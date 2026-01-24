Diễn biến không khí lạnh những ngày tới

Hôm nay (24/1), miền Bắc tiếp tục rét đậm nhưng nhiệt độ tăng nhẹ 1-2 độ so với hôm qua, ngày mai, nhiệt độ tiếp tục tăng 2-3 độ.

Hôm nay khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ.

Miền Bắc tiếp tục rét kéo dài.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại, riêng Điện Biên, Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ, có nơi trên 19 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ.

Dự báo ngày mai (25/1), miền Bắc tiếp tục rét nhưng nhiệt độ tăng 2-3 độ, thứ Hai (26/1) không khí lạnh yếu tăng cường khiến nền nhiệt giảm nhẹ, trời tiếp tục rét, đồng thời có mưa nhỏ rải rác, làm tăng cảm giác giá buốt.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, phía Nam 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, phía Nam 20-23 độ.

Dự báo những ngày tới, Thanh Hoá đến Huế ít mưa, trời rét kéo dài.

Khu vực Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) hôm nay nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, cao nhất 24-26 độ.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 26-29 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất miền Đông 19-22 độ, miền Tây 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TP.HCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Dự báo trong vài ngày tới, Tây Nguyên tiếp tục rét về đêm và sáng sớm, Nam Bộ tiếp tục lạnh về đêm và sáng sớm.