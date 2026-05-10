Diễn biến mới nhất vụ phá hoại bí ẩn trên cao tốc đoạn qua Quảng Trị

  • Chủ nhật, 10/5/2026 17:14 (GMT+7)
Chủ gara ôtô ở Quảng Trị lên tiếng thừa nhận, người đàn ông dùng vật nhọn cạo xóa số điện thoại cứu hộ trên cao tốc Bắc - Nam là nhân viên của gara.

Clip cảnh cạo xóa số điện thoại đường dây nóng trên cao tốc Mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh người đàn ông ngồi trên xe tải dùng dụng cụ cạo xóa số điện thoại đường dây nóng, cứu hộ và sửa chữa lốp được gắn bên đường cao tốc. Sự việc được xác định xảy ra tại Km663+610 cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Chiều 9/5, Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 (Khu Quản lý đường bộ II - Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, có văn bản gửi cơ quan chức năng, đề nghị điều tra hành vi phá hoại tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại Km663+610 cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh người đàn ông ngồi trên xe tải mang biển kiểm soát 73C-009.xx dùng dụng cụ cạo xóa số điện thoại đường dây nóng, cứu hộ và sửa chữa lốp được gắn bên đường cao tốc.

Người đàn ông đầu tiên mang áo đỏ thực hiện hành vi tẩy xóa.

Theo nội dung clip, sự việc xảy ra vào khoảng 9h03 ngày 3/5. Một người đàn ông mang áo phông đỏ, đội mũ đen ngồi bên ghế phụ của một chiếc xe tải nhỏ nhoài người ra để cạo số điện thoại in trên biển được gắn ở lan can cao tốc.

Ngay sau đó, một người đàn ông khác mang áo phông đen, đội mũ nâu xuống xe từ phía bên lái, lại gần tấm biển tiếp tục xóa thêm nhiều thông tin trên bảng cứu hộ khiến các số liên hệ không còn nhận diện được. Đáng chú ý, trên thân xe tải xuất hiện dòng chữ “Lốp ôtô Huấn Lệ”.

Trả lời phóng viên, ông Lê Văn Huấn, chủ gara ôtô Huấn Lệ có địa chỉ tại xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị xác nhận người đàn ông trong clip là nhân viên của gara mình.

Theo ông Huấn, trước thời điểm xảy ra vụ việc, gara của ông nhận được cuộc gọi yêu cầu cứu hộ xe hỏng trên cao tốc. Tuy nhiên, khi nhân viên đến nơi và liên hệ lại thì phía gọi điện thông báo xe đã rời đi.

“Sau đó nhân viên thấy biển hiệu của gara khác trên cao tốc nên bức xúc, có hành động như trong clip” - ông Huấn nói.

Chủ gara này cũng cho rằng trước đây biển quảng cáo và số điện thoại cứu hộ của gara Huấn Lệ từng nhiều lần bị người khác xóa, phá hoại nên nhân viên đã “đáp trả”. Theo ông Huấn, tấm biển bị xóa số điện thoại lần này thuộc một gara ôtô tư nhân tên D.Đ ở khu vực Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị.

Người đàn ông thứ hai xuống xe tiếp tục hành vi tẩy xoá.

Ông Huấn cho biết tình trạng các gara ôtô cạnh tranh bằng cách xé, dán, xóa số điện thoại cứu hộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn diễn ra khá phổ biến. “Người này dán thì người khác xé. Biển đặt lên rồi lại bị lột bỏ liên tục”, ông Huấn nói thêm.

Hiện Công an xã Quảng Ninh đã mời ông Huấn lên làm việc. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Hoàng Nam/Tiền Phong

