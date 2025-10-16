Diễn biến mới vụ TP.HCM yêu cầu Satra trả lại đất Thương xá Tax

Sau khi TP.HCM yêu cầu Tổng công ty Satra trả lại khu đất Thương xá Tax nếu không đủ điều kiện thực hiện dự án, công ty và các sở liên quan đang thẩm định khu đất theo chỉ đạo.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều ngày 16/10, ông Lê Minh Dũng, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên (Satra) cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, UBND phường Sài Gòn đang trong quá trình tiến hành thẩm định để xử lý khu đất Thương xá Tax theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố trước đó.

Cụ thể, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh đã chỉ đạo các sở, địa phương và Satra phối hợp xử lý khu đất số 135 Nguyễn Huệ và 39 Lê Lợi, phường Sài Gòn. Khu đất này có quy mô hơn 9.000 m2, từng là Thương xá Tax nhưng đã bị bỏ hoang nhiều năm.

Trường hợp không đáp ứng điều kiện quy định, ông Dũng cho biết Tổng công ty Satra phải có văn bản trả lại đất theo quy định tại khoản 2 điều 82 luật Đất đai năm 2024. Khi đó, TP.HCM giao Chủ tịch UBND Phường Sài Gòn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức kiểm tra thực địa khu đất, lập hồ sơ thu hồi khu đất, và bàn giao khu đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý.

Trước đó, Satra đã có văn bản gửi UBND TP.HCM đề xuất UBND thành phố kiến nghị Chính phủ cho doanh nghiệp đầu tư trên phần diện tích đất công và chấp thuận cho Satra thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai 2024.

Doanh nghiệp cho biết đã chi hơn 487 tỷ đồng trong giai đoạn chuẩn bị dự án, trong đó hơn 300 tỷ đồng là bồi thường, hỗ trợ tái định cư, và vẫn phải nộp hơn 640 tỷ đồng tiền thuê đất kể từ khi phá dỡ Thương xá Tax năm 2016.

Satra cho rằng nếu không được tiếp tục dự án, doanh thu và lợi nhuận sẽ chịu ảnh hưởng lớn, đồng thời khó thu hồi, quyết toán các khoản chi đã thực hiện, gồm 199 tỷ đồng bồi thường cho các hộ dân và 102 tỷ đồng hỗ trợ thêm 40% giá trị nhà, đất theo chủ trương của thành phố.

Thương xá Tax được khởi công xây dựng vào năm 1922, khánh thành vào ngày 26/1/1924, có công năng là trung tâm thương mại. Tòa nhà ban đầu chỉ có 3 tầng với 2 lối vào ở đường Nguyễn Huệ và góc Nguyễn Huệ - Lê Lợi.

Năm 2016, Thương xá Tax bị tháo dỡ để chuẩn bị xây dựng tòa nhà Satra Tax Plaza cao 40 tầng, dự kiến khởi công năm 2017 và hoàn thành vào năm 2020. Tuy nhiên, đến nay khu đất vẫn bỏ hoang, chưa được triển khai xây dựng.