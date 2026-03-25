Diện mạo Sư đoàn dù Mỹ vừa được triển khai tới Trung Đông

Mỹ đã điều động Sư đoàn dù 82 - đơn vị có thể triển khai tới bất cứ đâu trên thế giới chỉ trong chưa đầy một ngày - tới Trung Đông, làm dấy lên khả năng về một kịch bản đổ bộ nhằm vào các mục tiêu then chốt của Iran.

CNN đưa tin rằng khoảng 1.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn dù 82 của Lục quân Mỹ dự kiến được triển khai tới Trung Đông trong những ngày tới.

Lệnh triển khai được cho là thông qua vào đêm 23/3 (theo giờ địa phương), bao gồm lực lượng tham mưu và một số đơn vị mặt đất, nhưng không phải toàn bộ sư đoàn này.

Fox News dẫn các nguồn tin quân sự Mỹ cho biết thêm Thiếu tướng Brandon Tegtmeier cùng Ban Tham mưu Sư đoàn dù 82 được triển khai đến Trung Đông để thiết lập sở chỉ huy - kiểm soát tiền phương, phục vụ phương án tác chiến đổ bộ của lực lượng dù xuống mục tiêu trọng yếu của Iran.

Các mục tiêu quan trọng được đề cập bao gồm cơ sở xuất khẩu dầu mỏ nằm trên đảo Kharg của Iran.

Động thái này được đánh giá là có thể chuẩn bị cho khả năng sẵn sàng thực hiện các chiến dịch đổ bộ đường không và tác chiến mặt đất, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện vẫn bày tỏ sự lạc quan về các cuộc đàm phán với Iran.

“Mũi nhọn phản ứng nhanh” của Mỹ

Sư đoàn 82 là đơn vị duy nhất của Lục quân Mỹ có thể triển khai tới bất cứ đâu trên thế giới chỉ trong vòng 18 giờ kể từ căn cứ tại bang North Carolina, với năng lực phản ứng tức thời.

Năng lực này đã được kiểm chứng vào năm 2021, khi một số đơn vị của sư đoàn được điều tới sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul (Afghanistan) để hỗ trợ chiến dịch sơ tán trong quá trình chính phủ Mỹ chấm dứt hoạt động tại quốc gia này.

Sư đoàn dù 82 gồm 3 lữ đoàn tác chiến, mỗi lữ đoàn khoảng 4.000 binh sĩ. Cụ thể, sư đoàn bao gồm một lữ đoàn không quân với các trực thăng tấn công, vận tải và chở hàng; một đơn vị pháo binh; và một lữ đoàn hậu cần cùng với tiểu đoàn chỉ huy.

Các binh sĩ thuộc Sư đoàn dù 82 và Quân đoàn dù 18 lên máy bay vận tải C-17 để triển khai đến Đông Âu vào năm 2022. Ảnh: Reuters.

Khác với Thủy quân lục chiến - lực lượng thường đảm nhiệm nhiệm vụ như hỗ trợ bảo vệ đại sứ quán, sơ tán công dân và cứu trợ thảm họa - binh sĩ Sư đoàn dù 82 được huấn luyện để nhảy dù vào các khu vực thù địch hoặc đang tranh chấp nhằm kiểm soát vị trí chiến lược.

Nhiệm vụ trọng tâm của sư đoàn thường là thiết lập những vị trí đổ bộ và đóng quân ban đầu tại các sân bay, cảng biển hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng, tạo điều kiện cho lực lượng tăng viện và duy trì hoạt động tác chiến liên hợp trong dài hạn.

Trong kịch bản liên quan đến hoạt động tác chiến tại Iran, một trong những nhiệm vụ ưu tiên của Sư đoàn dù 82 có thể sẽ là chiếm giữ sân bay để thiết lập cầu hàng không, bảo đảm khả năng tiếp nhận lực lượng bổ sung bằng các máy bay vận tải như C-130 hoặc C-17.

Sư đoàn Dù 82 trong cuộc tập trận tại Romania năm 2024. Ảnh: Quân đội Mỹ

Sư đoàn Bộ binh 82 được thành lập trong Thế chiến I và đã tham chiến, nhưng bị giải thể khi chiến tranh kết thúc.

