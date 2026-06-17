Sai lầm chí mạng vụ cô gái nhảy bungee tử vong vì quên móc dây an toàn

Theo chuyên gia, nhiều dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm đã xuất hiện trước khi cô gái Brazil thiệt mạng sau cú nhảy bungee gây sốc những ngày qua.

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas (21 tuổi) tử vong sau khi bị đẩy khỏi cây cầu Skeleton ở thành phố Limeira, bang Sao Paulo (Brazil) sáng 13/6. Điều gây sốc là nạn nhân không hề được móc vào dây an toàn trước khi thực hiện cú nhảy mạo hiểm, khiến cô rơi từ độ cao khoảng 40 m xuống đất.

Ba hướng dẫn viên gồm Maicon Fernandes Cintra (42 tuổi), Luis Felipe Feliciano Egoroff (32 tuổi), Vitor de Freitas Gonçalves (27 tuổi) đã bị bắt và bị truy tố tội ngộ sát. Nhà chức trách cho biết đơn vị tổ chức hoạt động không có giấy phép.

Chris Batten, chủ một công ty chuyên tổ chức nhảy bungee với hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề, nhận định vụ việc thương tâm là hậu quả của sự tắc trách nghiêm trọng, theo chia sẻ với New York Post.

6 người đã bị bắt giữ sau khi Maria Eduarda Rodrigues de Freitas rơi xuống tử vong từ độ cao 40 m. Ảnh cắt từ clip.

Ông đánh giá ngay cả trước khi mọi người phát hiện nạn nhân không được gắn dây an toàn, đoạn video ghi lại hiện trường đã cho thấy nhiều dấu hiệu đáng lo ngại.

Batten cho rằng bất kỳ ai tham gia các hoạt động nhảy dây mạo hiểm cũng nên quan sát xem đơn vị tổ chức có làm việc chuyên nghiệp hay không, có người chịu trách nhiệm chính điều hành toàn bộ quy trình hay không.

Theo ông, lẽ ra phải có một người phụ trách chính giám sát mọi khâu. Tuy nhiên, luật sư của 3 nghi phạm cho biết không ai trong số họ nhận mình là người chịu trách nhiệm điều hành tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Chuyên gia người Mỹ nhấn mạnh nếu không có một người chỉ huy rõ ràng và một người khác làm nhiệm vụ kiểm tra dự phòng, đó là dấu hiệu cảnh báo rất nghiêm trọng.

Batten cũng cho rằng quy trình hướng dẫn khách phải được thực hiện nhất quán với tất cả. Dù là người đầu tiên hay khách thứ 20 tham gia, họ đều phải được phổ biến đầy đủ các bước và yêu cầu an toàn như nhau.

Một điểm bất thường khác trong đoạn video là sự thiếu vắng các biện pháp bảo đảm an toàn dự phòng. Theo Batten, tại Mỹ, một người nặng khoảng 45-70 kg khi nhảy bungee thường sẽ được bảo vệ bằng ít nhất 3 sợi dây.

Trong khi đó, ở hiện trường vụ việc chỉ có thể thấy 1-2 sợi dây.

Ông cho rằng tại nhiều nơi bên ngoài nước Mỹ, hoạt động nhảy bungee vẫn thiếu các tiêu chuẩn quản lý chặt chẽ. Với hệ thống 3 dây, khả năng chịu tải có thể lên tới khoảng 9 tấn mà không bị đứt.

Chuyên gia này mô tả đoạn video là "khó tin" và cho rằng nguyên nhân khiến vụ việc gây chấn động là bởi đây là tai nạn hoàn toàn có thể ngăn chặn được. Ông nói điều khiến những người trong ngành đau lòng nhất là đã có quá nhiều cơ hội để ngăn thảm kịch xảy ra.

Batten khuyên những người muốn tham gia các môn thể thao mạo hiểm nên tin vào cảm nhận của bản thân. Nếu cảm thấy đơn vị tổ chức thiếu chuyên nghiệp hoặc có điều gì đó không ổn, họ hoàn toàn có thể từ chối tham gia và tìm một nơi khác an toàn hơn.

Dù vậy, ông khẳng định nhảy bungee vẫn là một hoạt động tương đối an toàn nếu được tổ chức đúng quy trình và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn. Theo ông, nguyên nhân của vụ việc lần này không nằm ở bản thân môn thể thao mà xuất phát từ hàng loạt sai sót trong khâu tổ chức và kiểm tra an toàn.

Cảnh cô gái nhảy bungee từ độ cao 40 m trong khi chưa cài dây an toàn Được nhân viên đẩy khỏi cây cầu trong khi chưa móc dây an toàn, Maria Eduarda (21 tuổi, Brazil) tử vong thương tâm.