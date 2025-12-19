Diễn biến vụ nữ ca sĩ bị đánh thuốc mê ở quán bar

Do không tìm thấy bằng chứng, cảnh sát đã khép lại cuộc điều tra vụ Tara Reid bị bỏ thuốc tại quán bar. Sau kết luận, nữ diễn viên cho biết cô bị tổn thương tinh thần.

Theo Page Six, mới đây, cảnh sát đã quyết định khép lại cuộc điều tra liên quan đến việc nữ diễn viên Tara Reid bị bỏ thuốc tại một quán bar ở Chicago hồi cuối tháng 11/2025.

Phát ngôn viên cảnh sát cho biết, họ không phát hiện hình ảnh nào cho thấy hành vi can thiệp hoặc cho chất lạ vào đồ uống của Tara Reid.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng thừa nhận có những khoảng thời gian biến mất trong đoạn video giám sát, đồng thời nhấn mạnh họ không khẳng định cáo buộc của nữ diễn viên là sai, mà chỉ có thể kết luận dựa trên các bằng chứng hiện có.

Sau thông tin vụ việc bị khép lại, Tara Reid đã bày tỏ sự thất vọng và tổn thương tinh thần. “Tất cả những hành vi bắt nạt mà tôi phải chịu đựng kể từ đó, cùng việc mọi người bóp méo sự thật khi không có đầy đủ thông tin, trong khi họ thậm chí không có mặt để chứng kiến, đang thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của tôi. Và điều đó cần phải dừng lại”, Tara Reid chia sẻ.

Hình ảnh Tara Reid bất tỉnh, được đưa đến bệnh viện. Ảnh: TMZ.

Nữ diễn viên cũng khẳng định trong hơn 30 phút xuất hiện tại quán bar, cô chỉ nhấp một ngụm rượu vang và đã từ chối uống thêm khi được bartender hỏi. Nữ diễn viên cũng tiết lộ có 33 phút hình ảnh trong dữ liệu camera ngày 23/11 không được ghi nhận, bao gồm khoảng thời gian cô xuất hiện trên xe lăn tại sảnh khách sạn trước khi được đưa đi cấp cứu.

Trước đó, Tara Reid từng chia sẻ rằng cô không nhớ bất cứ điều gì sau ly rượu đầu tiên, và chỉ tỉnh dậy tại bệnh viện trong tình trạng mặc đồ bệnh nhân, không có ký ức về việc mình đã được đưa đến đó bằng cách nào.

Theo nữ diễn viên, các bác sĩ cho biết cô có dấu hiệu bị bỏ thuốc. Tara Reid nhấn mạnh rằng trong ngày xảy ra sự việc, cô không sử dụng bất kỳ loại thuốc nào và cho rằng việc phải nằm viện nhiều giờ không thể chỉ do uống rượu vang.

Về phía cơ quan chức năng, cảnh sát Rosemont xác nhận bartender tại quán bar đã che ly đồ uống của Tara Reid khi cô rời quầy, song đây là quy trình tiêu chuẩn trong ngành dịch vụ, không phải hành vi bất thường. Trên cơ sở đó, nhà chức trách kết luận không có hành vi phạm tội nào được xác định đã xảy ra trong vụ việc này.

Tara Reid là diễn viên người Mỹ, sinh năm 1975, từng nổi tiếng vào cuối thập niên 1990 - đầu 2000 với vai Vicky trong loạt phim hài ăn khách American Pie. Cô cũng tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình như The Big Lebowski, Van Wilder, My Boss’s Daughter và loạt phim truyền hình Sharknado. Trong những năm gần đây, Tara Reid chủ yếu xuất hiện tại các sự kiện giải trí và các chương trình truyền hình thực tế.