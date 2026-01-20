Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tin không khí lạnh mạnh mới nhất: Hà Nội rét đậm hai ngày

  • Thứ ba, 20/1/2026 09:02 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh tăng cường mạnh khiến miền Bắc nhiệt độ giảm sâu, Hà Nội rét đậm từ đêm 21/1 đến khoảng ngày 23/1.

Khong khi lanh moi nhat anh 1

Đón không khí lạnh mạnh, Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc sắp rét đậm diện rộng. Ảnh minh hoạ: Viên Minh.

Tin không khí lạnh mới nhất và rét

Khối không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Mưa xuất hiện vài nơi ở Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20°C.

Khoảng tối và đêm nay 20/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Ngày mai 21/1, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, từ tối và đêm 20/1, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều tối và đêm 20/1 đến ngày 22/1, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rải rác. Từ 21-22/1, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 21/1 trời chuyển rét. Từ đêm 21/1 đến khoảng ngày 23/1, Bắc Bộ khả năng rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 11-14°C, vùng núi Bắc Bộ 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 6°C, Bắc Trung Bộ 13-16°C.

Tại Hà Nội, từ chiều tối 20/1 đến ngày 22/01 có mưa, từ 21/1 trời chuyển rét. Từ đêm 21/1 đến khoảng ngày 23/1, khu vực này rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14°C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ 23-24/1, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Khong khi lanh moi nhat anh 2

Dự báo thời tiết Hà Nội từ 20/1 tới 25/1.

Thêm hai đợt không khí lạnh tác động đến TP.HCM và Nam Bộ tháng này

Chuyên gia dự báo từ nay đến cuối tháng 1, Nam Bộ chịu tác động hai đợt không khí lạnh tăng cường, đêm và sáng sớm se lạnh, nhiệt độ có thể giảm 1-3°C.

15 giờ trước

Tin không khí lạnh mới nhất: Bắc Bộ rét nhất dưới 6°C

Dự báo ngày 20/1, không khí lạnh tràn về, ảnh hưởng đến một số nơi ở Đông Bắc Bắc Bộ và tiếp tục tăng cường mạnh hơn trong ngày 21/1, bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ.

40:2423 hôm qua

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://vtcnews.vn/tin-khong-khi-lanh-manh-moi-nhat-ha-noi-ret-dam-hai-ngay-thap-nhat-12-c-ar999244.html

Nguyễn Huệ/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Không khí lạnh mới nhất Hà Nội Không khí lạnh Dự báo thời tiết Thời tiết hôm nay Thời tiết Hà Nội

    Đọc tiếp

    Dai bieu Dai hoi XIV trong buoi sang khai mac hinh anh

    Đại biểu Đại hội XIV trong buổi sáng khai mạc

    14 phút trước 09:25 20/1/2026

    0

    Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Toàn bộ 1.586 đại biểu của đại hội đều có mặt đầy đủ.

    Nen tang cho giai doan phat trien moi cua TP.HCM hinh anh

    Nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của TP.HCM

    3 giờ trước 07:00 20/1/2026

    0

    Tri Thức - Znews trân trọng giới thiệu bài “Phát huy trí tuệ, đoàn kết, đổi mới - Nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của Thành phố Hồ Chí Minh” của đồng chí Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý