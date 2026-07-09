Diễn biến Pháp vs Morocco

Tại sân Gillette, Pháp sẽ đối đầu Morocco trong trận tứ kết World Cup 2026 nhằm mục tiêu giành vé vào vòng bán kết World Cup lần thứ ba liên tiếp.

Kylian Mbappe có thể giúp tuyển Pháp đánh bại Morocco.

Sáng 10/7, trận tứ kết World Cup 2026 tại Foxborough sẽ là màn tái đấu đầy duyên nợ giữa Pháp và Morocco. Cách đây bốn năm tại Qatar, "Les Bleus" từng đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0, và giờ đây, đoàn quân của Didier Deschamps đang hướng tới mục tiêu trở thành đội bóng thứ ba trong lịch sử lọt vào bán kết ở ba kỳ World Cup liên tiếp.

Kylian Mbappe tiếp tục là niềm hy vọng số một của tuyển Pháp. Siêu sao thuộc biên chế Real Madrid hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn của đại diện châu Âu với 7 pha lập công tại giải đấu năm nay, nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên con số 19.

Về mặt chiến thuật, trận đấu dự kiến là sự đối đầu giữa hai trường phái đối lập. Morocco, dưới sự dẫn dắt của Mohamed Ouhabi, sở hữu khả năng kiểm soát bóng trung bình trên 60% và đang duy trì chuỗi bất bại ấn tượng.

Ngược lại, tuyển Pháp cho thấy sự nguy hiểm đặc biệt ở các pha tấn công trực diện. Theo Opta, Pháp là đội thực hiện nhiều pha tấn công trực diện nhất giải đấu (18 lần) và ghi được 2 bàn thắng từ phong cách này.

Tình hình lực lượng của cả hai đội đều có những xáo trộn đáng chú ý. Phía Pháp, tiền vệ Aurelien Tchouameni bỏ ngỏ khả năng ra sân do chấn thương cơ khép.

Trong khi đó, Morocco sẽ vắng mặt tiền đạo Ismael Saibiri do vấn đề gân kheo. Ngoài ra, đại diện châu Phi còn đối mặt với rủi ro mất 4 trụ cột, bao gồm đội trưởng Achraf Hakimi, ở bán kết (trong trường hợp đi tiếp) nếu họ phải nhận thêm thẻ vàng trong trận đấu sắp tới.

Highlights Pháp 1-0 Paraguay Sáng 5/7, Pháp giành chiến thắng 1-0 trước Paraguay nhờ pha lập công duy nhất của Kylian Mbappe, qua đó giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2026.