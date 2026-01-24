Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Diễn biến không khí lạnh những ngày tới

  • Thứ bảy, 24/1/2026 10:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hôm nay (24/1), miền Bắc tiếp tục rét đậm nhưng nhiệt độ tăng nhẹ 1-2 độ so với hôm qua, ngày mai, nhiệt độ tiếp tục tăng 2-3 độ.

Hôm nay khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ.

Khong khi lanh Ha Noi anh 1

Miền Bắc tiếp tục rét kéo dài.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại, riêng Điện Biên, Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ, có nơi trên 19 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ.

Dự báo ngày mai (25/1), miền Bắc tiếp tục rét nhưng nhiệt độ tăng 2-3 độ, thứ Hai (26/1) không khí lạnh yếu tăng cường khiến nền nhiệt giảm nhẹ, trời tiếp tục rét, đồng thời có mưa nhỏ rải rác, làm tăng cảm giác giá buốt.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, phía Nam 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, phía Nam 20-23 độ.

Dự báo những ngày tới, Thanh Hoá đến Huế ít mưa, trời rét kéo dài.

Khu vực Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) hôm nay nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, cao nhất 24-26 độ.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 26-29 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất miền Đông 19-22 độ, miền Tây 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TP.HCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Dự báo trong vài ngày tới, Tây Nguyên tiếp tục rét về đêm và sáng sớm, Nam Bộ tiếp tục lạnh về đêm và sáng sớm.

Hà Nội dưới cái rét 10 độ C

Người dân Hà Nội co ro nhóm lửa, trùm chăn sưởi ấm trên đường phố rét đậm 10 độ C.

25:1485 hôm qua

Miền Bắc rét đến bao giờ?

Hôm nay (23/1) tiếp tục là đỉnh điểm đợt rét đang diễn ra ở miền Bắc với nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng 10-13 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 6 độ.

28:1704 hôm qua

Vì sao Nam Bộ, TP.HCM se lạnh, nhiệt độ thấp nhất xuống 19 độ C?

Thời tiết tại TP.HCM và Nam Bộ những ngày qua có xu hướng giảm nhiệt, nhất là về đêm và sáng sớm, dưới tác động của các đợt không khí lạnh tăng cường.

41:2460 hôm qua

https://tienphong.vn/dien-bien-khong-khi-lanh-nhung-ngay-toi-post1815374.tpo

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

Không khí lạnh Hà Nội Phú Yên Điện Biên Không khí lạnh Hà Nội lạnh Miền Bắc lạnh Thời tiết hôm nay Thời tiết 23/1

    Dai su cac nuoc danh gia cao tam nhin phat trien cua Viet Nam hinh anh

    Đại sứ các nước đánh giá cao tầm nhìn phát triển của Việt Nam

    2 giờ trước 09:35 24/1/2026

    0

    Đại sứ của nhiều quốc gia tại Việt Nam đồng loạt chúc mừng Đại hội XIV thành công tốt đẹp và bày tỏ tin tưởng vào định hướng phát triển mới, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, tầm nhìn chiến lược và vai trò quốc tế mới của Việt Nam.

