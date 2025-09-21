Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tác động của bão Ragasa, TP.HCM mưa dông liên tiếp

  • Chủ nhật, 21/9/2025 14:36 (GMT+7)
  • 14:36 21/9/2025

Do tác động từ rìa xa của bão Ragasa nên gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần. TP.HCM trong 10 ngày cuối tháng 9 được dự báo sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi vào trưa, chiều và tối; rải rác xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ vừa có thông tin dự báo thời tiết tại TP.HCM trong thời gian từ ngày 21 đến 30/9/2025.

Theo đó, phân tích về hình thế thời tiết chung, cơ quan này cho biết, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung bộ có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc và hoạt động yếu, đến khoảng ngày 22/9 hoạt động mạnh trở lại nối với cơn bão Ragasa trên vùng biển phía đông Philippin.

Bao anh 1

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão Ragasa. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Dự báo, bão Ragasa nhiều khả năng sẽ di chuyển vào biển Đông vào khoảng sáng 23/9 và trở thành cơn bão số 9 trong năm 2025. Do đó, gió mùa Tây Nam (gây mưa tại Nam bộ và Tây Nguyên trong mùa mưa) sẽ hoạt động với cường độ trung bình, từ ngày 22/9 hoạt động mạnh dần và đạt cường độ trung bình đến mạnh.

Trên cao, nhánh phía Bắc của áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Quốc lấn Tây, từ ngày 23/9 suy yếu rút ra phía Đông. Đồng thời, nhánh phía Nam của áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam bộ cũng lấn Tây nhẹ, từ ngày 22/9 áp suy yếu hạ trục xuống phía Nam và rút ra phía Đông.

Bao anh 2

Thời tiết TP.HCM trong 10 ngày cuối tháng 9 được dự báo sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi vào trưa, chiều và tối; rải rác xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Dự báo thời tiết TP.HCM từ ngày 21/9 và từ 26-27/9: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34 độ C, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C.

Từ ngày 22-25/9 và từ 28-30/9: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều và tối có mưa rào và dông nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to. Đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ C, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C.

Bao anh 3

Dự báo lượng mưa, nhiệt độ tại một số khu vực TP.HCM trong 10 ngày cuối tháng 9.

Nhiệt độ trung bình 10 ngày cuối tháng 9/2025 xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng kỳ, dao động từ 26,5-28 độ C. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-34 độ C. Tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, phổ biến trong khoảng từ 100 - 150 mm, có nơi trên 150 mm.

Trên các vùng biển TP.HCM, thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác. Đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trong những cơn mưa dông. Gió Tây Nam phổ biến với cường độ ở khoảng cấp 4-5, từ ngày 22-25/9 gió tăng dần cường độ và có khả năng đạt cấp 5, có lúc cấp 6. giật cấp 7-8.

“Trong những cơn mưa dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây tốc mái nhà, biển hiệu, gãy đổ cây cối có thể gây nguy hiểm cho người, thiệt hại về tài sản. Đề phòng mưa lớn cục bộ có thể gây ngập một số tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố. Đề phòng khả năng có bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông gây gió Tây Nam mạnh, sóng lớn trên các khu vực biển và mưa dông diện rộng trên đất liền”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khuyến cáo.

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

Bão RAGASA có khả năng mạnh thêm, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc

Trong 24 giờ tới, bão RAGASA di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h. Dự báo đến 1h00 ngày 22/9, bão RAGASA di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 km/h, có khả năng mạnh thêm.

07:19 21/9/2025

Bão Ragasa đã mạnh lên cấp 13

Từ sáng đến chiều nay (20/9), bão Ragasa mạnh thêm hai cấp, đến tối nay bão đã mạnh cấp 13, giật cấp 16 và còn tiếp tục mạnh thêm.

22:07 20/9/2025

Bão Ragasa có thể đánh đắm tàu trọng tải lớn khi ở Biển Đông

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về bão Ragasa, khi vào Biển Đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão nguy cơ đánh đắm tàu thuyền trọng tải lớn.

18:31 20/9/2025

https://tienphong.vn/tac-dong-cua-bao-ragasa-tphcm-mua-dong-lien-tiep-post1779935.tpo

Hữu Huy/Tiền Phong

Bão Tp. Hồ Chí Minh Bão mưa rào dông Nam bộ

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý