Diễn biến mới vụ diễn viên Giang Tổ Bình kêu cứu

Giang Tổ Bình công khai loạt tin nhắn bị bạn trai cũ lăng mạ và hăm dọa. Cô cho biết thời gian tới sẽ ủy quyền cho đội ngũ luật sư làm việc vì bản thân đã quá mệt mỏi, suy kiệt.

Theo Sohu, sau khi lên tiếng cầu cứu vào rạng sáng 7/9, Giang Tổ Bình tiếp tục gây xôn xao khi tiết lộ thêm nhiều chi tiết xoay quanh vụ việc cô bị xâm hại tình dục. Trước đó, nữ diễn viên đã khẳng định người xâm hại mình là Cung Ích Đình, con trai của Cung Mỹ Phú - Phó tổng giám đốc đài truyền hình Tam Lập. Ngoài ra, cô còn tiết lộ có ít nhất hai đồng nghiệp nữ khác cũng từng bị Cung Ích Đình quấy rối. Nữ diễn viên nhấn mạnh sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng, bất chấp việc bản thân có thể gặp nguy hiểm vì bị trả thù.

Ở diễn biến mới nhất, Giang Tổ Bình chia sẻ sau khi bị Cung Ích Đình chuốc thuốc và xâm hại rồi quay lại clip, cô phải cắn răng chịu đựng suốt hai tháng. Diễn viên không dám chia sẻ với ai, đặc biệt là bố mẹ, vì sợ họ đau lòng.

Khi Giang Tổ Bình tìm cách đối chất, Cung Ích Đình chỉ đáp lại với thái độ hời hợt như “Chỉ là chơi thôi, cần gì phải làm vấn đề trở nên nghiêm trọng”, hay “Cô cần bao nhiêu tiền, tôi cho, đừng lắm lời”. Diễn viên cũng tìm cách liên lạc với Cung Mỹ Phú, nhưng điện thoại bị ngắt, không có cơ hội nói chuyện.

Giang Tổ Bình tố bạn trai cũ chuốc thuốc, xâm hại và quay lén. Ảnh: Weibo.

Giang Tổ Bình cũng công khai loạt tin nhắn được cho là bằng chứng việc bị Cung Ích Đình hăm dọa. Trong ảnh chụp màn hình tin nhắn được tung ra, Cung Ích Đình buông lời thô tục, hay thể hiện thái độ coi thường và khinh miệt Giang Tổ Bình. Khi cô đề cập đến chuyện giám định thương tích và kiện tụng, Cung Ích Đình đe dọa: “Cô muốn kiện tôi à? Tôi dùng quan hệ để đè chết cô”.

Giang Tổ Bình cho biết những ngày qua, cô suy kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần, sụt 20 kg. Diễn viên thậm chí mất ngủ, không dám ra khỏi nhà vì sợ bị trả thù. Cô cho biết thời gian tới sẽ ủy quyền cho đội ngũ luật sư làm việc.

“Hiện tôi vô cùng mệt mỏi, thấy mẹ lo lắng đau lòng càng không phải điều tôi mong muốn. Vì vậy, tôi quyết định nghe lời gia đình, giao hết cho luật sư và tin tưởng vào công lý. Tôi chỉ hy vọng sẽ không còn cô gái nào phải trải qua điều tương tự", diễn viên viết trên trang cá nhân.

Vụ việc Giang Tổ Bình tố con trai lãnh đạo đài truyền hình xâm hại tình dục hiện gây rúng động dư luận, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều. Ông Cung Mỹ Phú cũng đã tuyên bố tạm ngừng chức vụ để chờ đợi kết quả điều tra.