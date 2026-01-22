Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Miền Bắc rét đỉnh điểm

  • Thứ năm, 22/1/2026 06:45 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày và đêm nay (22/1) là đỉnh điểm đợt rét đang diễn ra ở miền Bắc và Thanh Hoá với nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng chỉ từ 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất 13-16 độ.

Thoi tiet hom nay 22/1 anh 1

Miền Bắc rét đỉnh điểm trong ngày hôm nay.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ. Nhiệt độ cao nhất 14-16 độ.

Dự báo ngày mai (23/1), miền Bắc tiếp tục rét đậm rét hại diện rộng nhưng nền nhiệt tăng khoảng 1-2 độ so với hôm nay. Ngày 24/1 trời tiếp tục rét nhưng nhiệt độ tăng thêm 2-3 độ. Từ 25/1, trời ấm dần.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, phía Bắc có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 18-20 độ, phía Nam 20-23 độ.

Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ) hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trời lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, cao nhất 25-28 độ.

Dự báo ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định cũ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Thanh Hoá đến Huế nền nhiệt giảm sâu hơn, riêng Thanh Hoá – Nghệ An có thể rét đậm.

Phú Yên cũ, Khánh Hoà, Bình Thuận cũ hôm nay có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 27-29 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Dự báo trong hai ngày tới, khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục se lạnh về đêm và sáng sớm.

https://tienphong.vn/mien-bac-ret-dinh-diem-post1814869.tpo

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

Thời tiết hôm nay 22/1 Phú Yên Hà Nội rét Miền Bắc rét Rét kỷ lục Thời tiết hôm nay Thời tiết 22/1

