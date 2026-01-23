Miền Bắc rét đến bao giờ?

Hôm nay (23/1) tiếp tục là đỉnh điểm đợt rét đang diễn ra ở miền Bắc với nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng 10-13 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 6 độ.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, rét hại, riêng vùng núi rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá và mưa tuyết.

Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất 13-16 độ.

Miền Bắc tiếp tục rét đỉnh điểm trong hôm nay (23/1).

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại, riêng Điện Biên, Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất 13-16 độ, có nơi trên 17 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ. Nhiệt độ cao nhất 13-15 độ.

Dự báo ngày mai (24/1), miền Bắc tăng 2-3 độ so với hôm nay, trời tiếp tục nhiều mây, âm u. Từ Chủ nhật, nền nhiệt tăng nhanh. Những ngày sau đó trời chủ yếu rét về đêm và sáng, hình thái này kéo dài đến hết tháng 1/2026.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất Thanh Hoá - Nghệ An 12-15 độ, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất Thanh Hoá - Nghệ An 16-19 độ, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế 19-22 độ.

Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ, cao nhất 22-25 độ.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay ít mưa, gió đông bắc cấp 2-3, trời se lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, cao nhất 25-28 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 27 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, miền Đông có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TP.HCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.