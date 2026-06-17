Chi tiết gây sốc vụ cô gái nhảy bungee tử vong vì quên móc dây an toàn

Nỗi đau của gia đình nạn nhân cùng những lời khai từ các nhân viên liên quan đang hé lộ toàn cảnh vụ cô gái 21 tuổi tử vong vì nghi bị quên móc dây an toàn trước khi nhảy bungee.

Trong tình trạng không được móc dây an toàn, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas lao thắng xuống dưới từ độ cao 40 m và tử vong.

Liên quan vụ cô gái 21 tuổi Maria Eduarda Rodrigues de Freitas tử vong sau khi rơi từ cây cầu cao hơn 40 m trong lúc tham gia nhảy bungee tại thành phố Limeira, bang Sao Paulo (Brazil) hôm 14/6, gia đình nạn nhân vẫn chưa nguôi đau xót.

Sau lễ tang con gái, bà Valdenia Rodrigues đã đăng tải thông điệp đầy xúc động trên mạng xã hội, gọi sợi dây an toàn mà các nhân viên bị nghi đã quên móc cho con gái mình là "sợi dây đáng nguyền rủa".

"Sợi dây đáng nguyền rủa ấy đã cướp con khỏi tôi mãi mãi. Con gái yêu quý của mẹ đã ra đi, để lại nơi đây chỉ còn nỗi đau và sự nhớ thương. Mẹ sẽ yêu con suốt đời", bà viết.

Những chia sẻ của bà xuất hiện trong bối cảnh cảnh sát đang điều tra ba nhân viên liên quan đến vụ việc, theo SURinEnglish.

Những phút cuối trước cú nhảy định mệnh

Theo truyền thông địa phương, cả ba bị tình nghi ngộ sát và khai rằng họ không nhớ ai là người chịu trách nhiệm kiểm tra, gắn dây an toàn cuối cùng trước khi cô gái thực hiện cú nhảy.

Các hình ảnh ghi lại trước tai nạn cho thấy Maria Eduarda đội mũ bảo hộ và đeo đai an toàn. Tuy nhiên, cô không được kết nối với cầu hoặc dây bungee trước khi nhảy xuống.

Trớ trêu thay, chỉ ít phút trước khi tai nạn xảy ra, Maria Eduarda vẫn đăng tải nhiều bài viết trên Instagram. Trong một bức ảnh chụp cùng đại diện đơn vị tổ chức hoạt động nhảy bungee, cô viết: "Ai là người điên đã cho tôi nhảy khỏi cây cầu này vậy?".

Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy ba nhân viên gồm Maicon Fernandes Cintra (42 tuổi), Luis Felipe Feliciano Egoroff (32 tuổi) và Vitor de Freitas Gonçalves (27 tuổi) có mặt tại hiện trường khi đưa Maria Eduarda lên cầu.

Trước khi tai nạn xảy ra, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas vẫn đăng tải nhiều bài viết trên mạng xã hội. Ảnh: Maria Eduarda Rodrigues de Freitas/Instagram.

Hai người trong số họ sau đó nâng cô lên theo tư thế "siêu nhân" để chuẩn bị cho cú nhảy. Trong lúc đó, nhiều người ở phía dưới được cho là đã hét lớn nhắc nhở về dây an toàn.

Y tá Rayza Dias là một trong những người đầu tiên tiếp cận hiện trường sau tai nạn. Cô kể phải vượt qua địa hình dốc, trơn trượt để xuống khu vực dưới chân cầu nơi nạn nhân rơi xuống.

"Tôi bị trầy xước cả bàn tay vì đoạn dốc ở đó rất đứng và chỉ có một sợi dây để chúng tôi bám xuống. Khắp nơi đều là bùn đất", Dias nói.

Theo nữ y tá, Maria Eduarda vẫn còn sống khi cô tiếp cận được nạn nhân.