Quân đội Mỹ đã tái lập đơn vị này ngay sau khi Thế chiến II bắt đầu. Vào tháng 8/1942, sư đoàn trở thành đơn vị đổ bộ đường không đầu tiên của Lục quân Mỹ.

Đơn vị dù này đã tham gia một số chiến dịch quan trọng nhất của cuộc chiến, bao gồm cuộc đổ bộ Normandy năm 1944.

Sư đoàn cũng từng là lực lượng tiên phong của Mỹ trong Chiến dịch Bão táp Sa mạc và cuộc Chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất năm 1991, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong “Cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu” dưới thời cựu Tổng thống Bush tại Iraq và Afghanistan, cùng nhiều xung đột khác.

Sư đoàn dù 82 từng được triển khai tới châu Âu vào năm 2022 sau khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Vai trò quan trọng

Việc Mỹ đưa quân trực tiếp hiện diện trên lãnh thổ Iran sẽ làm leo thang xung đột, nhưng chính quyền Trump không giấu tham vọng mở lại eo biển Hormuz và khôi phục dòng chảy dầu mỏ.

Theo Axios, Tổng thống Trump đã cân nhắc các kế hoạch chiếm đóng đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của Iran - nhằm gây sức ép buộc Tehran mở lại eo biển.

Sư đoàn dù 82 là lực lượng bộ binh đổ bộ đường không thường trực, có cấu trúc linh hoạt, chuyên thực hiện chiến dịch tấn công đổ bộ phối hợp - loại hình tác chiến có thể được sử dụng để chiếm giữ đảo, theo New York Times.

Các binh sĩ Mỹ trực thuộc Sư đoàn dù 82 tại miền Nam Afghanistan vào năm 2012. Ảnh: Reuters.

“Lực lượng nhảy dù có khả năng đe dọa các mục tiêu tại Vịnh mà không cần phải đi qua eo biển. Họ cũng có thể được triển khai tương đối nhanh chóng”, Mark Cancian - đại tá Thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu, cố vấn cấp cao của Chương trình An ninh Quốc tế thuộc CSIS - nhận định.

Dù vậy, ông Cancian lưu ý rằng Sư đoàn 82 là lực lượng bộ binh hạng nhẹ và sẽ “dễ bị tổn thương trong quá trình đổ bộ và nếu bị tấn công bằng xe bọc thép”.

Ông nói thêm bất cứ nhiệm vụ nào nhằm chiếm giữ đảo Kharg cũng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi “không có nhiều lực lượng hỗ trợ ở gần đó”.

Các binh sĩ nhảy dù xếp thành hàng tại quảng trường thị trấn Sainte Mere Eglise, Pháp, vào tháng 6/2019. Ảnh: Sư đoàn dù 82.

Bên cạnh Sư đoàn dù 82, thêm 2.500 lính thủy đánh bộ Mỹ dự kiến​ đến Trung Đông vào ngày 27/3, để tăng cường cho bất cứ chiến dịch trên bộ nào có thể diễn ra. Lực lượng đổ bộ này đang di chuyển trên các tàu chiến lớn USS Tripoli và USS New Orleans.

Mặc dù nhóm quân này dự kiến đến khu vực Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ ở Trung Đông vào ngày 27/3, một số chuyên gia quân sự lưu ý sẽ mất thêm vài ngày nữa để các tàu này thực sự đến được những vị trí chiến đấu ở eo biển Hormuz.

Reuters đưa tin việc sử dụng quân đội mặt đất - ngay cả cho một nhiệm vụ hạn chế - có thể gây ra rủi ro chính trị đáng kể cho ông Trump, xét đến sự ủng hộ thấp của công chúng Mỹ đối với cuộc xung đột ở Trung Đông và những lời hứa trước bầu cử của ông về việc tránh để Mỹ vướng vào xung đột mới.

Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được công bố hôm 24/3 cho thấy 35% người Mỹ ủng hộ các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran, giảm so với 37% trong cuộc khảo sát được thực hiện tuần trước. Khoảng 61% không tán thành cuộc tấn công, so với 59% vào tuần trước.

Mỹ công bố video tiêm kích F/A-18 cất cánh từ tàu sân bay Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng tải video chiến đấu mới, ghi lại cảnh tiêm kích F/A-18 Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln khi triển khai chiến dịch “Cơn thịnh nộ dữ dội” trên các vùng biển trong khu vực Trung Đông