Diễn biến mới vụ cô gái nhảy bungee tử vong vì quên móc dây an toàn

Gần một tuần sau vụ nhảy bungee chết người gây phẫn nộ dư luận, cảnh sát Brazil đã bắt tổng cộng 6 nghi phạm.

Khoảnh khắc cô gái bị quăng xuống vách núi. Ảnh cắt từ clip.

Giới chức Brazil vừa bắt giữ thêm 3 người liên quan đến vụ nữ sinh Maria Eduarda Rodrigues de Freitas tử vong khi tham gia trò nhảy bungee từ cây cầu Skeleton ở Limeira, bang Sao Paulo, Brazil, cao khoảng 40 m mà không được gắn dây an toàn.

Theo CNN Brazil, những người mới bị bắt gồm một phụ nữ 29 tuổi ở Rio de Janeiro, một người đàn ông 25 tuổi ở Limeira và một người đàn ông 27 tuổi ở Indaiatuba. Cơ quan điều tra cho rằng cả ba tham gia vào quá trình lên kế hoạch và tổ chức hoạt động nhảy bungee dẫn đến thảm kịch.

Tổng cộng 6 người đã bị bắt trong vụ việc gây chấn động dư luận Brazil. Trước đó, hôm 14/6, ba hướng dẫn viên gồm Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Goncalves và Maicon Fernandes Cintra bị khởi tố với cáo buộc ngộ sát có chủ đích gián tiếp.

Nạn nhân Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, 21 tuổi, tử vong hôm 13/6. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cô được nhân viên khiêng ra mép cây cầu bỏ hoang có biệt danh "cầu khung xương". Nữ sinh sau đó bị đẩy xuống trong khi dây bungee vẫn nằm trên mặt cầu.

Hình ảnh 3 nghi phạm bị bắt đầu tiên. Ảnh: CNN.

Trong đoạn video do nhân chứng ghi lại, một người liên tục hét lớn: "Sợi dây đâu?" và chỉ tay về phía thiết bị chưa được sử dụng. Hình ảnh này nhanh chóng gây phẫn nộ trên mạng xã hội Brazil.

Tòa án địa phương đã phê chuẩn lệnh khám xét nơi ở của cả 6 nghi phạm. Các điều tra viên nghi ngờ một số bằng chứng số đã bị xóa sau tai nạn.

Một nhân chứng tên Rafael Goulard cho biết anh nhìn thấy một nhân viên tháo chiếc camera GoPro khỏi thi thể nạn nhân sau khi cô rơi xuống đất. Đây là thiết bị Maria Eduarda trả thêm tiền để ghi lại toàn bộ cú nhảy.

Cảnh sát Brazil hiện vẫn truy tìm chiếc camera. Nhà chức trách nhận định đây là chứng cứ quan trọng giúp làm rõ diễn biến vụ việc và xác định trách nhiệm của từng cá nhân liên quan.

Trong quá trình lấy lời khai, ba hướng dẫn viên bị bắt đầu tiên khai rằng họ "mất trí nhớ tạm thời" và không nhớ ai là người chịu trách nhiệm gắn dây bảo hộ cho nạn nhân. Theo cảnh sát, nhóm này từng tìm cách bỏ trốn sau tai nạn nhưng bị lực lượng chức năng truy tìm bằng trực thăng quân sự.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương cho biết cây cầu nơi xảy ra tai nạn sẽ bị phá dỡ nhằm ngăn chặn những thảm kịch tương tự tái diễn.

Cảnh cô gái nhảy bungee từ độ cao 40 m trong khi chưa cài dây an toàn Được nhân viên đẩy khỏi cây cầu trong khi chưa móc dây an toàn, Maria Eduarda (21 tuổi, Brazil) tử vong thương tâm.