Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9

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Các ngành hàng khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số với doanh thu máy lạnh tăng 50%, laptop và gia dụng cùng tăng 30%, phụ kiện tăng 30%, tủ lạnh và máy giặt cùng tăng 25%, trong khi TV tăng 15%.

Đáng chú ý, mức tăng trưởng gần 30% của DMX tại Việt Nam trong thời gian vừa qua không đến từ việc mở rộng số lượng cửa hàng mà đến từ tăng trưởng của các cửa hàng hiện hữu.

Đến cuối tháng 9, chuỗi cửa hàng Điện Máy Xanh có 1.998 cửa hàng bán lẻ, giảm 21 cửa hàng so với cùng kỳ và giảm 10 cửa hàng so với đầu năm. Chuỗi Thegioididong.com có 919 cửa hàng, giảm 9 cửa hàng so với cùng kỳ và giảm 8 cửa hàng so với đầu năm.

Xét theo cơ cấu doanh thu, các cửa hàng bán lẻ vẫn đóng góp 86% tổng doanh thu của Điện Máy Xanh, trong khi kênh online chiếm 14%. Nhóm công nghệ thông tin và điện thoại (ICT) đóng góp 55% doanh thu, điện máy tiêu dùng (CE) chiếm 40% và dịch vụ chiếm 5%.

Thu 82.000 tỷ từ hoạt động thanh toán, ngân hàng

Bên cạnh sức mua tại cửa hàng hiện hữu, tài chính tiêu dùng và các dịch vụ tiện ích cũng đóng góp đáng kể vào tăng trưởng của chuỗi bán lẻ này.

Theo đó, doanh thu từ hình thức trả chậm trong 9 tháng của chuỗi đã tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái, nâng tỷ trọng doanh thu trả chậm lên 38%, từ mức 33% cùng kỳ.

Doanh thu thanh toán tiện ích và ngân hàng của DMX cũng đạt 82.000 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 3%. Tổng cộng, hệ thống bán lẻ này đã thực hiện 54 triệu giao dịch tài chính trong 9 tháng đầu năm nay.

Mảng Thợ Điện Máy Xanh cũng ghi nhận doanh thu 2.738 tỷ đồng , tăng 39%. Trong đó, doanh thu từ khách hàng bên ngoài hệ thống đạt 332 tỷ đồng , tăng 41%.

Ở kênh số, Super App và online mang về 14.361 tỷ đồng doanh thu toàn hệ thống, tăng 37% và chiếm 14% tổng doanh thu. Số thành viên Super App đạt 19,6 triệu lượt, tăng thêm 1,7 triệu người từ đầu năm.

Tại Indonesia, EraBlue tiếp tục mở rộng quy mô cửa hàng, qua đó đạt doanh thu 4.635 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 86% so với cùng kỳ theo đồng nội tệ. Hiện hệ thống này có 337 cửa hàng, tăng 156 điểm bán so với đầu năm. CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) - công ty mẹ của DMX - hiện đặt mục tiêu có 500 cửa hàng EraBlue tại Indonesia vào năm 2027 và 1.000 cửa hàng vào năm 2030.

Trong quý IV, DMX kỳ vọng mùa mua sắm cuối năm cùng các sản phẩm Apple mới, trong đó có mẫu iPhone Duo, sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh thu. Doanh nghiệp hướng tới mục tiêu tăng trưởng doanh thu cả năm khoảng 30% so với năm trước và lãi ròng đạt hơn 10.000 tỷ đồng .