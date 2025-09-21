Tác động của bão Ragasa, TP.HCM mưa dông liên tiếp

Do tác động từ rìa xa của bão Ragasa nên gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần. TP.HCM trong 10 ngày cuối tháng 9 được dự báo sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi vào trưa, chiều và tối; rải rác xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ vừa có thông tin dự báo thời tiết tại TP.HCM trong thời gian từ ngày 21 đến 30/9/2025.

Theo đó, phân tích về hình thế thời tiết chung, cơ quan này cho biết, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung bộ có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc và hoạt động yếu, đến khoảng ngày 22/9 hoạt động mạnh trở lại nối với cơn bão Ragasa trên vùng biển phía đông Philippin.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão Ragasa. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Dự báo, bão Ragasa nhiều khả năng sẽ di chuyển vào biển Đông vào khoảng sáng 23/9 và trở thành cơn bão số 9 trong năm 2025. Do đó, gió mùa Tây Nam (gây mưa tại Nam bộ và Tây Nguyên trong mùa mưa) sẽ hoạt động với cường độ trung bình, từ ngày 22/9 hoạt động mạnh dần và đạt cường độ trung bình đến mạnh.

Trên cao, nhánh phía Bắc của áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Quốc lấn Tây, từ ngày 23/9 suy yếu rút ra phía Đông. Đồng thời, nhánh phía Nam của áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam bộ cũng lấn Tây nhẹ, từ ngày 22/9 áp suy yếu hạ trục xuống phía Nam và rút ra phía Đông.

Thời tiết TP.HCM trong 10 ngày cuối tháng 9 được dự báo sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi vào trưa, chiều và tối; rải rác xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Dự báo thời tiết TP.HCM từ ngày 21/9 và từ 26-27/9: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34 độ C, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C.

Từ ngày 22-25/9 và từ 28-30/9: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều và tối có mưa rào và dông nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to. Đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ C, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C.

Dự báo lượng mưa, nhiệt độ tại một số khu vực TP.HCM trong 10 ngày cuối tháng 9.

Nhiệt độ trung bình 10 ngày cuối tháng 9/2025 xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng kỳ, dao động từ 26,5-28 độ C. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-34 độ C. Tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, phổ biến trong khoảng từ 100 - 150 mm, có nơi trên 150 mm.

Trên các vùng biển TP.HCM, thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác. Đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trong những cơn mưa dông. Gió Tây Nam phổ biến với cường độ ở khoảng cấp 4-5, từ ngày 22-25/9 gió tăng dần cường độ và có khả năng đạt cấp 5, có lúc cấp 6. giật cấp 7-8.

“Trong những cơn mưa dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây tốc mái nhà, biển hiệu, gãy đổ cây cối có thể gây nguy hiểm cho người, thiệt hại về tài sản. Đề phòng mưa lớn cục bộ có thể gây ngập một số tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố. Đề phòng khả năng có bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông gây gió Tây Nam mạnh, sóng lớn trên các khu vực biển và mưa dông diện rộng trên đất liền”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khuyến cáo.