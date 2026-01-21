Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhiệt độ miền Bắc giảm rất mạnh, rét tê tái

  • Thứ tư, 21/1/2026 22:17 (GMT+7)
Lúc 13h chiều nay (21/1), Hà Nội giảm gần 10 độ so với 13h chiều qua. Đến tối nay, nhiệt độ tiếp tục giảm thêm 2 độ và dự báo sẽ giảm hơn nữa trong đêm nay và ngày mai.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh mạnh từ phương Bắc đã lấn sâu xuống nước ta, gây ra tình trạng giảm nhiệt mạnh ở miền Bắc.

Miền Bắc giảm nhiệt sâu trong ngày hôm nay. Ảnh minh họa: Nam Giang.

Lúc 13h chiều nay, Hà Nội chỉ còn 14.8 độ C, giảm gần 10 độ C so với 13h chiều qua. Đến 19h, nhiệt độ Hà Nội xuống 12.7 độ C. Dự báo trong đêm nay, nhiệt độ tiếp tục giảm mạnh.

Vùng núi Đông Bắc Bộ, nơi đón gió mùa đông bắc đầu tiên cũng là nơi chịu tác động mạnh nhất. Nhiệt độ đo thực lúc 19h tối nay tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 2,5 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) là 6,6 độ, Đồng Văn (Hà Giang cũ) xuống còn 8 độ C, Ngân Sơn (Bắc Kạn cũ) còn 8,5 C độ, Sìn Hồ (Lai Châu) 8,5 độ C.

Các khu vực khác của miền Bắc, lúc 19h tối nay, nền nhiệt giảm xuống phổ biến còn 11-15 độ C, vùng núi dưới 10 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 21/1 và ngày 22/1 không khí lạnh tiếp tục tăng cường, từ ngày 23/1 không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng 22/1, miền Bắc tiếp tục có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trong hai ngày 22-23/1, nền nhiệt miền Bắc và Thanh Hóa tiếp tục giảm, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi cao đề phòng xuất hiện băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này miền Bắc và Thanh Hóa phổ biến từ 10 tới 13 độ C, riêng vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C. Khu vực từ Nghệ An đến Huế từ ngày 22/1, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 tới 17 độ C.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong hai ngày 22-23/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ) có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa và dông. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định cũ trời chuyển lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc đang bước vào cao điểm của mùa đông năm nay. Cường độ và tần suất hoạt động của không khí lạnh trong thời gian tới được nhận định yếu hơn so với trung bình nhiều năm nhưng vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại ngắn ngày cho khu vực miền Bắc.

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

