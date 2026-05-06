Diện mạo mới của Ibrahimovic

Hôm 6/5, cựu tiền đạo Zlatan Ibrahimovic khiến mạng xã hội dậy sóng khi xuất hiện với mái tóc lạ mắt, như một cách thực hiện lời hứa sau vụ cá cược bí ẩn.

Bài đăng của Ibrahimovic nhanh chóng thu hút sự chú ý trên Instagram.

Trên trang Instagram cá nhân, Ibrahimovic đăng tải hình ảnh ngồi cắt tóc cùng dòng chú thích ngắn gọn: “A bet is a bet” (Đã cược thì phải chịu).

Trong bức ảnh, cựu tiền đạo người Thụy Điển xuất hiện với phần tóc bị cạo khá “ngẫu hứng”, để lộ kiểu đầu nửa hói nửa dài khiến nhiều người liên tưởng đến một màn “trừng phạt” vui vẻ sau khi thua cược. Người trực tiếp cầm tông đơ đứng phía sau Ibrahimovic là huyền thoại bóng bầu dục Mỹ Tom Brady.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác. Phần bình luận tràn ngập biểu tượng cười và những lời trêu chọc dành cho cựu sao AC Milan, PSG và Manchester United. Không ít người hâm mộ cho rằng đây là một trong những hình ảnh hài hước hiếm hoi của Ibrahimovic, người vốn nổi tiếng với phong thái lạnh lùng và cá tính mạnh.

Dù đã giải nghệ, Zlatan Ibrahimovic vẫn là cái tên có sức hút đặc biệt trên mạng xã hội. Cựu tiền đạo sinh năm 1981 thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện thể thao, quảng cáo và duy trì hình ảnh đầy ngạo nghễ quen thuộc. Vì vậy, màn “xuống tóc” lần này càng khiến người hâm mộ thích thú.

Một Ibrahimovic luôn tự tin, ngông nghênh nay lại thoải mái tự biến mình thành “trò cười” chỉ để giữ đúng lời cá cược. Với Zlatan, ngay cả khi đã giải nghệ, anh vẫn biết cách khiến dư luận phải chú ý. Câu hỏi mà người hâm mộ thắc mắc lúc này có lẽ là Ibrahimovic và Tom Brady đã cược gì.