"Tôi thậm chí còn nói chuyện với cô ấy. Tôi có thói quen đùa rằng: 'Không ai chết trong ca trực của tôi cả'. Và tôi đã nói với Maria: 'Không ai chết trong ca trực của tôi đâu'", Dias nghẹn ngào kể lại.

Lỗ hổng trong quy trình an toàn

Sau vụ việc, cả ba bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Trong lời khai với cảnh sát, Luis Felipe Feliciano Egoroff cho biết anh được trả khoảng 180 real Brazil (khoảng 930.000 đồng) cho mỗi lượt nhảy. Theo người này, nhóm làm việc không có sự phân công nhiệm vụ cụ thể và các bước kiểm tra thiết bị thường được thực hiện chung.

Khi được hỏi ai là người chịu trách nhiệm kiểm tra an toàn cuối cùng trước cú nhảy của Maria Eduarda, Egoroff trả lời rằng anh "không nhớ".

Maicon Fernandes Cintra cũng đưa ra câu trả lời tương tự. Người này cho biết thông thường Egoroff là người gắn dây an toàn, còn anh phụ trách hỗ trợ kiểm tra thiết bị, kiểm tra mũ bảo hiểm và gọi người tham gia.

"Nhưng riêng trường hợp của cô ấy thì tôi không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra", Cintra khai.

Sau vụ việc, cả ba nhân viên bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Ảnh: G1.

Luật sư Rafael Gomes dos Santos, đại diện cho ba bị can, cho biết các thân chủ của ông vẫn bị sốc sau tai nạn. "Họ không thể giải thích điều gì đã xảy ra vì đã làm công việc này nhiều năm. Chưa từng có tai nạn nào như vậy xảy ra trước đây", ông nói.

Ngày 14/6, Egoroff cũng bác bỏ thông tin cho rằng nhóm nhân viên bỏ trốn khỏi hiện trường.

"Áo của tôi đã ướt sũng và rất bẩn. Tôi ra xe thay áo sạch rồi quay lại giữa cầu. Khi đó cảnh sát xuất hiện với súng trên tay và tôi mới nhận ra chuyện nghiêm trọng thế nào. Chúng tôi vẫn ở đó. Không ai bỏ chạy cả", người này khai.

Sau khi vụ việc xảy ra, phòng gym tại thành phố Jandira - nơi Maria Eduarda làm việc - thông báo tạm thời đóng cửa để tưởng nhớ cô.

"Trong thời khắc đau buồn này, ưu tiên lớn nhất của chúng tôi là ở bên các nhân viên và cùng nhau vượt qua mất mát", đơn vị này cho biết.

Bên cạnh cuộc điều tra hình sự, chính quyền thành phố Limeira cũng tuyên bố sẽ khởi kiện Chính phủ Brazil với cáo buộc các cơ quan liên bang chưa giám sát và kiểm soát đầy đủ khu vực cầu Skeleton - nơi từng xảy ra nhiều tai nạn nghiêm trọng.

Theo chính quyền địa phương, tháng 4/2024, một nữ vận động viên đạp xe 39 tuổi đã thiệt mạng sau khi rơi khỏi cây cầu này. Tháng 8 năm ngoái, hai phụ nữ khác cũng bị thương nặng trong một vụ tai nạn tại đây.

Thị trưởng Limeira Murilo Felix cho rằng ngoài việc làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Maria Eduarda, các cơ quan chức năng cũng cần xác định trách nhiệm của những bên liên quan trong việc quản lý khu vực được đánh giá là tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ông cho biết chính quyền thành phố đã nhiều lần đề nghị Chính phủ Liên bang có biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tại khu vực này, nhưng các kiến nghị chưa được giải quyết triệt để.

"Đáng tiếc, sự chậm trễ đó giờ đã dẫn đến thêm một thảm kịch nữa ở Limeira", ông nói.

Cảnh cô gái nhảy bungee từ độ cao 40 m trong khi chưa cài dây an toàn Được nhân viên đẩy khỏi cây cầu trong khi chưa móc dây an toàn, Maria Eduarda (21 tuổi, Brazil) tử vong thương tâm.