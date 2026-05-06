Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Diện mạo mới của Ibrahimovic

  • Thứ tư, 6/5/2026 13:45 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hôm 6/5, cựu tiền đạo Zlatan Ibrahimovic khiến mạng xã hội dậy sóng khi xuất hiện với mái tóc lạ mắt, như một cách thực hiện lời hứa sau vụ cá cược bí ẩn.

Bài đăng của Ibrahimovic nhanh chóng thu hút sự chú ý trên Instagram.

Trên trang Instagram cá nhân, Ibrahimovic đăng tải hình ảnh ngồi cắt tóc cùng dòng chú thích ngắn gọn: “A bet is a bet” (Đã cược thì phải chịu).

Trong bức ảnh, cựu tiền đạo người Thụy Điển xuất hiện với phần tóc bị cạo khá “ngẫu hứng”, để lộ kiểu đầu nửa hói nửa dài khiến nhiều người liên tưởng đến một màn “trừng phạt” vui vẻ sau khi thua cược. Người trực tiếp cầm tông đơ đứng phía sau Ibrahimovic là huyền thoại bóng bầu dục Mỹ Tom Brady.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác. Phần bình luận tràn ngập biểu tượng cười và những lời trêu chọc dành cho cựu sao AC Milan, PSG và Manchester United. Không ít người hâm mộ cho rằng đây là một trong những hình ảnh hài hước hiếm hoi của Ibrahimovic, người vốn nổi tiếng với phong thái lạnh lùng và cá tính mạnh.

Dù đã giải nghệ, Zlatan Ibrahimovic vẫn là cái tên có sức hút đặc biệt trên mạng xã hội. Cựu tiền đạo sinh năm 1981 thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện thể thao, quảng cáo và duy trì hình ảnh đầy ngạo nghễ quen thuộc. Vì vậy, màn “xuống tóc” lần này càng khiến người hâm mộ thích thú.

Một Ibrahimovic luôn tự tin, ngông nghênh nay lại thoải mái tự biến mình thành “trò cười” chỉ để giữ đúng lời cá cược. Với Zlatan, ngay cả khi đã giải nghệ, anh vẫn biết cách khiến dư luận phải chú ý. Câu hỏi mà người hâm mộ thắc mắc lúc này có lẽ là Ibrahimovic và Tom Brady đã cược gì.

Neymar tiếp tục thăng hoa trong màu áo Santos Sáng 6/5, Santos của Neymar có chuyến làm khách đến Recoleta trong khuôn khổ Siêu cúp Nam Mỹ. Tiền đạo người Brazil là người mở tỷ số cho đội khách. Đây cũng là lần thứ 13 Neymar tham gia vào các bàn thắng trong 15 trận gần nhất.

Hàng loạt công thần công khai ủng hộ Carrick

Michael Carrick nổi lên như ứng viên sáng giá nhất cho ghế HLV trưởng Manchester United, đặc biệt là sau chiến thắng 3-2 trước Liverpool tại vòng 35 Premier League giúp ''Quỷ đỏ'' trở lại Champions League sau 3 năm vắng mặt.

22 giờ trước

Carrick xuất sắc đến cỡ nào

Kể từ khi tiếp quản Manchester United vào tháng 1. Michael Carrick thật sự thay đổi bộ mặt đội bóng.

06:57 4/5/2026

PSG khuyên Kvaratskhelia 'rút gọn' tên

Đội ngũ truyền thông PSG đề xuất Khvicha Kvaratskhelia cân nhắc rút gọn tên nhằm tăng khả năng nhận diện và giá trị thương mại sau khi mùa giải 2025/26 kết thúc.

16:37 30/4/2026

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Thái Viên

Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic PSG Manchester United AC Milan

    Đọc tiếp

    72 gio quyet dinh van menh Arsenal hinh anh

    72 giờ quyết định vận mệnh Arsenal

    1 giờ trước 13:48 6/5/2026

    0

    Chỉ trong ba ngày, Arsenal đi từ áp lực đến cơ hội lịch sử, với cú đúp Premier League và Champions League đang ở ngay trước mắt.

    Quy luong MU phinh to hinh anh

    Quỹ lương MU phình to

    1 giờ trước 13:46 6/5/2026

    0

    Quỹ lương của Manchester United tăng lên đáng kể sau khi đội bóng giành vé dự UEFA Champions League mùa tới.

    Antony co mua giai hay nhat su nghiep hinh anh

    Antony có mùa giải hay nhất sự nghiệp

    1 giờ trước 13:42 6/5/2026

    0

    Bất chấp việc phải thi đấu trong tình trạng chấn thương dai dẳng, tiền đạo Antony đang trải qua mùa giải đáng nhớ nhất trong sự nghiệp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý