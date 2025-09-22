Diễn biến đợt mưa lớn tại TP.HCM trong tuần mới

Dưới tác động từ nhiều hình thế thời tiết phức tạp, trong tuần cuối tháng 9, TP.HCM và các tỉnh, thành Nam bộ sẽ đón đợt mưa lớn diện rộng, có nơi mưa to đến rất to.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết đêm qua và sáng sớm nay (22/9), ở cao nguyên Trung bộ và miền Đông Nam bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 21/9 đến 3h ngày 22/9 có nơi trên 90 mm.

TP.HCM và các tỉnh, thành Nam bộ liên tiếp có mưa trong tuần cuối tháng 9. Ảnh minh họa: Hữu Huy.

Dự báo ngày và đêm 22/9, khu vực Nam bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 15 tới 30 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm.

Riêng khu vực TP.HCM được dự báo có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 29 tới 31 độ C.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong 24-48 giờ tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung bộ nối với cơn bão Ragasa (đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Philippines) và có khả năng mạnh thêm, di chuyển vào Biển Đông. Cùng lúc, gió mùa Tây Nam duy trì ở mức trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây, trục vắt ngang qua khu vực Nam bộ.

Trong khoảng từ 3 tới 10 ngày tới: bão Ragasa dự báo sẽ đi vào Biển Đông vào đêm 22-23/9, trở thành cơn bão số 9 trong năm. Dải hội tụ nhiệt đới vì vậy cũng hoạt động mạnh trở lại, kết hợp với hoàn lưu bão số 9 trên khu vực Bắc Biển Đông. Gió mùa Tây Nam tiếp tục duy trì cường độ trung bình đến mạnh, trong khi áp cao cận nhiệt đới có trục ngang qua Nam bộ suy yếu dần. Đáng chú ý, từ ngày 27 tới 30/9, một vùng hội tụ gió dự báo hình thành trên vùng biển phía Đông Nam bộ, sau đó di chuyển về phía đất liền gây mưa cho khu vực.

Dựa vào những hình thế thời tiết chính kể trên, cơ quan khí tượng dự báo thời tiết TP.HCM và các tỉnh, thành Nam bộ trong tuần cuối tháng 9 thường xuyên có mưa rào và dông vào trưa, chiều và tối. Nhiều nơi có thể xuất hiện mưa vừa, cục bộ có mưa to, kèm theo gió giật và sấm sét.

Cùng với đó, nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, nhất là trong bối cảnh triều cường bắt đầu dâng cao vào cuối tháng 9 (kỳ triều cường đầu tháng 8 Âm lịch).