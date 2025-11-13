Diễn biến mới tại 'siêu' đô thị hơn 16.000 ha ở Hà Nội

Hà Nội phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic Khu C, D, tỷ lệ 1/2.000, mở đường hình thành đại đô thị thể thao quy mô hàng đầu phía nam Thủ đô.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu C, D, tỷ lệ 1/2.000. Nhiệm vụ quy hoạch là bước quan trọng để xác định các mục tiêu, yêu cầu nội dung cần nghiên cứu, làm cơ sở để lập đồ án quy hoạch đô thị.

Trong đó, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch khu C rộng khoảng 4.498 ha, thuộc địa giới hành chính các xã Ngọc Hồi, Nam Phù, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Thường Tín. Phía bắc khu vực giáp với đất nông nghiệp, khu dân cư thôn Hạ Thái; phía đông tiếp giáp đê Hữu sông Hồng; phía nam và tây cùng giáp khu dân cư hiện hữu và đất nông nghiệp.

Còn khu vực nghiên cứu lập quy hoạch khu D rộng 3.743 ha, thuộc địa giới hành chính các xã Thanh Oai, Tam Hưng, Dân Hoà. Phía Bắc giáp với đường trục kinh tế Thanh Oai; phía Nam trùng ranh giới hành chính xã Dân Hòa; phía Đông tiếp giáp với Quốc lộ 21C; phía Tây tiếp giáp với đê sông Đáy và dân cư hiện hữu.

Khu vực nghiên cứu sẽ bao gồm nhiều chức năng sử dụng đất chính như đất thể dục thể thao, đất đơn vị ở (hiện trạng và quy hoạch), đất hạ tầng kỹ thuật đầu mối, đất hỗn hợp, đất dịch vụ công cộng đô thị, đất trường trung học phổ thông, đất nông nghiệp...

Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic khoảng 16.081 ha. Nguồn: HUPI.

Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc (thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội) là đơn vị tổ chức lập quy hoạch. Đơn vị tư vấn sẽ được lựa chọn theo hình thức chỉ định thông thường, tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội là cơ quan thẩm định, còn UBND TP Hà Nội là cơ quan phê duyệt. Thời gian lập đồ án không quá 9 tháng, theo yêu cầu của UBND TP.

UBND TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức kiểm tra, xác nhận nhiệm vụ quy hoạch bảo đảm phù hợp với Quyết định phê duyệt; đồng thời lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu A và khu B, tỷ lệ 1/2.000. Như vậy, cả 4 khu A, B, C, D của dự án khu đô thị thể thao Olympic với tổng diện tích gần 16.100 ha đều đã được duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỷ lệ 1/2.000.

Khu đô thị thể thao Olympic là dự án có diện tích lớn nhất từng được ghi nhận ở Hà Nội. Dự án sẽ hình thành đô thị thể thao, dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao. Mục tiêu là phát triển trục không gian phía nam gắn với trục văn hóa Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính, kết nối di sản Thăng Long - Hoa Lư và gắn với vùng di tích Hương Sơn - Tam Chúc.